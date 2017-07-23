«Вот если бы убрали США и Бразилию…» Россия в эстафете осталась без медалей

Первый день турнира пловцов на чемпионате мира не принес России медали, а мужская эстафета 4х100 м в/с стала только четвертой.

Вообще в мужской кролевой эстафете 4х100 м можно было ждать медалей. Да, на Олимпиаде в Рио случилось четвертое место (позади США, Франции, Австралии).

Но вот на ЧМ-2015 в Казани российская четверка стала второй, за два года до этого на ЧМ в Барселоне взяла бронзу. На Олимпиаде-2012 в Лондоне – тоже бронза.

Первое и единственное золото на этой дистанции случилось в Барселоне в 2003 году, когда в четверке выступали Андрей Капралов, Иван Усов, Денис Пиманков и Александр Попов как финишер. Это был выдающийся успех.

Ладно, при живых четверках США и Бразилии говорить о золоте не будем. Но с каких пор в кролевой эстафете нас начали обгонять венгры?

Шанс на бронзу был, тем более Австралию и Италию по ходу финала дисквалифицировали за фальстарты. Но на первом же этапе Данила Изотов эту надежду прибил, показав 48,98 и проплыв свой отрезок восьмым, то есть последним.

«Я хотел показать результат. Но не получилось, - признал Изотов. – Надо было утром стартануть, расплыться. Сейчас я чувствовал тяжесть. Но ничего, будем работать дальше. Спасибо всем болельщикам, кто нас поддерживал».

На втором этапе Владимир Морозов бросился исправлять ситуацию и выдал лучшее в нашей четверке время (47,52).

«Как обычно, первый полтинник я проплыл хорошо, - сказал Морозов. – Показал время, близкое к моему лучшему результату».

На третьем этапе Никита Лобинцев (48,09) вывел сборную на третью позицию.

«Мы хотели не отстать, удержаться за всеми, - говорит Лобинцев. – Получилось неплохо. И очень обидно, что не попали в призы. Венгры нас удивили. Их же не было видно! Мы ставили задачу – обогнать итальянцев, с которыми мы наравне по силам. Это получилось. И жаль, что дисквалифицировали не те сборные. Вот если бы убрали первые две…»

Четвертым плыл Никита Королев (47,99), которого широкий круг болельщиков не знает. Он показал не самое плохое время, но венгр Бохус (47,21) был бесподобен и вырвал бронзу под восторженный рев трибун.

«С утра между нами прошло дерби, и я показал третий результат в сборной, - объяснил Королев. – Мы заменили только одного человека, третий остался – и так я попал в финал».

Заменили как раз на Изотова. Хотя надо сказать, что Александр Попков проплыл утром еще хуже (49,05).

Вообще интересно, что и США, и Венгрия поставили на последний этап пловца, который в итоге проплыл лучше всех в четверке. Почему же Россия выбрала неопытного финишера?

«Обычно последним плывет тот, у кого вторая половина быстрее всех, - объяснил Морозов. – Ну или ставят молодого, как сейчас, чтобы боевой дух, все дела».

Может, дух и был, по самоотдаче нет вопросов. Но вот медали нет.

Чем же гордиться? Кирилл Пригода в полуфинале 100 м брассом обновил рекорд России (59,24). Вероника Попова попала в финал 400 м в/с, чего с россиянками раньше не случалась.

Больше радоваться нечему. Но впереди еще семь дней в бассейне. Медали обязательно будут – ведь у нас есть Юлия Ефимова.

СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

400 м в/с. 1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,38. 2. Хортон (Австралия) – 3.43,85. 3. Детти (Италия) – 3.43,93.

4х100 м в/с. 1. США – 3.10,06. 2. Бразилия – 3.10,34. 3. Венгрия – 3.11,99. 4. РОССИЯ (Изотов, Морозов, Лобинцев, Королев) – 3.12,58.

Женщины

400 м в/с. 1. Ледеки (США) – 3.58,34 (рекорд ЧМ). 2. Смит (США) – 4.01,54. 3. Ли (Китай) – 4.03,25… 8. Попова (РОССИЯ) – 4.07,59.

4х100 м в/с. 1. США – 3.31,72. 2. Австралия – 3.32,01. 3. Голландия – 3.32,64.