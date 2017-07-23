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Георгий Тигиев: Не стоит жаловаться на тяжелый график, так живут все топ-клубы!

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Георгий Тигиев и Слай
Георгий Тигиев и СлайФото: ФК «Спартак»

Игроки «Спартака» после мачта с «Уфой» не горели желанием общаться. Вторая ничья подряд никого не оставила довольным. Но защитник Георгий Тигиев все-таки сделал исключение для «Советского Спорта»

- Как объяснить две ничьи подряд на старте чемпионата?
- Если брать игру с «Динамо» - считаю, что мы упустили там победу. Не знаю уж, что случилось, то ли расслабились потому что первый тайм получился таким легким, то ли сказался статус соперника, который только вернулся из ФНЛ. Короче говоря, сами виноваты. Что касается сегодняшнего матча - мы владели преимуществом, создали много моментов. У соперника они тоже были, но не так много. Думаю, что по настрою и самоотдаче мы сегодня выглядели нормально. А голы придут. Если будем продолжать так дальше - все успехи скоро вернутся.

- Насколько сказалось отсутствие Луиса Адриано?
- Я все же не нападающий, чтобы обсуждать детали, но думаю, что мы играли достаточно хорошо и моментов создали достаточно много, чтобы рассчитывать на победу. Должны были забивать. Не повезло. Значит, дальше надо еще больше уделять внимание реализации.

- Зе Луиш имел 5 или 6 реальных моментов…
- Вообще это немного странно, я тоже удивлен, что мяч ни разу не побывал в воротах. Но надо отметить и Александра Беленова. Он провел отличный матч, не раз выручал команду. Это очень хороший вратарь, ему, надо отдать должное, непросто забить.

- Теперь впереди у вас два более сложных соперника. Что скажете?
- Сейчас у нас будет несколько больше времени на подготовку. Немного отдохнем, и с новыми силами приступим к тренировкам. Надеюсь, мы подойдем к этим матчам во всеоружии.

- Можно ли считать, что «Спартаку» мешают 120 минут, сыгранные за Суперкубок?
- В этом году нам предстоит играть в трех турнирах. В других странах все клубы-лидеры живут в таком ритме. Не думаю, что стоит на что-то жаловаться. Ничего страшного в плотном графике нет.

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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