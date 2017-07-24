В матче с «Динамо» этого не хватало. Что дал «Спартаку» Тимофеев

В игре с «Уфой» наставник «Спартака» Массимо Каррера вместо Дениса Глушакова выпустил в стартовом составе Артема Тимофеева. Обозреватель «Советского спорта» – о том, что дала красно-белым эта рокировка.

ВЫВОДЫ КАРРЕРЫ ПОСЛЕ ДЕРБИ

Головной болью «Спартака» в матче первого тура с «Динамо» стало наличие свободного пространства в центре поля. Когда команда Массимо Карреры теряла мяч, оба опорных полузащитника – Фернандо и Глушаков – поднимались высоко для отбора, что приводило к образованию пустот между средней и защитной линиями. Их масштабам могли бы позавидовать даже фермеры!

В одной из таких атак у «Динамо» забил Панченко – бело-голубые наступали «шесть в пять». Кириллу вообще игра давалась – он стал самым бьющим футболистов своей команды, нанеся четыре удара. Кроме него у дружины Юрия Калитвинцева на ворота были нацелены хавбек Соу и нападающий Вандерсон – четыре удара на двоих. Они вышли на замену. Их удачный выход на поле не удивителен – кому, если не свежим футболистам, пользоваться брешами в построении соперника?

Матч «Спартака» с «Уфой» показал, что Каррера выводы сделал. Во-первых, кадровый – вместо Дениса Глушакова в стартовом составе появился Артем Тимофеев. Во-вторых, тактический. При потере мяча Тимофеев держался ближе к центральным защитникам, чем к атакующим игрокам. Очевидно, он был призван склеить игру «Спартака», придать ей баланса.

НИ СЕКУНДЫ ПОКОЯ

Со своей задачей Тимофеев справился. Он навязывал соперникам в борьбу. От постоянных контактов оппоненты могли почувствовать себя или участниками большого митинга, или школьной дискотеки – свободы у них было мало. На счету Тимофеева 22 единоборства, 14 из которых он выиграл. Три дуэли были нейтральными. Чаще других полузащитник вступал в борьбу с нападающим Игбуном – девять раз, шесть раз он вышел из нее победителем, тогда как Игбун только дважды.

Для сравнения показатель Дениса Глушакова в матче с «Динамо»: ноль выигранных единоборств из шести! Разница уже чувствуется. А ведь Глушаков в той игре провел на поле 90 минут, тогда как Тимофеев в матче с «Уфой» был заменен на 71-й минуте – из-за усталости. Ничего удивительного – в стартовом составе в чемпионате России Тимофеев вышел впервые. Плюс он не просто играл, а пахал. По количеству единоборств в обороне – 11 – Тимофеев из партнеров уступил лишь центральному защитнику Бокетти – 15.

Тимофеев справился с главной задачей – придал «Спартаку» устойчивости. Но, что важно, он и в атаке инородным телом не выглядел. Из 39 его передач 37 оказались точными! Показатель точности составил 95%. Из игроков «Спартака», вышедших с первых минут, Тимофеев по этому показателю стал лучшим. Семь передач он сделал в последнюю треть поля. Точными оказались все, а одна и вовсе опасной. Один раз Тимофеев сам угрожал ворот, но «Уфу» спас Беленов – справился с дальним ударом. Пробил Тимофеев так сильно, что напомнил Дениса Колодина с его «пушкой страшной» на Евро-2008.

Когда Тимофеев покидал поле, Карерра не просто пожал ему руку или «дал пять», а «дал все десять» – подставил для приветствия обе руки. А еще наставник потрепал своего подопечного по голове. Двух мнений быть не может: итальянцу игра Тимофеева понравилась.

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