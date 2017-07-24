«Нас ждет матч мечты!» Мужская сборная России уже совершила подвиг

Прорыв, которого не было с 2007 года. Но им мало – теперь наши ватерполисты хотят победить венгров в Будапеште.

СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ

Сидеть на трибуне на матче Испания – Россия было невыносимо. Игра началась в 10 вечера, и на ослепительный свет прожекторов слетелась вся мошкара с темных закоулков острова Маргит. Зрители и журналисты подпрыгивали в креслах. Вспомнилось, как девчонки из сборной России рассказывали, что этот гнус их тоже достал на скамейке запасных. Причем под словом «гнус» я имею в виду не голландского тренера, который подал протест и пытался зарубить исход 1/8 финала против России (10:11).

Кстати, счет 10:11 – как у мужиков.

Но особой интриги в матче против Испании не возникло. Команда Сергея Евстигнеева держала соперника, как собачку на поводке – два-три мяча форы у нас было почти всегда.

До этого на групповом этапе мужская сборная России проводила контрастные матчи – то стартует плохо, но прибавит во второй половине, то начнет за здравие, а кончит за упокой.

Теперь такого не было. Ровная и стабильная игра.

«Поздравляю всех любителей спорта. Наши ребята – просто красавцы. Всех с праздником. Эмоции переполняют. Все-таки в восьмерке сильнейших команд мира Россия не была очень давно, - радовался тренер Марат Закиров. Если точнее, то при Закирове и были – в 2007 году, когда в четвертьфинале проиграли хорватам со счетом 3:13. Однако Марат Сагитович помнит те времена, когда Россия брала серебро Олимпиады в Сиднее-2000 и бронзу в Афинах-2004.

- Вы обрабатываете своих спортсменов каким-то спреем от комариных укусов? – воскликнула девушка, которая пострадала от мошкары сильнее всего.

- Безусловно. Это основное, что помогло нам сейчас выиграть, - на полном серьезе кивнул Закиров.

ВПЕРЕД НА КРЫЛЬЯХ УДАЧИ

Что сказать о сборной Испании? Жесткая цепкая команда. Большинство игроков выступают в Лиге чемпионов, обладают огромным опытом. Не пропускали крупные соревнования последних лет. Олимпиада, мир, Европа – люди играют везде. Было важно, чтобы россияне психологически не уступили Испании. И это удалось. Наши парни победили уверенно и спокойно – так удав проглатывает кролика.

«Дальше в четвертьфинале нас ждут венгры, - напомнил Закиров. На стадионе соберется 10-15 тысяч болельщиков, вот увидите. Это будет матч мечты! С венграми играть в Будапеште – это дорогого стоит!»

Примерно как в хоккее – со шведами играть в Швеции. Такой же калибр.

«Мое поколение было в медалях. И эти должны быть в медалях. А почему нет? Ну почему нет? – кипятился Закиров. – Кто сказал, что мы хозяев в Будапеште победить не сможем? Эта сборная еще ни разу венгров не побеждала. Когда-нибудь должно случиться в первый раз?»

Да, логика железная.

Главный тренер Сергей Евстигнеев тоже не вспомнил, когда последний раз была победа над венграми.

«В середине матча мы немного просели в атаке, но не страшно – ребята собрались, отработали в защите. В целом все было стабильно, что радует».

- Не думаете, что в матче с Венгрией вас сразу прихлопнут арбитры?

- Нас ждет тяжелая нервная борьба. Но думаю, что судейство будет отличным. Подготовим разбор соперника, у нас на венгров много материала. Они дома играют, без права на ошибку. А мы полетим вперед на крыльях удачи. Нас ждет матч, который запомнится на всю жизнь.

КАК ПРОБИТЬ СТЕНУ ТВ

Вообще если пройтись по Будапешту, то во многих барах люди сидят и смотрят водное поло. Популярность этого вида спорта – как у футбола.

Когда в России к водному поло проснется такой же интерес?

«Нужно больше побеждать, и тогда на нас обратят внимание, - уверен Закиров. – К тому же мы все симпатичные. Приятно по телевизору смотреть! Так что бум интереса не за горами!»

А о телевидении рассказывал президент федерации водного поло Алексей Власенко. Что его вид спорта по нашим телеканалам не показывают, за это надо платить. Но во всем мире другая практика – это ТВ платит федерациям за право транслировать матчи ватерполистов.

«Когда мы переломим эту ситуацию, то и водное поло выйдет на высокий уровень», - заключил Власенко.

А для этого нужно побеждать венгров. Иначе – никак.

СТАТИСТИКА

Водное поло

Мужчины. 1/8 финала

Испания – Россия – 10:11 (2:3, 2:4, 3:3, 3:1)

Голы у России: Меркулов (3), Лисунов (3), Деревянкин (2), Нагаев (2), Бугайчук (1).