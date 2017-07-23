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Евгений Ловчев: «Спартак» борется, но игры у команды нет

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес и Зе Луиш
Квинси Промес и Зе ЛуишФото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Уфа» - «Спартак».

«КАК ТОЛЬКО НЕ ФАРТИТ, «СПАРТАК» СТАНОВИТСЯ РАВЕН «УФЕ».

А прошлом году я повторял одну и ту же фразу: я не вижу как «Спартак» играет в футбол. Я вижу, как они настраиваются, как рвут на поле, но я не вижу, как они, предположим, переходят из обороны в атаку, сыгранности я не вижу. Даже между нападающими нет связи. То Промес, то Зе Луиш передерживают мяч, когда надо отдать пас.

Сегодня я видел старательную команду, которой в прошлом году фартило, а в нынешнем сезоне в двух матчах пока не фартит. Я уже говорил, что так часто в футболе бывает. Если в каком-то матче фортуна тебе поможет победить, то в другом обязательно не повезет.

Сегодня многих удивил состав. Не было Глушакова, Ещенко – Каррера говорил, что дал некоторым футболистам отдохнуть. Но он выпустил Тимофеева, Тигиева. А это игроки обоймы. А где, как не сейчас нужно определиться с этой обоймой. Ведь на носу Лига чемпионов.

Кто-то может сказать, что «Спартак» теряет очки. Но, с другой стороны, все главные претенденты на золото теряют очки. Вот «Локомотив» обыграл ЦСКА, но мы же понимаем, что «Локо» чемпионом не будет. А тот же «Зенит» набрал 6 очков пока на жилах. Но очевидно, что там команда постепенно выстроится, и «Зенит» будет бороться за золото. И «Спартак» будет где-то вверху.

Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешенного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона и сейчас готов это повторить. Но, как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе». Ведь в этом матче футболисты «Уфы» имели столько же возможностей, как и «Спартак».

«КАРРЕРА ПОКАЗАЛ, ЧТО ГЛУШАКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАМЕНИМЫМ»

Еще в мои времена все тренеры говорили, что в первых турах много матчей проходят в равной борьбе. Потому что перед стартом все равны, у всех ноль очков, ноль забитых и пропущенных мячей. На игроков еще не давит: вот, мы на 14-м месте, а они лидеры, поэтому мы их боимся заранее. И если вернуться к сегодняшнему матчу, можно сказать, что играли две равные команды. Правда, во втором тайме небольшое преимущество у «Спартака» было. Выражалось оно в том, что игроки лезли вперед, мяч туда грузили. А вот обыграть, обойти на фланге, этого мы не видели.

И еще, у меня сложилось впечатление, что игроки «Спартака» чего-то побаиваются. Например, Тигиев несколько раз мог подать с фланга, а он не подавал, а отдавал Фернандо, и тем самым терялась острота. Получается, что у него такие мысли: Фернандо может забить, поэтому надо отдавать ему, а я не могу забить.

Если брать отдельных игроков, то кто сегодня прыгнул выше головы, или напомнил самого себя лучшего? Не было таких у «Спартака». В желании бороться, никому не откажешь, но командой игры нет.

Почему Каррера дал отдохнуть Глушакову? Потому что Денис неудачно начал этот сезон. Кубок Конфедерации в актив ему не запишешь, и в первых матчах на Суперкубок и в чемпионате тоже пока не блистал. Поэтому Каррера легко его поменял, потому что Глушаков не является незаменимым. И итальянец это ему показал.

«Спартак» потерял 4 очка, но выглядел в этих матчах не хуже «Динамо» и «Уфы», но эти команды не будут бороться за чемпионство.

Матч 2-го тура РФПЛ «Уфа» - «Спартак» завершился вничью 0:0.

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
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