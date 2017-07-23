Татьяна Грачева: Мы не можем вернуться с чемпионата Европы без медалей!

Ксения Парубец Фото: FIVB

Комментатор и волейбольный эксперт Татьяна Грачева специально для «Советского спорта» подвела итоги выступления женской сборной России по волейболу на Мировом Гран-при.

«НЕ ДОЖАЛИ ЯПОНОК»

- Как получилось, что наша команда проиграла Японии, ведя 2:0 по партиям?

- Мы просто не дожали соперника в третьем сете, а потом сказалась усталость, накопленная по ходу турнира, – было много переездов, на первом этапе сыграли три тай-брейка. Но мы должны были выигрывать этот матч со счетом 3:0.

- Что конкретно помешало сборной России?

- Мы сегодня сделали огромное количество ошибок. Мне кажется, что ни в одной игре до этого наша команда столько не ошибалась. Плюс ко всему, сказалась скорость соперника. Японки играли на скорости, а у нас есть пробелы в перемещениях, поэтому мы не успевали за ними на блоке. Да, если передача шла чуть повыше, то мы их закрывали, иногда хватало и одного блока. Когда сопернику удавались скоростные комбинации, мы даже не следили за своими игроками, теряли их из виду. А в пятой партии начались ошибки в приеме, и это нас окончательно остановило.

- Какие-то ошибки тренерского штаба в этой игре вы заметили?

- Я считаю, что сегодняшнюю встречу, равно как и вчерашнюю, тренерский штаб отработал хорошо. У нас был интересный состав. Единственное, что не совсем понравилось – Мария Фролова в роли либеро. Ей не удалось себя хорошо проявить – не было качественного приема, можно сказать, что сегодня у нас защиты вообще не было – столько «обманов» упало! Японки просто закидали обманными ударами нашу сборную и при этом мы совершенно не двигались. В долгих розыгрышах, когда мяч постоянно находился в воздухе, в какой-то момент мы его теряли и уже не понимали, что происходит. А так, Ушаков сегодня делал правильные замены, поставил в диагональ Анну Лазареву и наконец-то дал ей сыграть полный матч, Татьяна Романова также получила шанс проявить себя – это правильно, надо проверять новых игроков, раз мы не попали в Финал четырех.

- Девятое место по итогам Мирового Гран-при – это провал?

- Здесь надо брать во внимание установки тренера. Если тренер перед турниром заявляет о том, что результат вторичен, это будет просто подготовительный турнир, то с этой точки зрения, провалом такой результат нельзя назвать. Мы посмотрели большое количество игроков, увидели их возможности. С точки зрения результата для болельщиков, которые переживают за сборную в любом составе, конечно, девятое место никого не может устроить, да и самих девочек тоже. Даже у этой команды были все шансы выйти в финал, мы проиграли целый ряд матчей на тай-брейках. Выиграй хотя бы половину и этого хватило бы, что попасть в решающий раунд. Вот это очень обидно. Ну и конечно, очень настораживают два сухих поражения от наших соперников по чемпионату Европы – Сербии и Нидерландов.

«НЕ ХВАТИЛО СУПЕРИГРОКОВ – ГАМОВОЙ ИЛИ СОКОЛОВОЙ»

- Главный вывод по итогам Мирового Гран-при для нашей сборной.

- Мы посмотрели в сборной игроков, которых не видели раньше. Нельзя сказать, что у нас молодая команда, она просто новая. Из этой сборной на Олимпиаде были только Ирина Королева и Ирина Воронкова. Каждый игрок мог проявить себя, получить новый опыт, другое дело, что не у всех хватает возможностей для роста. Но, так или иначе, мы проверили этих девчонок в тяжелых играх. Если возвращаться к поражениям, то в решающий момент нам не хватило таких суперигроков, как Екатерина Гамова или Любовь Соколова, которые забивали невероятные мячи. Забей один мяч на тай-брейке в одном из матчей на первом этапе и у нас могло быть больше побед.

- Кто стал для вас главным открытием в обновленной сборной?

- Я бы не сказала, что кто-то стал открытием. Способности всех этих игроков мы могли видеть еще недавно в матчах Суперлиги. Разве что Екатерина Филиштинская играла больше, чем в своем клубе, практически без замен провела этот Гран-при.

- То есть нельзя сказать, что вызов в сборную для кого-то из наших девушек стал толчком в карьере?

- Прошло очень мало времени. Так не бывает, чтобы игрок пришел и сразу выстрелил. Могут отметить, разве что, Ксению Парубец – она была наиболее стабильной в атаке и набирала очки на всех последних турнирах не только за сборную, но и клуб.

- Из-за этой неудачи на Мировом Гран-при нам стоит опасаться чего-то перед чемпионатом Европы?

- Наверное, беспокоиться лишний раз не стоит, мы рассчитываем на удачное выступление. Тем более, тренеры уверяют, что все идет по плану. Но мы видели, какие у нас конкуренты – Сербия и Голландия очень сильны. Без медалей мы не можем приехать с чемпионата Европы – это никого не устроит.