Настоящих буйных мало! 5 игроков КХЛ, которые тянут на громкий статус «звезды»

Илья Ковальчук Фото: КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том – почему в нашей лиге так мало истинных звезд.

Я сейчас хочу поговорить не только о спортивных показателях. Ведь понятие «Звезда» в спорте – гораздо шире. Тут мало много забивать. Надо забивать самые важные в сезоне голы, к которым приковано внимание всей страны. Лучше – всего мира. А еще быть доступным и известным среди массовой аудитории, которая имеет самое поверхностное и мимолетное знание о спорте.

Именно поэтому нам нужны яркие победы на международном уровне. Именно поэтому мы ждем каждой Олимпиады с надеждой. И именно поэтому я говорю, что как можно больше мастеров для сборной надо стараться готовить в нашей лиге.

Потому что делать их на клубном уровне, внутри КХЛ, у нас не выходит. Стоит игроку, как следует себя показать, как он оказывается по другую сторону Атлантического океана. Примеров этому даже в олимпийский год полно – Шипачев, Дадонов, Антипин, Миронов…

У нас же понятие «Звезда» может относиться в данный момент только к заслуженным ветеранам. Да и то с известной натяжкой. Кумиров равных Харламову, Мальцеву или Фетисову в советские времена у современных российских любителей хоккея нет. Да, наверное, и не может быть и в силу выше перечисленных обстоятельств, и из-за утраты нами лидерства на ЧМ и, особенно, на ОИ.

Наши современные звезды не ярки и их мало. В нашей лиге я с трудом наскреб пяток. Поэтому не грех и перечислить хоккеистов КХЛ, которых люди порой узнают на улицах нашей страны. Или хотя бы, услышав их фамилию, восклицают: «Я его знаю! Да это же…».

1. Илья Ковальчук, СКА

Чтобы вы не говорили, но именно Ковальчук сейчас больше всех в КХЛ подходит под определение звезда.

Во-первых, Илья – капитан действующего клуба-чемпиона. Или, по крайней мере, был им весной в финале Кубка Гагарина в отсутствии Павла Дацюка.

Во-вторых, болельщики до сих пор помнят его победный дубль в ворота канадцев в финале ЧМ-2008. А этот турнир был знаковым для всего хоккейного мира – ИИХФ праздновала свое 100-летие и по такому случаю провело его в Канаде. Ну а для России победа на таком крутом ЧМ случилась еще и после 15-летней паузы. Дубль, который переломил ход «золотого» поединка был просто обречен на долгую память.

В-третьих, возращение форварда в Россию не выглядело тихим да гладким. Отстранение от матчей СКА год назад, угроза разрыва контракта, новый взлет результативности… Все это приковывает внимание публики к форварду.

А тут еще Илья заявляет, что остался в России на год специально ради Олимпиады, а вот потом точно улетит в НХЛ. Не заскучаешь!

2. Павел Дацюк, СКА

Прозвища «Волшебник» в спорте просто так не дают. Особенно в командных видах, где, как, к примеру, в хоккее, в команде 20 с лишним человек.

Дацюк – уникум на льду. Его игра не просто результативна. Она завораживает и потому запоминается зрителями. Его буллиты и финты любят крутить на ютубе.

Еще один большой плюс – личное мастерство игрока удачно сочетается с крупными победами команд, за которые он выступает. Так в НХЛ Павел дважды завоевывал Кубок Стэнли. А в России становился чемпионом страны в составе «Динамо» и СКА.

Но и это еще не все!

Немаловажную роль играет и уникальное чувство юмора известного форварда. Из-за которого многие его интервью превращаются в шоу и привлекают к хоккею более широкую аудиторию.

Единственный минус в звездном статусе Дацюка – возраст. В июле ему исполнилось 39 лет.

3. Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Вот казалось бы абсолютного рекордсмена, лучшего снайпера за всю историю нашего хоккея должна непременно знать вся страна. Ну знает же она в конце концов легендарного капитана «Красной машины» Бориса Михайлова, которого в этом сезоне Сергей Мозякин обошел по числу заброшенных шайб.

Однако россияне не шибко славят современного героя. А, может, и не считает его им? Ведь у людей, чего там, здорово сдвинулись приоритеты – от всенародных побед в область личных благ.

Да и «Красная машина», не смотря на возвращение громкого и красивого названия, ныне частенько уступает «иномаркам»…

Мозякин хорош на клубном уровне. И да, его боготворят болельщики «Магнитки». Его хорошо помнят фанаты клубов, за которые он выступал. Его знают все продвинутые любители хоккея…

Но вот широкой публике он уже мало известен. Она предпочтет, скорее, футболиста Александра Кокорина, прославившегося не так давно самой дорогой пьянкой на 250 тысяч евро… Вот это действительно звездный уровень!

Надо сказать, что и сам Сергей не работает над своей раскруткой. В последнее время он нечасто дает интервью и это не способствует популяризации хоккея в нашей стране. Ведь чтобы звезды горели ярко, они должны жечь и отжигать. Особенно – на публике.

4. Данис Зарипов, «Ак Барс»

Еще один очень талантливый российский форвард с удачной карьерой. Где бы Данис не играл – везде становился чемпионом. И не один раз!

Да и на площадке он умеет быть заметным. Три хет-трика в последнем плей-офф. Ну круто же!

В отличие от Мозякина язык у Даниса подвешен будь здоров. И интервью за свою карьеру он раздал немало. И ведь отжечь умеет. Помните, как весной он во время матча рубанул в камеру: «Устроили тут балет, б…». Этот ролик потом долго гулял по интернету.

В общем, вроде все делает правильно. И на чемпионатах мира трижды побеждал… Но и ему не хватает громких олимпийских побед, чтобы оказаться в фокусе широкой российской аудитории. Единственный раз Зарипов выступил на ОИ в 2010-м году. Шестое место. Несовместимое в хоккее с понятием «кумир».

5. Кирилл Капризов, ЦСКА

Если же брать игроков среднего и молодого возраста, то на ум сейчас приходит только Капризов. Кирилл много сделал для того, чтобы продвинуться по пути от простого новокузнецкого паренька к статусу, если не «звезды», то «звездочки» нашего хоккея.

Качественный скачок произошел прошлой зимой, когда Капризов стал капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира и лучшим бомбардиром этого турнира

Там он продемонстрировал отличное голевое чутье. А, вернувшись в КХЛ, не позволил забыть о себе – стал лучшим снайпером «Салавата Юлаева».

Тут уж и СМИ постарались – не выпускали Кирилла из прицела до середины чемпионата мира. И пусть он не сыграл там ни одного матча. Но пока в нашей заявке оставались вакантные места тема Капризова на ЧМ возникала в прессе постоянно.

Далее последовал переход в ЦСКА. Ну а в следующем сезоне ожидается олимпийский дебют.

Пока все идет по звездному плану. Но что потом? Возможно, следующей весной мы узнает, что Кирилл решил продолжить карьеру за океаном. И простимся со своей молодой «звездой» на долгие годы. А, возможно, уже и навсегда…