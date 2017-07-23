Без Бердыева «Олимп» пал. «Ростов» проиграл первый домашний матч за 2 года

«Советский спорт» - о матче «Ростов» - «Ахмат» - (0:1).

ОТ БЕРДЫЕВА ОСТАЛИСЬ РЕКОРДЫ

От Курбана Бердыева «Ростову» осталась не только относительно стабильная финансовая ситуация, но и рекордные серии. Например, последний раз до сегодняшнего дня желто-синие проигрывали дома в премьер-лиге 2 мая 2015 года. Тогда «Терек» (если кто забыл, так до нынешнего лета назывался «Ахмат») минимально обыграл ростовчан – 0:1. С тех пор как отрезало. 31 матч без поражений в чемпионате. Серия могла включить в себя и еврокубки, но прошлой осенью «Ростов» дома уступил мадридскому «Атлетико» (0:1).

Интересно, что рекордсмен по продолжительности домашних игр без поражений в элите нашего футбола - «Спартак». Дело было в 90-х. Три первых чемпионата России москвичи прошли без единой домашней неудачи. Захватили красно-белые и старт сезона 1995 года, но потом уступили «Спартаку» из Владикавказа (1:2).

Желающих взглянуть на возможное продолжение серии «Ростова» нашлось не так много. Билеты на матч с «Ахматом» продавались вяло, даже несмотря на вполне адекватную цену. На трибуну за воротами можно было попасть всего за 200 рублей.

В итоге на «Олимпе-2» собралось около 11 тысяч зрителей. В прошлом году желто-синим тоже не удалось заполнить стадион в первом домашнем матче премьер-лиги. Тогда на «Оренбург» пришло и вовсе шесть тысяч. Видимо, летом в южной столице футбол не в почете.

Для тех, кто все-таки пришел, «Ростов» попытался устроить праздник футбола. Например, перед одной из трибун поставили специальную стену, на которой каждый болельщик мог оставить свое пожелание новой команде. Чаща всего желто-синих просили оставаться мужиками и не бросать клуб.





ПЕРЕМЕНЫ КУЧУКА

В игре против «Урала» «Ростов» выглядел вполне достойно, но, видимо, Леонида Кучука футбол своей команды не устроил. В результате не обошлось без изменений в стартовом составе команды.

Место Зуева в полузащите занял новичок Майер, Могилевец заменил Гацкана в опорной зоне, а капитан желто-синих внезапно оказался в центре защиты. Там ветерана наигрывали на сборах, поэтому для него это позиция не в новинку. Единственным нападающим хозяев оказался Бухаров, который все-таки смог восстановиться после травмы, которую получил в прошлом туре.

Но в заявку не попал защитник Ингасон. У исландца диагностировали перелом носа, и теперь ему предстоит некоторое время носить защитную маску.

ШАРЫ НЕ ПОМОГЛИ

Сразу после исполнения гимна в небо вылетело 3 тысячи желто-синих шаров, а начался матч под дружное и привычное «мужики». Чуть позже на фанатской трибуне появился баннер «Кучук – наш тренер». На Дону в нового тренера верят и ждут подвигов.

«Ростов» владел преимуществом, создавал моменты. В одном из эпизодов Майер не смог реализовать выход один на один. Но в итоге забил «Ахмат». Во втором тайме вышедший на замену Заур Садаев воспользовался суетой в штрафной хозяев и пробил точно в угол – 0:1.

В оставшееся время хозяева сделали замены, но без Калачева игра желто-синих в атаке сникла. «Ростова» потерпел первое домашнее поражение с мая 2015 года, а «Ахмат» после двух туров находится наверху турнирной таблицы.