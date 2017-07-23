Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия0 : 1Португалия
Футбол  Англия- : -Испания
Футбол  Динамо0 : 1Урал
Футбол  Ростов0 : 0Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Молчание – золото. Игроки «Спартака» не захотели говорить с прессой после ничьей

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Молчание – золото. Игроки «Спартака» не захотели говорить с прессой после ничьей
Фото: ФК «Спартак»

Одинокий Боккетти на русском и довольные футболисты «Уфы». «Советский спорт» передает слова игроков после матча «Спартака».

Победный настрой и юбиляр Сухов 

Общение игроков с журналистами в Уфе, как всегда, прошло на улице возле автобусов. То ли футболисты испугались знойного солнца, то ли тренеры долго держали их в раздевалке, но игроки долго не хотели выходить. Первыми появились запасные – Александр Селихов, Игорь Безденежных и Азамат Засеев порадовали уфимских мальчишек селфи и автографами. Дмитрий Живоглядов отказался общаться с прессой, но после уговоров все-таки подошел к диктофонам и камерам.

Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч

– Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд. 

Настрой на «Спартак» был особенный?
– Обычный настрой, как и на все другие игры. Настраивались на победу.

– Какой была установка?
– Побеждать. Подробностей не будет.

– «Спартак» сыграл так, как вы и ожидали?
– Это уже не ко мне, а к тренеру «Спартака».

– В перерыве Сергей Семак сделал какие-то корректировки?
– Я не буду говорить, – наконец-то улыбнулся Дмитрий и снова ушел от ответа.

– У команды 4 очка после двух туров. Как оцените такой старт?
– Рано еще что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко – будет хорошо. Еще впереди все.

– Какие задачи стоят перед командой?
– Побеждать в каждой конкретной игре, – повторил как мантру защитник уфимцев.

Сергей Семак: Доволен отношением ребят к игре со «Спартаком»

Молчание «Спартака» и хромой Джикия

Следующим к журналистам вышел бывший форвард «Спартака» Вячеслав Кротов, появившийся во втором тайме.

Игра была интересная: моменты были и у «Спартака», и у нас. Болельщикам встреча понравилась, а мы рады, что набрали очки.

– На «Спартак» был особенный настрой?
Не сказал бы. Да, я бывший игрок «Спартака», но мне просто хотелось показать все, на что я способен.

– Ничьей довольны?
Это неплохой результат, подытожил нападающий.

Для защитника «Уфы» Александра Сухова встреча со «Спартаком» стала сотой в составе команды. Журналисты поздравили игрока с юбилеем, а Александр остался доволен результатом матча.

– «Спартак» владел небольшим преимуществом, может быть даже моментов было побольше, но у нас тоже были хорошие подходы. В принципе, хорошо, что все так закончилось, мы заслужили эту ничью, – сказал юбиляр. 

«Спартак» явно не рассчитывал терять очки в столице Башкирии. После финального свистка некоторые игроки упали на поле от усталости и досады, а от общения с прессой и вовсе отказались. Молодые полузащитники Зелимхан Бакаев и Артем Тимофеев дебютировали в стартовом составе, но рассказать о своих эмоциях не захотели. Капитаны москвичей Артем Ребров и Денис Глушаков тоже не нашли слов, а Георгий Джикия, прихрамывая на одну ногу, сослался на повреждение. Отдуваться за всю команду пришлось Сальваторе Боккетти на русском языке.

Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы посмотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо.

– Как оцените дебют Петковича?
Он очень хорошо играл, но это его первая встреча, ему нужно время и наша поддержка.

Дмитрий Стоцкий: На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Падать будет больно. «Спартак» отстает от лидеровПадать будет больно. «Спартак» отстает от лидеров«Спартак» не смог победить «Уфу» во втором туре РФПЛ – 0:0, отстав от лидеров чемпионата на четыре очка.Александр Сухов: Хорошо, что все так закончилось, «Уфа» заслужила эту ничьюЗащитник «Уфы» Александр Сухов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).Почему «Спартак» «сольет» этот чемпионат. Колонка Юрия ЦыбаневаПочему «Спартак» «сольет» этот чемпионат. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о показательной для чемпиона ничьей с «Уфой».Александр Бубнов: «Спартак» не излучает былой страстиБывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о старте «Спартака» в чемпионате России.Александр Бубнов: «Спартаку» на сей раз не хватило созидательной атакующей игрыБывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча второго тура чемпионата России между «Уфой» и «Спартаком» (0:0).«Спартак» отстает от своего прошлогоднего графика на 4 очкаВ матче второго тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» – 0:0.Евгений Ловчев: «Спартак» борется, но игры у команды нетЕвгений Ловчев: «Спартак» борется, но игры у команды нетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Уфа» – «Спартак».Евгений Ловчев: Каррера показал, что Глушаков не является незаменимымОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Уфа» - «Спартак».Сальваторе Боккетти: Петкович играл очень хорошо, ему нужно время и наша поддержкаЗащитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).Александр Мирзоян: Целостности игры у «Спартака» пока нетВетеран «Спартака» Александр Мирзоян поделился впечатлениями от матча красно-белых против «Уфы» (0:0) в рамках второго тура чемпионата России.Сергей Семак: Доволен отношением ребят к встрече со «Спартаком»Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матчГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Уфы» (0:0).Дмитрий Стоцкий: На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случитьсяПолузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).Дмитрий Живоглядов: И «Уфа», и «Спартак» могли выиграть. Это потеря очков для обеих командЗащитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).Вячеслав Кротов: «Уфа» рада, что набрала очки в игре со «Спартаком»Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ против «Спартака» (0:0).Валерий Рейнгольд: У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак»Валерий Рейнгольд: У меня язык не поворачивается критиковать «Спартак»Бывший нападающий «Спартака» призвал не нагнетать панику вокруг красно-белых после ничьи во 2-м туре РФПЛ с «Уфой» (0:0).«Спартак» сыграл 0:0 впервые с сентября 2014 года«Спартак» завершил нулевой ничьей матч второго тура премьер-лиги с «Уфой» на стадионе «Нефтяник» в Уфе.«Спартак» и «Уфа» сыграли вничью«Уфа» и «Спартак» завершили вничью (0:0) в матче второго тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе.Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура с «Краснодаром»Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что нападающий Луис Адриано восстановится к матчу третьего тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Футбол
«Ростов» - «Ахмат»: Юсупов и Бухаров в старте хозяев
Футбол
Александр Бубнов: «Спартаку» на сей раз не хватило созидательной атакующей игры
Футбол
«Спартак» отстает от своего прошлогоднего графика на 4 очка
Футбол
Евгений Ловчев: Каррера показал, что Глушаков не является незаменимым
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Сальваторе Боккетти
Сальваторе Боккеттивсе новости