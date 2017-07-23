Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 0Спартак
Футбол  Шотландия1 : 2Португалия
Футбол  Англия1 : 0Испания
Футбол  Динамо0 : 1Урал
Футбол  Ростов0 : 1Ахмат
Водное поло  Испания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вот если бы убрали США и Бразилию…» Россия в эстафете осталась без медалей

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Морозов
Владимир МорозовФото: Gettyimages.ru

Первый день турнира пловцов на чемпионате мира не принес России медали, а мужская эстафета 4х100 м в/с стала только четвертой.

Вообще в мужской кролевой эстафете 4х100 м можно было ждать медалей. Да, на Олимпиаде в Рио случилось четвертое место (позади США, Франции, Австралии).

Но вот на ЧМ-2015 в Казани российская четверка стала второй, за два года до этого на ЧМ в Барселоне взяла бронзу. На Олимпиаде-2012 в Лондоне – тоже бронза.

Первое и единственное золото на этой дистанции случилось в Барселоне в 2003 году, когда в четверке выступали Андрей Капралов, Иван Усов, Денис Пиманков и Александр Попов как финишер. Это был выдающийся успех.

Ладно, при живых четверках США и Бразилии говорить о золоте не будем. Но с каких пор в кролевой эстафете нас начали обгонять венгры?

Шанс на бронзу был, тем более Австралию и Италию по ходу финала дисквалифицировали за фальстарты. Но на первом же этапе Данила Изотов эту надежду прибил, показав 48,98 и проплыв свой отрезок восьмым, то есть последним.

«Я хотел показать результат. Но не получилось, - признал Изотов. – Надо было утром стартануть, расплыться. Сейчас я чувствовал тяжесть. Но ничего, будем работать дальше. Спасибо всем болельщикам, кто нас поддерживал».

На втором этапе Владимир Морозов бросился исправлять ситуацию и выдал лучшее в нашей четверке время (47,52).

«Как обычно, первый полтинник я проплыл хорошо, - сказал Морозов. – Показал время, близкое к моему лучшему результату».

На третьем этапе Никита Лобинцев (48,09) вывел сборную на третью позицию.

«Мы хотели не отстать, удержаться за всеми, - говорит Лобинцев. – Получилось неплохо. И очень обидно, что не попали в призы. Венгры нас удивили. Их же не было видно! Мы ставили задачу – обогнать итальянцев, с которыми мы наравне по силам. Это получилось. И жаль, что дисквалифицировали не те сборные. Вот если бы убрали первые две…»

Четвертым плыл Никита Королев (47,99), которого широкий круг болельщиков не знает. Он показал не самое плохое время, но венгр Бохус (47,21) был бесподобен и вырвал бронзу под восторженный рев трибун.

«С утра между нами прошло дерби, и я показал третий результат в сборной, - объяснил Королев. – Мы заменили только одного человека, третий остался – и так я попал в финал».

Заменили как раз на Изотова. Хотя надо сказать, что Александр Попков проплыл утром еще хуже (49,05).

Вообще интересно, что и США, и Венгрия поставили на последний этап пловца, который в итоге проплыл лучше всех в четверке. Почему же Россия выбрала неопытного финишера?

«Обычно последним плывет тот, у кого вторая половина быстрее всех, - объяснил Морозов. – Ну или ставят молодого, как сейчас, чтобы боевой дух, все дела».

Может, дух и был, по самоотдаче нет вопросов. Но вот медали нет.

Чем же гордиться? Кирилл Пригода в полуфинале 100 м брассом обновил рекорд России (59,24). Вероника Попова попала в финал 400 м в/с, чего с россиянками раньше не случалась.

Больше радоваться нечему. Но впереди еще семь дней в бассейне. Медали обязательно будут – ведь у нас есть Юлия Ефимова.

СТАТИСТИКА

Плавание

Мужчины

400 м в/с. 1. Сунь Ян (Китай) – 3.41,38. 2. Хортон (Австралия) – 3.43,85. 3. Детти (Италия) – 3.43,93.

4х100 м в/с. 1. США – 3.10,06. 2. Бразилия – 3.10,34. 3. Венгрия – 3.11,99. 4. РОССИЯ (Изотов, Морозов, Лобинцев, Королев) – 3.12,58.

Женщины

400 м в/с. 1. Ледеки (США) – 3.58,34 (рекорд ЧМ). 2. Смит (США) – 4.01,54. 3. Ли (Китай) – 4.03,25… 8. Попова (РОССИЯ) – 4.07,59.

