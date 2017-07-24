Ули Хенесс: Разгромное поражение «Баварии» от «Милана» меня не беспокоит

Чемпион мира-1974 и чемпион Европы-1972 Ули Хенесс Фото: ФК «Бавария»

Об открытии клубной школы в Китае: Открытие объекта в Шэньчжэне меня просто потрясло. Мэр города устроил в нашу честь невероятный прием. Они выделяют десятки миллионов евро на развитие футбольной школы «Баварии».

Теперь я действительно осознаю, насколько важен и перспективен данный вектор политики клуба. Люди здесь искренне и всерьез заинтересованы в дальнейшем развитии нашей дружбы и кооперации.

Об азиатском турне «Баварии»: Как всегда, тур организован на самом высоком уровне. Мы планируем и дальше развиваться в этом направлении. Однако, стоило ли проводить 4 матча за 12 дней, еще и с переездом в другую страну? Мы еще обсудим это.

О поражении от «Милана» (0:4): Я не переживаю по поводу этой игры. В предсезонный период такое случается: когда одна команда только начинает подготовку, а другая находится в боевых кондициях. Ведь уже в следующий четверг «Милану» предстоит сыграть матч квалификации Лиги Европы (против румынского клуба «Университатя» - прим. ред.).

У нас же остается еще три недели до старта бундеслиги, поэтому я спокоен.

О предстоящей контрольной игре с «Челси» в Сингапуре (она состоится 25 июля - прим. ред.): Конечно, когда команда проигрывает со счетом 0:4, приятного мало. Это создает определенное давление на коллектив. Но перед этой встречей у игроков не запланировано никаких мероприятий, связанных с маркетингом.

Поэтому надеюсь, что завтра мы сыграем сильнее, чем против «Милана». Но результат особого значения не имеет, он никак не отразится на предстоящем сезоне.

О вакантной должности спортивного директора клуба: В течение следующих шести недель мы решим этот вопрос. Данная тема регулярно поднимается в наших разговорах с председателем правления Карлом-Хайнцем Румменигге (в июле прошлого года пост спортивного директора «Баварии» покинул Маттиас Заммер. В дальнейшем предложение занять его отклонил Филипп Лам - прим. ред.).

О большой популярности Томаса Мюллера среди азиатских болельщиков: Это не стало для нас неожиданностью. Томас - действительно яркая личность, и он рано пришел к успеху: как с «Баварией», так и со сборной Германии.

Мюллер замечательно представляет наш клуб, он весел и энергичен в любое время суток.

О Корентене Толиссо: Мои первые впечатления о нем - только положительные. У игрока хороший характер, он прислушивается к указаниям, добросовестно отрабатывает в обороне.

Вокруг таких футболистов и нужно строить команду. Но, конечно, это только предварительные выводы.

О Хамесе Родригесе: Он скромный и приятный в общении парень, который превосходно играет в футбол. Скоро увидим, что он сможет привнести в игру «Баварии».

О конкурентах в чемпионате Германии: «РБ Лейпциг» может провести еще один успешный сезон, но, конечно, наибольшего сопротивления мы ждем со стороны дортмундской «Боруссии».

О целях на сезон-2017/18: Главная задача - стать чемпионами страны. Готов к тому, что на других фронтах добиться максимального результата будет сложно. