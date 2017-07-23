Падать будет больно. «Спартак» отстает от лидеров

«Спартак» не смог победить «Уфу» во втором туре РФПЛ – 0:0, отстав от лидеров чемпионата на четыре очка.

ПУСТЯК

Каррера удивил с составом. Видимо, прислушавшись к обозревателю «Советского спорта» Михаилу Борзыкину, итальянец оставил Глушакова в запасе. Чтобы дать тому отдохнуть от лучших месяцев в жизни. Место игрока сборной занял Тимофеев. На правой бровке появился молодой Бакаев, которого очень хвалили на сборах. Но это все абсолютно не важно. Потому что если «Спартак» выбивают из колеи две замены в стартовом составе, то лучше бы команде экстренно отзаявиться из Лиги чемпионов – и поискать человека, который договориться возродить Кубок Интертото.

Четыре очка отрыва за 28-м туров до конца чемпионата, на самом деле, пустяк. Пугать болельщиков «Спартака» должно то, как легко эта фора досталась соперникам. С «Динамо» команда Каррера просто сдулась. Скажете, ну устали, бывает? Слабый довод, учитывая, что это был всего лишь второй матч в сезоне.

Но даже не это главное. Впервые «Спартак» при Каррере так явно забуксовал по ходу игры. Раньше за счет характера ли, «физики», везение, но красно-белые не отдавали то, что само направлялось в руки. Случались оплеухи от «Ростова» и Крыльев», но тогда все сразу шло не по сценарию. Это первый звоночек.

Второй прозвенел с «Уфой». И дело, повторюсь, не в очковых потерях - забудьте вы о них хоть на пять минут. У «Спартака» не получилось исполнить любимый финт прошлого сезона. Дожать соперника на характере, на диком азарте. Не забить, так затолкать мяч в ворота. Независимо от желания людей, защищающих эти ворота, и от собственных возможностей в любой конкретный день. Забьем – и все. Контраргументов обычно не находилось.

В Уфе у спартаковцев было достаточно и хороших моментов, и – с виду – желания. Но - то Беленов сыграл блестяще, то – внезапно! – не везло, и мяч пролетал чуть выше/правее/левее (нужное подчеркнуть).

Кстати, да, новая черточка в матчах «Спартака» - ему перестало везти. В больших масштабах. Сразу оговорюсь, прошлое чемпионство – абсолютно заслуженное. Везет тому, кто этого заслуживает. «Спартак» заслуживал. В играх с «Динамо» и «Уфой», видимо, уже нет. И пусть – удача слишком непостоянная величина, чтобы на нее рассчитывать. «Спартак» должен предложить соперникам что-то новое. Удивить.

ЧЕМ УДИВЛЯТЬ?

А вот с этим проблемы. Вздувшиеся от желания забить вены на шеях Промеса и Зе Луиша – все видели. Страстные подкаты, будто Лига чемпионов уже началась – тоже. Как и девиз Кержакова в коллективном красно-белом исполнении: «Спартак» в итоге нанес 22 удара по воротам Беленова.

В чем должна стать лучше команда, сделавшая всех еще два месяца назад? Как вариант – предложить более организованное позиционное нападение. То, что есть сейчас, заставляло «Уфу» только напрячься, но точно не испугаться, будучи зажатой на своей половине. Команда Семака после стартовых 15 минут приноровилась и стала уверено выходить в контратаку. Однажды прорвавшийся Игбун бил по воротам Реброва почтив упор. Капитан выручил. Затем молодой Обляков с левой целил в дальний угол – мимо.

С выходом Глушакова во втором тайме «Спартак» ожил. Возобновилось давление, Зе Луиш вспомнил, что он нападающий, а значит – нужно бить по воротам. Но самый опасный момент создала «Уфа». И спас красно-белых офсайд, который действительно был.

«Уфа» довела матч до нулевой ничьей солидно. Ничего не трещало, не рушилось под суетливыми нападками «Спартака». Расценивайте это как хотите. Например, как комплимент «Уфе».

БЕЗ НЕРВОВ

«Спартак» все тот же. Он все еще напорист и горяч. И в меру организован. Но только ситуация поменялась. Раньше ему противостояли разобранный внутренними конфликтами «Зенит» и ЦСКА, растерявший свои шансы еще осенью. «Краснодар», настолько увлекшийся Лигой Европы, что на чемпионат сил не хватило. И пара-тройка соперников, матч с которыми сулил проблемы, но не больше.

А что теперь? «Зенит» выглядит неуязвимым. Даже проигрывая 0:1 команде Бердыева, пусть и еще сырой по взаимодействиям, без внутренней дрожи взял и выиграл. Будто демонстрируя соперникам амплитуду своего потенциала.

ЦСКА, конечно, удивил, проиграв «Локомотиву», но это по-прежнему самая сыгранная команда лиги. И на длинной дистанции это даст результат. «Краснодар» без Смолова и Мамаева берет шесть очков из шести. А ведь есть еще «Рубин» Бердыева, «Ахмат» Кононова. Ни с кем из выше перечисленных команд «Спартак» еще не играл. Но уже отстал на четыре очка от лидеров.

Отставание, повторюсь, пустяк. Другой вопрос, что теперь амбиции болельщиков лежат явно выше второго места. А влияние спартаковского виража на игру команды очень велико. Вспомните, какими придавленными выглядели футболисты с «Мордовией» полтора года назад, когда фан-сектор весь матч скандировал кричалки против своих.

Нервозность всегда выбивала «Спартак» из борьбы за что-то серьезно. Всегда. Пока не пришел Каррера. Он выстоял уже несколько бурь – и три поражения подряд перед приездом «Ростова», и неожиданное подписание Селихова.

Понятно, что обструкций после двух ничьих не будет. Тем не менее, все, что нужно «Спартаку» - это спокойствие. В работе над ошибками и главное – в признании, что таковые имеются. Иначе падать будет больно.