4х100 м в/с. 1. США – 3.31,72. 2. Австралия – 3.32,01. 3. Голландия – 3.32,64.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Ефимова снова нас удивила! Или встреча с Железной Леди в БудапештеЮлия Ефимова снова нас удивила! Или встреча с Железной Леди в БудапештеТрехкратный олимпийский призер, четырехкратная чемпионка мира по брассу Юлия Ефимова не просто плавает комплексом, но выходит в полуфинал ЧМПригода и Занько квалифицировались в полуфинал ЧМ на 100-метровке брассомДва российских пловца по итогам предварительных заплывов на дистанции 100 метров (брасс) вошли в число 16 участников полуфинала чемпионата мира.Протест сборной Голландии на результат матча с россиянками отклоненМеждународная федерация плавания отклонила протест женской сборной Голландии по водному поло на итог матча первого раунда плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта с командой России.Попова пробилась в финал ЧМ на 400-метровке вольным стилемРоссийская пловчиха Вероника Попова заняла пятое место в предварительном заплыве на дистанции 400 метров (вольный стиль) и вышла в финал чемпионата мира.Александр Гайдуков: Голландки подали протест, но мы взяли совершенно правомерный таймаутГлавный тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков прокомментировал скандальную ситуацию на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.Ефимова – в полуфинале чемпионата мира в комплексном плавании на 200 мНа проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал в непрофильной для себя дистанции 200 метров комплексом.Голландки оспаривают победу сборной России на чемпионате мираЖенская сборная Голландии по водному поло подала протест на победу сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.Девушка дня. Анна ВолошинаДевушка дня. Анна ВолошинаРоссийские ватерполистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира после победы над ГолландиейЖенская сборная России по водному поло победила Голландию (11:10) в матче плей-офф чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Мальцев и Каланча стали чемпионами мира в произвольной программе микст-дуэтовНа проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта российские синхронисты Михаэла Каланча и Александр Мальцев завоевали золото в произвольной программе микст-дуэтов.Виталий Мутко: Все, что планировали на данный момент, мы взяли на ЧМ по водным видам спортаВице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Девушка дня. Влада ЧигиреваДевушка дня. Влада ЧигиреваПочему русские проиграли Америке? «У нашего вратаря был день рождения…»Почему русские проиграли Америке? «У нашего вратаря был день рождения…»Мужская сборная России по водному поло впервые с 2007 года вышла в плей-офф, и в воскресенье в 1/8 финала сыграет с испанцами.Евгений Дратцев: Итальянец на финише просто по мне проплыл. Разве так делают?Евгений Дратцев: Итальянец на финише просто по мне проплыл. Разве так делают?Единственную медаль у сборной России в плавании на открытой воде завоевал 34-летний Евгений Дратцев, выиграв бронзу в марафоне на 25 км.Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Совет синхронисткам: «А вы сделайте как ЦСКА – возьмите состав на семь пятерок»Шестое золото синхронистки сборной России завоевали в произвольном выступлении группы, исполнив программу «Шаманы».Дратцев завоевал бронзу на ЧМ в плавании на открытой водеРоссиянин Евгений Дратцев занял третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на открытой воде на дистанции 25 км.Россияне уступили американцам на групповом этапе чемпионата мираМужская сборной России уступила команде США в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.Российские синхронистки выиграли произвольную программу на чемпионате мираСегодня, 21 июля, сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в произвольной программе групп на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.Замглавы Федерации водного поло России: Майки с символикой СССР снимать не заставлялиПервый вице-президент Федерации водного поло России Евгений Шаронов прокомментировал информацию о том, что организаторы чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште заставляли российскую делегацию снимать элементы одежды с советской символикой.Татьяна Данченко: Довольна, что Колесниченко и Пацкевич выжили в такой жареТренер дуэта дуэта синхронисток Светланы Колесниченко и Александры Пацкевич Татьяна Данченко прокомментировала победу своих подопечных в произвольной программе на чемпионате мира в Будапеште.
Футбол
Юрий Бавин: Эпизод с Шуниным? Нужно было придержать мяч
Футбол
Президент «Урала»: Знал, что обыграем «Динамо», но гол нелепый залетел
Футбол
Защитник «Колона» Конти близок к переходу в «Зенит»
Волейбол
Татьяна Грачева: Нам не хватило суперигроков – Гамовой и Соколовой
все новости