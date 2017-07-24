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Такого гола с углового вы еще не видели! Как забивают в Кубке Белоруссии (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Такого гола с углового вы еще не видели! Как забивают в Кубке Белоруссии (видео)

Голы, забитые непосредственно с углового – в принципе, не редкость для футбола. Но вот так, как это сделали в Кубке Белоруссии, встречается, наверное, только в детском футболе во дворе.

Шла 28-я минута матча 1/8 финала Кубка Белоруссии между брестским «Динамо» и клубом «Гомель». Хозяева поля получили право на угловой и, как хорошо видно на видео, полузащитник «Динамо» Павел Седько долго готовился к выполнению «стандарта». В итоге он решил не навешивать, а ударить низом в сторону вратарской. Кто должен был набежать из партнеров на этот мяч, не очень понятно. Не разобрались с этим и защитники гостей: ни вратарь Олег Ковалев, ни тем более защитник, отвечавший за ближнюю штангу. В итоге мяч миновал вообще всех и, никого не задев, закатился по странной траектории в ворота.

Гол, кстати, помог хозяевам одержать победу. Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

Вот еще подборка голов с углового, которые смотрятся куда круче.

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