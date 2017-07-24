Сергей Семак: Быть в зоне вылета не планируем! По трибунам бить не будем!

В прошлом сезоне после четырех туров «Уфа» имела лишь одно очков активе. Сейчас, после двух матчей – вчетверо больше. И при этом ни разу не пропустила. Обозреватель «Советского Спорта» расспросил Сергея Семака о старте сезона и многом другом.

– Довольны ли вы началом чемпионата?

– Думаю, стартовали достойно. Конечно, всегда хочется большего. Мы бы не отказались и от 6 очков. Но думаю, сегодня итог закономерен. Могли забить «Спартаку», могли пропустить…

– Впереди в календаре нет грандов. Можете зацепиться за лидеров?

– Нам нужно готовиться к каждой игре, не сбавляя. Как только мы подумаем, что мы лучше, чем есть на самом деле - сразу получим огромные проблемы. Мотивация должна быть запредельной, настрой на игры. Мы абсолютно никого не лучше - если брать наших прямых конкурентов. Но и не хуже точно. Нюансы и мелочи могут сыграть огромную роль. Реализация моментов - тоже важнейший фактор.

– Насколько вам было трудно мотивировать игроков в Петербурге против «Тосно»? Понятно, что для вас этот стадион - родной, но все же он был почти пустым?

– Думаю, это сказалось. Мы очень хорошо провели сборы, нашими соперниками были сильные команды. Последними были два клуба из Лиги Европы - «Утрехт» и «Университатя». Так же и «Арминия» - все-таки это немцы. Качество нашей игры на этом фоне было приличным. Думаю, это вместе с пустым стадионом и сыграло злую шутку - в первом тайме мы точно сыграли ниже своих возможностей. Потом реализовали свой момент, но в целом игра получилась очень трудной. Эмоции - однозначно то, чего не хватало.

– На матче были болельщики «Зенита», и поддерживали «Уфу». Это из-за вас, вашего помощника Александра Низелика, или воспитанника «Зенита» Ивана Облякова

– Наверное, они пришли поддержать Ваню (смеется). Он сейчас уже показывает довольно зрелую игру, несмотря на свой возраст. Конечно, нам это было приятно. И довольно неожиданно.

– Насколько детально разбирали матч «Динамо» - «Спартак»? И что из него вынесли?

– Мы все матчи разбираем детально. Но одно дело - разбор, а другой вопрос - как перенести это на футбольное поле. Мы планировали в начале сыграть агрессивно, провести пару контратак, вместо этого теряли мяч перед своей штрафной, и позволяли «Спартаку» часто бить по воротам. В дальнейшем выправили игру, думаю, и в быстрых атаках, и в позиционных - мы смотрелись неплохо. Могли забить. Впрочем, как и «Спартак».

– Отсутствие у москвичей Луиса Адриано стало сюрпризом?

– Нет, мы знали, что он не прилетит.

– Зе Луиш моментов создал за двоих.

– Для нашего чемпионата это игрок высочайшего уровня. Зе Луиш, Промес, Адриано, Фернандо - это топ-игроки. Да, два момента Зе Луиша были выдающимися. И в целом он оборону потрепал. Но мы выстояли.

– «Спартаку» мешает проведенный в Суперкубке овертайм?

– Мне кажется, что нет. Но их тренерскому штабу виднее. Другое дело, что чемпионам начинать сложнее.

– Что это значит? Вы были чемпионами с тремя разными клубами, в чем трудность?

– В прошлом сезоне был несколько неожиданный спурт «Спартака», потом уже очень многое решала эмоциональная составляющая. Они покатили вперед, зарядились уверенностью, а соперники, наоборот, иногда их недооценивали. Теперь такого не будет и близко, а «эмоциональный фундамент» они еще не построили.

– Кротова выпускали, держа в уме его спартаковское прошлое?

– Конечно. Слава очень хороший форвард, у него есть все навыки, которые нужны форварду. Конечно, рассчитывали на его настрой. Он имел хороший момент, но чуть-чуть не дотянулся до мяча.

– Ваше комплектование завершено?

– А у нас его почти и не было. Подписали Джемаля Табидзе, чем очень довольны. Рассчитываем на конкуренцию, как двигатель прогресса.

– Со стороны кажется, что вам не хватает мощного форварда.

– Конечно, это нас беспокоит. Чтобы продвигаться дальше, нам нужны 1-2 качественно новых игрока каждый сезон. Чтобы уровень поднимался. И забивной нападающий нам нужен. Желательно, забивающий один момент из двух. Но пока обходимся своими силами и надеемся на прогресс имеющихся форвардов.

– «Зенит» только что отдал «Динамо» Цаллагова. Не рассчитываете взять кого-то в аренду, у вас же близкие связи с клубом?

– Связи тут не при чем. Мы прекрасно понимаем уровень зарплат игроков. У нас нет возможности ни повторять те зарплаты, что есть в топ-клубах, ни платить даже половину от этого.

