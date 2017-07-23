Молчание – золото. Игроки «Спартака» не захотели говорить с прессой после ничьей

Одинокий Боккетти на русском и довольные футболисты «Уфы». «Советский спорт» передает слова игроков после матча «Спартака».



Победный настрой и юбиляр Сухов

Общение игроков с журналистами в Уфе, как всегда, прошло на улице возле автобусов. То ли футболисты испугались знойного солнца, то ли тренеры долго держали их в раздевалке, но игроки долго не хотели выходить. Первыми появились запасные – Александр Селихов, Игорь Безденежных и Азамат Засеев порадовали уфимских мальчишек селфи и автографами. Дмитрий Живоглядов отказался общаться с прессой, но после уговоров все-таки подошел к диктофонам и камерам.

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– Думаю, и мы могли выиграть, и «Спартак». Так что это потеря очков для обеих команд.

– Настрой на «Спартак» был особенный?

– Обычный настрой, как и на все другие игры. Настраивались на победу.

– Какой была установка?

– Побеждать. Подробностей не будет.

– «Спартак» сыграл так, как вы и ожидали?

– Это уже не ко мне, а к тренеру «Спартака».

– В перерыве Сергей Семак сделал какие-то корректировки?

– Я не буду говорить, – наконец-то улыбнулся Дмитрий и снова ушел от ответа.

– У команды 4 очка после двух туров. Как оцените такой старт?

– Рано еще что-то оценивать, прошло всего два тура. После 15-17 туров надо будет уже смотреть. Если будем так же высоко – будет хорошо. Еще впереди все.

– Какие задачи стоят перед командой?

– Побеждать в каждой конкретной игре, – повторил как мантру защитник уфимцев.

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Молчание «Спартака» и хромой Джикия

Следующим к журналистам вышел бывший форвард «Спартака» Вячеслав Кротов, появившийся во втором тайме.

– Игра была интересная: моменты были и у «Спартака», и у нас. Болельщикам встреча понравилась, а мы рады, что набрали очки.

– На «Спартак» был особенный настрой?

– Не сказал бы. Да, я бывший игрок «Спартака», но мне просто хотелось показать все, на что я способен.

– Ничьей довольны?

– Это неплохой результат, – подытожил нападающий.

Для защитника «Уфы» Александра Сухова встреча со «Спартаком» стала сотой в составе команды. Журналисты поздравили игрока с юбилеем, а Александр остался доволен результатом матча.

– «Спартак» владел небольшим преимуществом, может быть даже моментов было побольше, но у нас тоже были хорошие подходы. В принципе, хорошо, что все так закончилось, мы заслужили эту ничью, – сказал юбиляр.

«Спартак» явно не рассчитывал терять очки в столице Башкирии. После финального свистка некоторые игроки упали на поле от усталости и досады, а от общения с прессой и вовсе отказались. Молодые полузащитники Зелимхан Бакаев и Артем Тимофеев дебютировали в стартовом составе, но рассказать о своих эмоциях не захотели. Капитаны москвичей Артем Ребров и Денис Глушаков тоже не нашли слов, а Георгий Джикия, прихрамывая на одну ногу, сослался на повреждение. Отдуваться за всю команду пришлось Сальваторе Боккетти на русском языке.

– Конечно, мы хотели одержать две победы, а получилось две ничьи, но в этом нет ничего страшного. Мы посмотрим вперед. Нам не стоит переживать, если будем играть так, как сегодня. У нас были моменты, но в следующих матчах все будет хорошо.

– Как оцените дебют Петковича?

– Он очень хорошо играл, но это его первая встреча, ему нужно время и наша поддержка.

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