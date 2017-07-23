«Динамо», крепись. Это будет сложный год

«Динамо», проиграв дома «Уралу» (0:1) во втором туре РФПЛ, после праздничного дерби вернулось к реальности.

СЛОЖНЫЙ ГОД

Это будет сложный год для «Динамо». Кто думает иначе, пересматривая раз за разом второй тайм со «Спартаком» (2:2), просыпайтесь - розовых пони не существует. И клубы, прошедшие ФНЛ, еще долго это переживают увиденное.

«Динамо» обладает хорошим центром поля, но есть одно «но» – хороший он для ФНЛ. Для РФПЛ – это рядовой состав. Есть пара человек, которые никак особенно не проявили себя в топ-клубах (Ионов и Зотов), еще несколько человек, которые даже для шанса в топ-клубе не дотянули (Соснин, Сапета).

Ташаев откровенно сдал. Год назад он был надеждой «Динамо» - сейчас не попадет в стартовый состав даже после гола в предыдущем матче. Уровень Панченко нам еще предстоит оценить. Потому что даже в удачном для себя дерби со «Спартаком» он по несколько минут выпадал из игры. Но тогда спас прекрасный удар в угол и последующий рев динамовской толпы.

Да, «Динамо» здорово усилилось: опорник Соу, который уже отметился прекрасным выходом на замену в первом туре, и Вандерсон из «Краснодара» - это очень хорошо. Но не меняет общей картины. Перевыполнить задачу руководства клуба на сезон – забраться выше восьмого места, будет очень непросто. Для этого нужна почти идеальная тренерская работа.

Думается, в клубе текущие реалии оценивают здраво. Но готовы ли к этому болельщики? Что праздник, как со «Спартаком», вполне возможно станет разовой акцией?

НОВЫЙ ХОХЛОВ

- Кого мне напоминает Соу? – отвечал экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук на вопрос о новичке «Динамо», перевернувшем игру со «Спартаком». – Диму Хохлова в молодости. Когда получает мяч, тоже сразу идет вперед, покрывает большое расстояние, хорошо видит партнеров. Да, есть ошибки при игре в одно касание. Хохлов в этом компоненте был сильнее, поэтому и играл в сборной, и считается легендой российского футбола.

В игре с «Уралом» малийский полузащитник вышел в стартовом составе. Но выглядел уже не так ярко. Во-первых, брака стало больше. Например, в одном моменте Соу, в одиночку прорываясь по центру, чуть не привез опасную атаку на свои ворота. Во-вторых, помешала травма. На 30-й минуте игрок столкнулся головами с одноклубником Хольменом. Швед игру смог продолжить, малиец – нет. Его заменил Сапета.

Мяч у «Динамо» ходил неплохо, но только до чужой штрафной. Там начинались проблемы. Не Бечирай, ни Панченко не могли большое количество рывков перевести в качественный момент у ворота Годзюра. И, в целом, команда выглядело медленно, тягуче.

«Урал» легко перестраивался в обороне и при возможности убегал в отрыв. В первые 15 минут гости создали два прекрасных шанса забить. Но оба раза Максим Григорьев показывал, почему не пригодился в «Ростове». Сначала форвард не реализовал выход один на один, а потом – с линии вратарской перевел опасный прострел на удар от ворот.

МОЖЕТ, ПОГРЕБНЯКА НЕ ХВАТАЕТ?

Во втором тайме «Динамо» оживилось. И дикая мысль «может, Погребняка не хватает?» ушла в далекий резерв. Павел – прекрасный форвард. Но если будучи на таком внушительном контракте в клубе, он все равно не нужен тренеру, значит – с физической формой все совсем плохо.

На собрании с болельщиками форвард уверял, что для него происходящее – ненормально. И он будет доказывать, что достоин играть. Что ж, ждем. Не для того ведь Погребняк забивал за «Зенит», «Штуттгарт» и «Фулхэм», чтобы потом проигрывать конкуренцию Бечираю?

Калитвинцев же вновь выпустил на замену Вандерсона, как и в игре со «Спартаком». Но на «Урал» это не произвело никого впечатления. Будто анекдот, рассказанный дважды. Опасно бил Зотов, Панченко. Но единый пазл выглядел – натужно. Все шло к скучной ничьей.

Разрешился паритет двух сильно желающих, но не первоклассных команд, как это часто бывает, - курьезом. В компенсированное время, когда истинные болельщики продолжали сотрясать воздух кричалками, а те, кому хотелось пораньше выбраться из вечерних Химок, – заводили свои машины, «Урал» забил.

Вышедший на замену Чантурия с фланга навесил во вратарскую, но мяч, никого не касаясь, залетел в ворота. Была ли это ошибка Шунина? Возможно. Пусть мяч и пролетел сквозь частокол ног и направился предательски в угол, но вратарь должен подобные моменты предугадывать. Или реагировать.

В итоге – 0:1, первое поражение «Динамо» в РФПЛ. В чем-то даже нужное – впереди будет много похожих непростых матчей, вроде игры с «Уралом». А «Спартак» лучше забыть. И трудолюбиво и старательно бороться за 8-12 места.