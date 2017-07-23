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Семак: Слуцкий может прорубить окно в Европу целому поколению наших тренеров

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Семак: Слуцкий может прорубить окно в Европу целому поколению наших тренеров

После матча «Уфа» - «Спартак» обозреватель «Советского Спорта» пообщался с главным тренером «Уфы». Не только о его команде, - чемпиону России в составе трех разных клубов есть что сказать на самые разные темы.

- За каким из своих прежних клубов следите более пристально?
- За всеми. Понятно, что «Москвы» больше нет, а за остальными - как не следить? Мне была интересна работа Грасии в «Рубине», его стиль работы, направление тренировок. Сейчас туда пришел Бердыев, которого я отлично знаю, у которого играл. Не сомневаюсь, что, несмотря на два поражения на старте, «Рубин» приспособится, наладит игровые связи, и снова будет бороться за высокие места. С ЦСКА тем более понятно, там сейчас работает Виктор Гончаренко, которого я сменил во главе «Уфы». И работает в целом хорошо. Второй круг прошлого сезона показателен.

- А Манчини? Многие полагают, что «Зенит» «повелся» на громкое имя.
- По первым играм у меня нет целостного впечатления от игры «Зенита». Много новых игроков, отчасти за счет них «Зенит» и выиграл оба своих матча… Но 180 минут мало, чтобы составить полное впечатление.

- Что скажете о Слуцком, с которым работали в сборной?
- Конечно, слежу за ним, когда начнется сезон, буду смотреть каждый матч, который будут транслировать. Нельзя не восхищаться тренером, который совершенно не побоялся ехать в другую страну, да еще и начал там не с высшего дивизиона. Надеюсь, у него все получится. В регулярном чемпионате ему будет трудно - учитывая и состав, и жесткую борьбу. Но, думаю, фанатизм Слуцкого, его преданность делу - не должны остаться невознагражденными.

- Игру с «Бенфикой» ( «Халл Сити» выиграл 1:0) не видели?
- Нет, но могу вам точно сказать, что такие матчи очень важны для команды. «Бенфика» - участник Лиги чемпионов, а «Халл» - клуб «чемпионшипа». Игрокам важно понять, что они могут достойно играть на фоне тех, кто в иерархии стоит выше. Что они готовы играть на этом уровне. Так развивается доверие к тренеру и его идеям. Так развивается психологическая уверенность, ведь только удачные действия могут ее проявить. Отчасти это прошли мы, играя на последнем сборе с клубами из еврокубков, или топ-стран. И нашей команде, как и «Халл Сити» - эта уверенность нужна. Нельзя сказать через ступеньки, нужно развиваться поступательно.

- Слуцкий рубит окно в Европу - возможно и для вас?
- Согласен. Его будут воспринимать не только как тренера Леонида Слуцкого, но и как представителя российской тренерской школы. И по тому, как у него получится - будут составлять впечатление о российских специалистах в целом.

Матч

Уфа - Спартак - 0:0

Состав

Уфа: Беленов, Аликин, Йокич, Сухов, Карп (Стоцкий, 80), Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай (Кротов, 61)

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Петкович (Тигиев, 64), Бакаев (Мельгарехо, 68), Попов, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 71), Промес, Зе Луиш

Предупреждения:

Табидзе, 80 - Комбаров, 77

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Полностью интервью Семака - завтра на сайте «Советского спорта».


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