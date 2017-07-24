«Нас ждет матч мечты!» Мужская сборная России уже совершила подвиг
Прорыв, которого не было с 2007 года.
Но им мало – теперь наши ватерполисты хотят победить венгров в Будапеште.
СПРЕЙ ОТ КОМАРОВ
Сидеть на трибуне на матче Испания – Россия было невыносимо. Игра
началась в 10 вечера, и на ослепительный свет прожекторов слетелась вся мошкара
с темных закоулков острова Маргит. Зрители и журналисты подпрыгивали в креслах.
Вспомнилось, как девчонки из сборной России рассказывали, что этот гнус их тоже
достал на скамейке запасных. Причем под словом «гнус» я имею в виду не
голландского тренера, который подал протест и пытался зарубить исход 1/8 финала
против России (10:11).
Кстати,
счет 10:11 – как у мужиков.
Но
особой интриги в матче против Испании не возникло. Команда Сергея Евстигнеева
держала соперника, как собачку на поводке – два-три мяча форы у нас было почти
всегда.
До
этого на групповом этапе мужская сборная России проводила контрастные матчи –
то стартует плохо, но прибавит во второй половине, то начнет за здравие, а
кончит за упокой.
Теперь
такого не было. Ровная и стабильная игра.
«Поздравляю
всех любителей спорта. Наши ребята – просто красавцы. Всех с праздником. Эмоции
переполняют. Все-таки в восьмерке сильнейших команд мира Россия не была очень
давно, - радовался тренер Марат Закиров. Если точнее, то при Закирове и были –
в 2007 году, когда в четвертьфинале проиграли хорватам со счетом 3:13. Однако
Марат Сагитович помнит те времена, когда Россия брала серебро Олимпиады в
Сиднее-2000 и бронзу в Афинах-2004.
- Вы
обрабатываете своих спортсменов каким-то спреем от комариных укусов? – воскликнула
девушка, которая пострадала от мошкары сильнее всего.
-
Безусловно. Это основное, что помогло нам сейчас выиграть, - на полном серьезе
кивнул Закиров.
ВПЕРЕД НА КРЫЛЬЯХ УДАЧИ
Что сказать о сборной Испании? Жесткая цепкая команда. Большинство
игроков выступают в Лиге чемпионов, обладают огромным опытом. Не пропускали
крупные соревнования последних лет. Олимпиада, мир, Европа – люди играют везде.
Было важно, чтобы россияне психологически не уступили Испании. И это удалось.
Наши парни победили уверенно и спокойно – так удав проглатывает кролика.
«Дальше
в четвертьфинале нас ждут венгры, - напомнил Закиров. На стадионе соберется
10-15 тысяч болельщиков, вот увидите. Это будет матч мечты! С венграми играть в
Будапеште – это дорогого стоит!»
Примерно
как в хоккее – со шведами играть в Швеции. Такой же калибр.
«Мое
поколение было в медалях. И эти должны быть в медалях. А почему нет? Ну почему
нет? – кипятился Закиров. – Кто сказал, что мы хозяев в Будапеште победить не
сможем? Эта сборная еще ни разу венгров не побеждала. Когда-нибудь должно
случиться в первый раз?»
Да,
логика железная.
Главный
тренер Сергей Евстигнеев тоже не вспомнил, когда последний раз была победа над
венграми.
«В
середине матча мы немного просели в атаке, но не страшно – ребята собрались,
отработали в защите. В целом все было стабильно, что радует».
- Не
думаете, что в матче с Венгрией вас сразу прихлопнут арбитры?
-
Нас ждет тяжелая нервная борьба. Но думаю, что судейство будет отличным.
Подготовим разбор соперника, у нас на венгров много материала. Они дома играют,
без права на ошибку. А мы полетим вперед на крыльях удачи. Нас ждет матч,
который запомнится на всю жизнь.
КАК ПРОБИТЬ СТЕНУ ТВ
Вообще если пройтись по Будапешту, то во многих барах люди сидят и
смотрят водное поло. Популярность этого вида спорта – как у футбола.
Когда
в России к водному поло проснется такой же интерес?
«Нужно
больше побеждать, и тогда на нас обратят внимание, - уверен Закиров. – К тому же
мы все симпатичные. Приятно по телевизору смотреть! Так что бум интереса не за
горами!»
А
о телевидении рассказывал президент федерации водного поло Алексей Власенко.
Что его вид спорта по нашим телеканалам не показывают, за это надо платить. Но
во всем мире другая практика – это ТВ платит федерациям за право транслировать
матчи ватерполистов.
«Когда
мы переломим эту ситуацию, то и водное поло выйдет на высокий уровень», -
заключил Власенко.
А
для этого нужно побеждать венгров. Иначе – никак.
СТАТИСТИКА
Водное
поло
Мужчины.
1/8 финала
Испания –
Россия – 10:11 (2:3, 2:4, 3:3, 3:1)
Голы у
России: Меркулов (3), Лисунов (3), Деревянкин (2), Нагаев (2), Бугайчук
(1).