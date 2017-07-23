Возвращение All American или борец борцу рознь. Обзор турнира UFC On Fox

Патрик Камминс и Джиан Виалланте Фото: Gettyimages.ru

В субботу вечером, на Лонг Айлонде, штат Нью-Йорк прошел турнир UFC on Fox, где в главном бою встречались бывший чемпион среднего веса Крис Вайдман и бывший полусредневес Кевин Гастелум. Вечер выдался не самым зрелищным, но местные зрители были в восторге, так как в трех главных поединках вечера дрались местные спортсмены.

Первой парой главного вечера, бойцы которой приняли участие в съемках выпуска UFC Embeded, былиПатрик Камминс и Джиан Виалланте. Патрик Камминс знаком зрителю по своему бесславному дебюту вUFC против нынешнего чемпиона полутяжелого веса Даниэля Кормье. Он бывший победитель турнира AllAmerican по вольной борьбе, бариста в кафе и человек, решившийся выйти в октагон на коротком уведомлении против своего бывшего партнера по сборной США и одного из лучших бойцов современности, ну и конечно же обладатель запоминающейся внешности, благодаря своим щегольским усам и выбитому переднему зубу. Но, также, можно и сказать о его слабой челюсти, ограниченности навыков и не стабильности. В этот вечер он встречался с другим харизматичным бойцом Джианом Виалланте, известным, прежде всего, своей дружбой с Крисом Вайдманом. Симпатии публики в этом противостоянии были, конечно же, на стороне Виалланте, который вырос здесь, на Лонг Айлонде.

Бой начался немного нервно. Бывший футболист, атлетичный Джиан Виалланте казался намного больше своего визави. Он не плохо двигался, выбрасывал достаточно ударов и пару раз попал чисто, немного встряхнув оппонента. Патрик Камминс, начавший работать над своей ударной техникой с бывшим чемпионом мира по боксу Антонио Тарвером, не сразу попытался применить новые навыки, а прибегнул к старым. Он проходил в ногу и пытался перевести своего оппонента, но каждый раз более сильный Виаланте останавливал его. А в середине первого раунда соперники столкнулись головами, отчего на бритой голове Камминса образовалось рассечение. К концу раунда небольшое преимущество все же было на стороне местного бойца, Джиана Виаланте, хотя по разбитому и окровавленному лицу Камминса можно было подумать, что проиграл он этот раунд в чистую. Второй раунд начался также ровно, и преимущество можно было отдать и тому и другому бойцу.

Только Патрик Камминс, с уже заплывшим правым глазом, стал действовать немного по-другому: он больше выбрасывал джебы и после правого прямого сразу нырял под руку оппонента. В перерыве Джиаланте спросил у своих угловых, среди которых был и чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич, выиграл ли он этот раунд, на что ему ответили: «он был очень близким». В третьем раунде, уже изрядно уставший Виалланте попытался вырвать победу, но после небольшого спурта окончательно подсел, а Патрик Камминс вырвал концовку, нанеся несколько точных ударов. Результат мог быть в ту или иную сторону, но судьи решили отдать победу Камминсу (29-28, 28-29, 29-28) .

Следом шел бой между 10 номером полулегкого веса, уроженцем штата Нью-Йорк Деннис Бермудесом и 12 номером рейтинга Дарреном Элкинсом. Бермудес, после победы над действующим чемпионом Максом Холлоуэем выступал не очень стабильно: результат в последних пять боях у него был 2-3. Даррен Элкинс должен был стать для Денниса проходным соперником, чтобы вернуть статус претендента в полулегком весе. Даррен Элкинс, перешедший в команду Alpha Male, к моменту боя шел на серии из четырех побед. Также, известный своей отвагой и невероятно выносливость Даррен Элкинс, обладатель прозвища «урон» (damage), является не плохим борцом, что стало решающим в противостоянии с Бермудесом.

Первый раунд, как и первый раунд предыдущего боя, прошел ровно. Бермудес был лучше в стойке, а Даррел Элкинс лучше боролся, особенно ему удался красивый амплитудный проход в две ноги. Соперники обменивались ударами, а когда выдавалась возможность - переходили в борьбу. Второй раунд прошел по сценарию первого, впрочем, как и второй: пара точных попаданий Бермудеса, заканчивались контролем у сетки Элкинса. В итоге очередная победа раздельным решением – 29-28, 28-29, 29-28 в пользу Даррена Элкинса.

Куда насыщеннее и интереснее получился главный бой вечера, в котором встречались бывший чемпион в этой категории Крис Вайдман и Кевин Гастелум. Кевин выиграл три из трех боев в новой для себя категории, хоть последний против Витора Белфорта и был объявлен no contest из-за положительного теста Гастелума на марихуану. В противоположной ситуации находился Крис Вайдман, получивший прозвище убийца легенд, за то, что после двух подряд побед на Андерсоном Сильвой, разобрался с двумя другими мастадонтами смешанных боев Лиотой Мачидой и Витором Белфортом. Американец проиграл все три своих последних боя досрочно, обнаружив себя в подвешенном состоянии.

Бой с Гастелумом, если и не должен был определить судьбу All Americana в UFC, то точно определял его статус – крепкий середняк или все же претендент на пояс. Перед боем, казалось, что в бою двух базовых борцов, все должна была решить ударная техника, но, как оказалось: борец борцу рознь. Крис Уайдман начал бой осторожно, выкинув пару джебов, но, почувствовав превосходство Гастелума, перешедшего в команду Рафаэля Кардейро, сразу перешел в борьбу, где показал, что бывает, когда хороший борец встречается с отличным. Уайдман менял позиции, постоянно атаковал, а к концу первого раунда почти провел болевой прием на плечо – кимуру.

Но, как только Гастелуму удавалось встать – все менялось. Американец мексиканского происхождения был быстрее и своими скачковыми двойками доставил много проблем оппоненту, отправив даже последнего в нокдаун в конце первого раунда. Во втором раунде Крис Уайдман продолжил реализовывать свой план на бой, переводя своего оппонента в партер при любом удобном случае. Закончил второй раунд Уайдман, в позиции сверху, маунте пытаясь добить оппонента. Бросалось в глаза, насколько Уайдман физически сильнее Гастелума, для которого средний вес, все же не родная категория. В третьем раунде картина повторилась – Крис Уайдман совершил очередной тейк-даун, но на этот раз, зашел в халф-маунт, из которого смог совершить удушение руками. All American вернулся в титульную гонку, а Кевину Гастелуму все же, лучше посоветоваться с диетологами, наладить режим и вернуться в свою родную категорию, где он может составить конкуренцию абсолютно любому.