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«Владелец худшего баскетбольного клуба». Михаил Прохоров снялся в телешоу

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стивен Кольбер и Михаил Прохоров (кадр из шоу)
Стивен Кольбер и Михаил Прохоров (кадр из шоу)

В середине июня ведущий популярного вечернего телевизионного The Late Show на канале CBS Стивен Кольбер побывал в Москве и Санкт-Петербурге. Среди прочих сюжетов он снял встречу с владельцем баскетбольного клуба NBA «Бруклин Нетс» российским предпринимателем Михаилом Прохоровым.

Кому-то пересказ Стивеном Кольбером бородатых и несмешных анекдотов может показаться сюжетом повеселее, чем встреча с Михаилом Прохоровым (к тому же бородатые анекдоты есть и у нас на сайте). Но сама по себе встреча оказалась очень любопытной.

Кольбер сообщает, что провел с Михаилом Прохоровым целый день. По мнению Кольбера, Прохоров владеет худшим баскетбольным клубом («Бруклин Нетс») и похож на восьмилетнего мальчика — он коллекционирует оружие и перекусывает бутербродом с докторской колбасой. Также Кольбер выяснил, что миллиардер любит сериал «Хорошая жена» и занимается боевым искусством тескао. Для занятий у него выстроен отдельный дом, который, по словам комика, похож на детскую игровую комнату.

Вот как это выглядит в оригинальной версии, вышедшей в эфир 20 июля и собравшей уже более 1,3 млн просмотров.


Русскоязычная версия:


Сообщается, что у Прохорова есть самолет и яхта, он любит клубные вечеринки, увлекается фрирайдом и аквабайком. «Зачем-то этот олигарх пригласил меня в свой подмосковный дом, и я зачем-то согласился», — говорит в ролике Кольбер. 

Кольбер спрашивает Прохорова, почему он до сих пор не женат, заводит бизнесмену аккаунт в популярной сети для секс-знакомств Tinder.

Прохоров и Кольбер едут на Maybach бизнесмена в специально построенный в Москве тренажерный зал и тир для метания ножей, топоров и сюрикенов ниндзя. В ходе тренировки Прохоров метнул в мишень топор.

Прохоров приобрел контрольный пакет акций клуба в 2009 году, тогда команда называлась «Нью-Джерси Нетс». Из-за этой сделки в Нью-Йорке сразу же разгорелся скандал. Американский конгрессмен от штата Нью-Джерси Билл Паскрелл потребовал от комиссионера НБА Дэвида Стерна провести расследование по факту покупки «Нью-Джерси». Правда, сам Стерн настаивал:

– Интерес к баскетболу и НБА растет во всем мире, и мы ценим стремление господина Прохорова содействовать развитию «Нью-Джерси», а также те перспективы, которые открываются для дальнейшего прогресса российского баскетбола.

В 2012 году команда перебралась в Бруклин и получила новое имя.

По итогам сезона 2016-2017 «Бруклин Нетс» заняла последнее место в регулярном чемпионате НБА. В 82 матчах баскетболисты смогли одержать всего 20 побед. Стоимость команды оценивается в $875 млн долларов. Прохорову также принадлежит домашняя арена клуба Barclays Center.

Forbes в апреле 2017 года оценил состояние Прохорова, который сейчас активно продает свои российские активы, в $13 млрд. Журнал поставил его на 13-е место в списке богатейших бизнесменов России.

Бизнесмен говорит, что сделал восемь главных выводов за годы владения клубом NBA. Согласно Прохорову, первый урок гласит: «Не все можно купить за деньги». Бизнесмен объявил, что хотел сделать переезд команды в Бруклин громким событием, не скупиться на покупку звезд ради быстрого успеха. Это позволило команде выйти в плей-офф, были потрачены серьезные суммы, «но нам сказали, что вы не можете купить чемпионство».

Второй урок: «Стратегия бьет возможности». По мнению Прохорова, проблема «Нетс» состояла в том, что у клуба нет концепции. «Вместо того чтобы использовать все возможности, осуществлять выгодные трейды, нам нужна стратегия, касающаяся самоидентификации команды». Прохоров приводит несколько вопросов о том, на чем должна сделать упор команда, и предлагает ответить на них новому руководству клуба.

Урок 3: «Культура побеждает талант». Прохоров отмечает, что непросто заставить целую команду двигаться в одном направлении для достижения единой цели. «Могут быть расхождения во взглядах, нужно прислушиваться к мнению каждого, но если у нас есть стратегия, мы должны вместе работать согласно ей и отодвинуть личные задачи на второй план».

Урок 4: «Бруклин - значит бизнес». «Это одна из самых важных вещей, которые мы выучили. Нам нужны тренеры и игроки с ментальностью победителя и полной преданностью клубу».

Урок 5: «Победы и поражения идут рука об руку. Ирония в том, что несмотря на то что мы ищем свой путь, мы добились немалых успехов. Для меня как для предпринимателя команда - серьезное вложение. Окончательная цель – чемпионство».

Урок 6: «Самое приятное в жизни - быть свободным. Кто может забыть, что увидел на улице в Москве человека в майке «Нетс»? Это всего лишь игра и в то же время больше, чем игра».

Урок 7: «Привет, незнакомец. Если меня волновала моя концепция чужака в чужой стране, то эти годы доказали, что все, что важно в США - твои стремления, достижения а не паспорт, акцент или домашний адрес».

Урок 8: «Все люди ошибаются».

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