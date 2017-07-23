Молчание – золото. Игроки «Спартака» не захотели говорить с прессой после ничьей
Одинокий Боккетти на русском и довольные футболисты «Уфы». «Советский спорт» передает слова игроков после матча «Спартака».
Победный настрой и юбиляр Сухов
Общение игроков с журналистами в Уфе, как всегда, прошло на улице возле автобусов. То ли футболисты испугались знойного солнца, то ли тренеры долго держали их в раздевалке, но игроки долго не хотели выходить. Первыми появились запасные – Александр Селихов, Игорь Безденежных и Азамат Засеев порадовали уфимских мальчишек селфи и автографами. Дмитрий Живоглядов отказался общаться с прессой, но после уговоров все-таки подошел к диктофонам и камерам.
Массимо Каррера: Для победы над «Уфой» не хватило гола. А так – «Спартак» провел хороший матч
– Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд.
– Настрой на
«Спартак» был особенный?
– Обычный настрой, как и на все другие игры. Настраивались на победу.
– Какой была
установка?
– Побеждать. Подробностей не будет.
– «Спартак» сыграл
так, как вы и ожидали?
– Это уже не ко мне, а к тренеру «Спартака».
– В перерыве Сергей
Семак сделал какие-то корректировки?
– Я не буду говорить, – наконец-то улыбнулся Дмитрий и снова ушел от ответа.
– У команды 4 очка
после двух туров. Как оцените такой старт?
– Рано еще что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко – будет хорошо. Еще впереди все.
– Какие задачи стоят
перед командой?
– Побеждать в каждой конкретной игре, – повторил как мантру защитник уфимцев.
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Молчание «Спартака» и хромой Джикия
Следующим к журналистам вышел бывший форвард «Спартака» Вячеслав
Кротов, появившийся во втором тайме.
– Игра была
интересная: моменты были и у «Спартака», и у нас. Болельщикам встреча
понравилась, а мы рады, что набрали очки.
– На «Спартак» был
особенный настрой?
– Не сказал бы. Да, я бывший игрок «Спартака», но мне просто хотелось показать все, на что я способен.
– Ничьей довольны?
– Это неплохой результат, – подытожил нападающий.
Для защитника «Уфы» Александра Сухова встреча со «Спартаком» стала сотой в составе команды. Журналисты поздравили игрока с юбилеем, а Александр остался доволен результатом матча.
– «Спартак» владел небольшим преимуществом, может быть даже моментов было побольше, но у нас тоже были хорошие подходы. В принципе, хорошо, что все так закончилось, мы заслужили эту ничью, – сказал юбиляр.
«Спартак» явно не рассчитывал терять очки в столице
Башкирии. После финального свистка некоторые игроки упали на поле от усталости
и досады, а от общения с прессой и вовсе отказались. Молодые полузащитники Зелимхан
Бакаев и Артем Тимофеев дебютировали в стартовом составе, но рассказать о своих эмоциях не захотели. Капитаны москвичей Артем Ребров и Денис Глушаков тоже
не нашли слов, а Георгий Джикия, прихрамывая на одну ногу, сослался на повреждение.
Отдуваться за всю команду пришлось Сальваторе Боккетти на русском языке.
– Конечно, мы
хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего
страшного. Мы посмотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так,
как сегодня. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо.
– Как оцените дебют
Петковича?
– Он очень хорошо играл, но это его первая встреча, ему нужно время и наша поддержка.
Дмитрий Стоцкий: На табло 0:0 - значит, все справедливо и так должно было случиться