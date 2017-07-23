У «Спартака» есть игра. Нет кое-чего другого. Мнение Михаила Борзыкина

Зе Луиш в матче против "Уфы" Фото: ФК «Спартак»

Обозреватель «Советского спорта» – о проблемах «Спартака» на старте сезона.

Стартовые неудачи «Спартака» многие объясняют отсутствием поставленной игры. Была игра и таинственным образом исчезла, испарилась, утекла! Хотя для кого-то ее и раньше не было – золотые медали, по их словам, добыты на фарте, ударах Глушакова (что тоже, понятно, фарт) и снова на фарте. Да и соперники были в кризисе. Они набрали примерно столько же очков, что и годом ранее («Зенит» даже на два больше) – но были в кризисе.

У «Спартака» отлажена командная игра. Команды без игры не наносят 13 ударов в створ ворот соперника, играющего строго от обороны по модели с пятью защитниками. Команды без игры в таких матчах катают мяч в центре поля и теряют его после каждого второго паса на пятнадцать метров вперед. Это точно не про «Спартак», который создал предостаточно голевых моментов и, несмотря на верховые подачи, играл разнообразно.

Но одной поставленной игры не всегда хватает. У ЦСКА игра тоже есть, но в матче с «Локомотивом» он сделал все для того, чтобы соперник комфортно себя чувствовал в контратаках – переоценил свои возможности и недооценил возможности оппонента. Примерно то же самое случилось со «Спартаком» в матче с «Динамо». А еще там не хватило физики. Сегодня физика была получше, а вот реализация моментов – ужасна.

Уже то, что эти моменты были, говорит о наличии качественной атаки. Тем более против 5–3–2. А реализация – недуг, с которым сталкиваются абсолютно все клубы планеты. Это совершенно нормально. И это не системная проблема. А невезение, технический брак или предательски спрятавшийся под кочкой крот. Сегодня недуг есть, а завтра сам проходит. У Зе Луиша и раньше были неудачные периоды, которые затем сменялись белой полосой.

Физика и завершение атак – вот чего на старте сезона не хватает «Спартаку». А еще, конечно, кадрового усиления, хотя это уже совсем другой фактор – не командный, а клубный. Центрального атакующего полузащитника по-прежнему нет, под этим амплуа играет Попов. На фланге выходит Петкович, который боится сделать пас вперед. А выше Петковича располагается Бакаев, который умеет исчезать круче любого иллюзиониста.

И если физика и реализация придут в норму через неделю-другую, то с кадрами надо что-то делать. И я даже знаю что – покупать или хотя бы брать в аренду. В противном случае на длинной дистанции, которая по известным причинам будет раза в два сложнее, чем в прошлом сезоне, «Спартак» точно не ждет ничего хорошего. Надо привыкать к тому, что Адриано часто ломается, Глушаков пока не помощник, а Зобнина нет уже полтора месяца.

Сейчас, как, впрочем, и всегда, команды сравнивают друг с другом. Вы знаете, в чем на данный момент главное отличие «Спартака» от «Зенита»? В том, что в составе «Зенита» выходят Кузяев и Дриусси, которые забивают три гола из четырех и приносят шесть очков из шести, а всю игру ведет Паредес. А в составе «Спартака» выходят Петкович, Бакаев и Попов... Первого и второго было не видно, а на третьего мы насмотрелись. К сожалению.