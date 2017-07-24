«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак»: вновь осечка

Вторая кряду ничья – и уже говорят об отсутствии игры и целом комплексе неразрешимых проблем. «Спартак» потерял четыре очка, что на финише ему аукнется, но случилось это все же по другим причинам. Разве он не атакует, не создает голевые моменты? И атакует, и создает больше многих. Но в завершении не хватает точности и удачи. Не идет пока у Зе Луиша (что уже бывало), да и у других – не лучше. И Глушаков, не раз выручавший команду в сложных матчах прошлого сезона, пока молчит.

У «Спартака» есть игра. Нет кое-чего другого. Мнение Михаила Борзыкина

Капитан «Спартака» даже сел на скамейку запасных – не готов сейчас функционально. И это еще одна причина стартовых неудач. Почти все игроки сборной – помимо Глушакова это Самедов, Зобнин, Комбаров, Джикия и Кутепов – либо поломаны, либо остались без сил. Травмирован Таски. Опять во сне повредился Адриано.

Почему «Спартак» «сольет» этот чемпионат. Колонка Юрия Цыбанева



Фото: «Спартак»



Массимо Каррера не может привести игроков к одному функциональному состоянию и вынужден экспериментировать, что тоже непросто из-за отсутствия свежей крови. Вышел вчера Петкович, единственный пока что новичок – и сыграл так, что лучше бы вообще не выходил. «Спартак» атакует, играет с позиции силы, а серб боится сделать пас вперед. Пока спишем на волнение.

Почему молчит Зе Луиш? Колонка Дмитрия Вавилова

– Чего не хватило для победы? Гола, а так – мы провели хороший матч. Мало что позволили сделать «Уфе». Создавали моменты, но не забивали. Именно в таких случаях матчи и завершаются со счетом 0:0. К тому же иногда мы медленно начинали атаки – и соперник успевал занять верные позиции на поле, – сказал после матча Каррера.

Не поспоришь.





Поражения «Ростова» и «Динамо»

«Ростов» проиграл на своем поле впервые за два года. Обычно он выносил всех – и самых сильных, и богатых, а тут – пал от «Ахмата». Перезагрузка протекает болезненно – одно очко в двух матчах. Как бы по ходу сезона не вернулся Сергей Балахнин – то ли в седьмой, то ли в восьмой раз, а клуб не провалился в ФНЛ.

Да и, честно говоря, не жалко. Клубы, которые разрушаются после ухода одного человека, – это даже не клубы, а так, бутафория. Клубы, которые раздают весь состав и каким-то немыслимым образом ничего на этом не зарабатывают, – это нечистоплотные клубы, которые профессиональными не являются.

Без Бердыева «Олимп» пал. «Ростов» проиграл первый домашний матч за 2 года





Таким клубом недавно было «Динамо». Тоже раздавало игроков за просто так, а новых подписывало на безумные контракты. Чем это закончилось, все знают. Но сейчас «Динамо», хочется верить, другое. Дало бой «Спартаку», а с «Уралом» капитулировало. То ли времени на восстановление не хватило, то ли причина в чем-то еще. Похоже, даже Юрий Калитвинцев пока точно не знает.

– Первый тайм играли медленно и с футбольной точки зрения неинтересно. Долго раскачивались, хотя задача была с первой минуты начать действовать активно. Во втором тайме движение было получше. Считаю, матч катился к ничьей, хотя мы на ничью никогда не играем. Попытались за счет навала найти свои шансы. Пока думали, как забить, пропустили мяч. Прежде, чем планировать гол, надо сначала отнять мяч, а этого мы не сделали. Ребята были предупреждены о том, что каждый матч премьер-лиги – это кубковый матч, его надо играть до финального свистка. Нельзя ничего откладывать и экономить силы. Дело не в результате, а в самой игре. Будем разбирать ошибки и готовиться к следующей игре. У нас закаленная команда, мы прошли через обидные поражения. Ничего страшного, – сказал главный тренер «Динамо» на пресс-конференции.

«Динамо», крепись. Это будет сложный год





В последнем матче второго тура сыграют «Арсенал» и «СКА-Хабаровск».

Трансферные слухи

Вновь иностранные СМИ сообщают о возможном переходе аргентинца Конти в «Зенит». Якобы питерцы предложили за 23-летнего защитника «Колона» 4 млн евро, и трансфер может быть оформлен уже на этой неделе. Тяните, аргентинцы! После каждого матча Нету «Зенит» будет предлагать все больше и больше!





Другой слух еще интереснее – нападающий одного китайского клуба Олунга может перейти в ЦСКА. Это кениец, ему 23. Стоп, кениец? Ок. В любом случае на правду не похоже. Чтобы ЦСКА кого-то купил?!





Завтра стартует еврокубковый сезон для России. Первым на сцену выйдет ЦСКА. Что ж, пожелаем им удачи. Сезон набирает ход.