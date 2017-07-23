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Почему молчит Зе Луиш? Колонка Дмитрия Вавилова

Дмитрий Вавилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш
Зе ЛуишФото: ФК «Спартак»

Автор «Советского Спорта» разбирается в том, чем вызваны низкая результативность и реализация голевых моментов нападающего «Спартака».

КАК МАТАДОР-УБИЙЦА СТАЛ УБИЙЦЕЙ ГОЛЕВЫХ МОМЕНТОВ

Летом 2015 года на презентации новичков «Спартака» автор этих строк поинтересовался у нападающего из Кабо-Верде, какое прозвище закрепилось за ним в его прежних командах. Зе Луиш, явно смущаясь повышенного внимания репортёров, еле слышно ответил: «Матадор-убийца». Прозвучало это настолько тихо, что журналистам даже пришлось переспросить у спартаковского администратора-полиглота Георгия Чевдаря, который ретранслировал на русский слова форварда, не ослышались ли они.

Вот и выступление за «Спартак» в двух своих первых сезонах у африканца получилось словно под стать ситуации, возникшей два года назад в зале для пресс-конференции «Открытие Арены». Большой ажиотаж вокруг его персоны в купе с чаяниями красно-белой торсиды, видевшей в лице темнокожего футболиста нового супер-бомбардира а-ля Эменике, на выходе обернулись относительно скромными показателями личной снайперской статистики (10 голов в сезоне 2015/2016 – 8 в чемпионате и 2 в Кубке России + 5 голов в сезоне 2016/2017 – все в чемпионате).

Несмотря на то, что Зе Луишу удалось отличиться уже в дебютной для себя встрече, болельщики «Спартака» всё чаще разочарованно вздыхали, когда после очередных матчей он уходил с поля без гола, а его команда теряла очки в играх с не самыми сильными соперниками. Наиболее нетерпеливые из них и знать ничего не желали про проблемы в семье нападающего, необходимость дать время на адаптацию игроку в новой для него стране, чемпионате и команде, и прочие чисто футбольные факторы, напрямую влияющие на его результативность, окрестив кабовердийца не иначе, как «убийцей голевых моментов».

ЧЕМПИОНСТВО И БЕЗГОЛЕВАЯ СЕРИЯ

Определённая порция критики периодически доставалась Зе Луишу и от экс-наставника москвичей Дмитрий Аленичева, при котором он, собственно, и появился в команде. Даже с учётом чрезвычайной работоспособности футболиста и огромной пользы при командных взаимодействиях, бывший рулевой «Спартака» неоднократно предпринимал попытки достучаться до игрока, видимо, напоминая тому, что хлеб любого нападающего – голы. А в этом важнейшем для форварда компоненте системности у него не прослеживалось.

Не удалось её обрести и с приходом на тренерский мостик красно-белых Массимо Карреры, для которого Зе Луиш на протяжении длительного периода являлся чуть ли не безальтернативной фигурой на острие атаки. Обладая неоспоримыми игровыми достоинствами, будь то скорость, резкость, пластичность, прыгучесть, умение зацепиться даже за самый сложный мяч, не говоря уже об искусстве ведения силовой и верховой борьбы, он упорно не мог конвертировать все эти качества в забитые мячи на постоянной основе. Не редко огорчая вратарей противников в топовых матчах, нападающий брал затяжную паузу в играх с оппонентами попроще. А уж когда его перманентно начали одолевать травмы, необходимость приобретения дополнительных боевых единиц в переднюю линию всё отчётливее замаячила на горизонте.

Впрочем, и зимняя покупка Луиса Адриано тоже не стала панацеей от всех спартаковских бед. Поскольку здоровье далеко не всегда позволяло бразильцу стабильно выходить в основном составе. Благо, в команде нашлись другие исполнители, способные своими голевыми акциям обеспечить нужный результат, что в конечном итоге вылилось в долгожданное чемпионство. На этой победной волне москвичи завоевали в придачу ещё и Суперкубок, одолев в дополнительное время земляков из «Локомотива».

Однако уже старт нового чемпионата вновь выявил проблемы «Спартака» с реализацией, которые, в сущности, никуда и не делись. И квинтэссенцией этого стала игра Зе Луиша в завершающей фазе атак. Упустив уйму реальных возможностей увидеть своё имя на табло в поединках с «Динамо» и «Уфой», африканец в очередной раз результативными действиями не отметился, продлив собственную голевое молчание до 13 матчей. Трудно в это поверить, но последний его забитый мяч датирован аж 29 октября прошлого года, когда он оформил дубль в ворота ЦСКА.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ?

Понятно, что такие весомые факторы, как степень сопротивления защитников и вратаря соперников, внимание со стороны партнёров, удобность точки приёма футбольного снаряда и элементарное везение, тоже влияют на частоту поражения ворот. Но в случае с Зе Луишем стоит обратить внимание на ещё один скрытый игровой нюанс – количество касаний перед нанесением решающего удара.

Замечено, что чем меньше касаний совершает девятый номер красно-белых прежде, чем выстрелить в направлении рамки, тем выше эффективность этих выстрелов. Как правило, для того, чтобы отправить мяч в сетку, ему достаточно сделать одно-два касания. Если же их делается больше, то, с учётом энергозатратности манеры его игры на единицу времени, сил и концентрации в самый ответственный момент форварду хватает далеко не всегда. А, значит, возникает повод задуматься о правильности использования Зе Луиша в роли наконечника спартаковских атак.

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

Возможно, понимает это и Каррера. Однако в конкретном матче против «Уфы» фактически он был лишён выбора вариантов впереди по причине повреждения Луиса Адриано и необходимости внедрения в линию полузащиты футболистов ближайшего резерва. Вдобавок ко всему, кондиции других лидеров «Спартака», способных навести шороха в атаке, пока, очевидно, находятся не на высоте, что неминуемо сказывается на командных результатах. Ясное дело, что происходящее в стане красно-белых никого не устраивает, но выходов из сложившегося положения в действительности не так уж и много.

Один из них – следовать принципу «жди и смотри». Тем более что, по свидетельству очевидцев, в тренировочном процессе в исполнении Зе Луиша взглянуть и правда есть на что. И на предсезонных сборах, и на спартаковской базе в легендарной Тарасовке кабовердиец вытворяет с мячом совершенно невообразимые вещи. Поэтому вопрос лишь в том, как перенести их на поле в официальных матчах. Пожалуй, здесь, помимо стремления самого игрока, ему на выручку должно прийти мастерство тренерского штаба спартаковцев.

Альтернативой же этому традиционно является клубная работа на трансферном рынке. Не секрет, что слухи регулярно приписывают красно-белым интерес к тому или иному футболисту. И недостатка внимания к игрокам того же амплуа, что и Зе Луиш, тоже не наблюдается. Однако никаких гарантий при таких раскладах, естественно, быть не может. Поэтому ждать того, что не сегодня-завтра приедет чужестранец и начнёт рвать с места в карьер, по меньшей мере, наивно. Так что, с большой долей вероятности ближайшие матчи москвичам предстоит провести прежней обоймой, сохраняя надежду на то, что первая для Карреры нулевая ничья в «Спартаке», станет для него единственной.

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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