– Кто ваши конкуренты? Ясно, что не топ-клубы.

– Мы должны рассматривать все в целом - начиная от бюджета. «Тосно», «СКА-Энергия», «Урал», «Амкар». Даже «Ростов» я сюда бы не включил - к ним едут игроки, уже знающие, что такое сборная.

– Беленов тоже знает, что это.

– Насколько я знаю, он произвел в сборной хорошее впечатление. Почему его не взяли на Кубок Конфедераций - вопрос не ко мне. Меня его игра полностью устраивает. А свое соответствие уровню сборной ему нужно доказывать каждый день.

– Беленов - лучший игрок матча с «Спартаком»?

– Когда счет 0:0, а моментов было много - вратари всегда на виду. Это и Реброва касается.

– Игра с «Спартаком» придаст вам уверенности?

– Бесспорно. Это чемпион страны. Я уже перечислял наших соперников на сборах, мы сознательно выбирали сильные клубы. Игроки должны понять, что они могут играть на этом уровне. Психологически это принять. Дальше нам будет легче. Конечно, мы не сможем весь чемпионат играть и переигрывать лидеров. Результат может быть любым, бывают неожиданности. Бывают случайности. Но мы можем сопротивляться лидерам, можем с ними бороться. Мы должны быть готовы психологически и тактически.

– Каковы ваши задачи? Верхняя восьмерка? Десятка? Не вылететь?

– Мы ставим задачи-максимум. Десятка нам по силам. А как сложится турнир - посмотрим. Прошлогоднее 7-е место повторить будет непросто. Быть в зоне вылета не планируем.

– Против «Спартака» ни вы, ни «Динамо» - не играли на отбой, не «били по трибунам». Это новое кредо? Или это связано с тем, что вы с Калитвинцевым сами любили интеллигентный футбол?

– У каждого тренера свое кредо, все решает результат. Иногда приходится упрощать игру вынужденно. Но в целом все решает ресурс, подбор игроков. Мне кажется, мы можем играть в футбол, не примитивный, а идти от контроля мяча, и создания моментов. Мы должны получать удовольствие от того, что делаем на поле. Мы будем стараться выдержать эту линию, и достойно развиваться. Уверен на 100%, что работа не пропадет. Сколько раз нам удастся играть ярко - другой вопрос. Но стремиться мы будем именно к этому.

– За каким из своих прежних клубов следите более пристально?

– За всеми. Понятно, что «Москвы» больше нет, а за остальными - как не следить? Мне была интересна работа Грасии в «Рубине», его стиль работы, направление тренировок. Сейчас туда пришел Бердыев, которого я отлично знаю, у которого играл. Не сомневаюсь, что, несмотря на два поражения на старте, «Рубин» приспособится, наладит игровые связи, и снова будет бороться за высокие места. С ЦСКА тем более понятно, там сейчас работает Виктор Гончаренко, которого я сменил во главе «Уфы». И работает в целом хорошо. Второй круг прошлого сезона показателен.

– А Манчини? Многие полагают, что «Зенит» «повелся» на громкое имя.

– По первым играм у меня нет целостного впечатления от игры «Зенита». Много новых игроков, отчасти за счет них «Зенит» и выиграл оба своих матча… Но 180 минут мало, чтобы составить полное впечатление.

– Что скажете о Слуцком, с которым работали в сборной?

– Конечно, слежу за ним, когда начнется сезон, буду смотреть каждый матч, который будут транслировать. Нельзя не восхищаться тренером, который совершенно не побоялся ехать в другую страну, да еще и начал там не с высшего дивизиона. Надеюсь, у него все получится. В регулярном чемпионате ему будет трудно - учитывая и состав, и жесткую борьбу. Но, думаю, фанатизм Слуцкого, его преданность делу - не должны остаться невознагражденными.

– Игру с «Бенфикой» («Халл Сити» выиграл 1:0) не видели?

– Нет, но могу вам точно сказать, что такие матчи очень важны для команды. «Бенфика» - участник Лиги чемпионов, а «Халл» – клуб «чемпионшипа». Игрокам важно понять, что они могут достойно играть на фоне тех, кто в иерархии стоит выше. Что они готовы играть на этом уровне. Так развивается доверие к тренеру и его идеям. Так развивается психологическая уверенность, ведь только удачные действия могут ее проявить. Отчасти это прошли мы, играя на последнем сборе с клубами из еврокубков, или топ-стран. И нашей команде, как и «Халл Сити» – эта уверенность нужна. Нельзя скакать через ступеньки, нужно развиваться поступательно.

– Слуцкий рубит окно в Европу - возможно и для вас?

– Согласен. Его будут воспринимать не только как тренера Леонида Слуцкого, но и как представителя российской тренерской школы. И по тому, как у него получится - будут составлять впечатление о российских специалистах в целом.