Вячеслав Кротов: Не хочется ронять прошлогоднюю планку, постараемся не буксовать
Экс-нападающий «Спартака», теперь выступающий за «Уфу» после матча вышел из раздевалки быстрее всех одноклубников. Еще бы - ему нужно было пообщаться почти со всеми игроками и персоналом московского клуба. Но и для обозревателя «Советского Спорта» время тоже нашлось.
- Матчи
против «Спартака» для вас особенные?
- Конечно, каждый раз вспоминаю, что я бывший игрок «Спартака». Но специально не настраиваюсь. Ощущения каждый раз двойственные - вроде родной клуб, но я теперь против него. Не скрою, хочется показать именно в такой игре все, что умею.
- Как
считаете, получаса игры хватило для
этого?
- Если бы забил гол - было бы еще лучше. Момент для этого у меня был. В последние 30 минут на поле было больше борьбы, обе команды захватил азарт. Главным было не ошибиться.
- По
игре «Уфа» мало в чем уступила?
- Я тоже так считаю. Может быть, на пару моментов у «Спартака» было больше, но у нас тоже были хорошие возможности, у меня в том числе. В целом игры была обоюдоострая. Атаковали поочередно, моментов создали достаточно. Ничья закономерна.
- 4 очка на старте турнира, 0 пропущенных
мячей в двух играх - хорошо для «Уфы»?
- Прошлый сезон в целом был очень хороший для нас. Много ярких матчей, высокое 7-е место. Не хотелось бы снижать планку. Будем идти от матча к матчу, стараться быть как можно выше. Старт считаю очень хорошим.
- Сейчас
у «Уфы» будет не самый сложный календарь,
игр с грандами нет. Можно накопить
«багаж»?
- Конечно, мы это понимаем. Но мы не смотрим на календарь в общем. Для нас важна каждая отдельная игра. В каждой надо стараться брать очки.
- Видно,
что Каррера недоволен - 2 ничьи подряд.
Что скажете о старте «Спартака»?
- Наверное, чемпионство давит. Начало действительно неожиданное для них.
- Впереди
у них «Краснодар» и «Зенит»
- Это очень хорошие соперники. На их фоне будет видно, как «Спартак» готов на самом деле». Задача-то понятна - прибавлять с каждой игрой, набирать очки. В нашем чемпионате долго буксовать нельзя. Это касается обеих команд.
Матч
Состав
Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)
Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш
Предупреждения:
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция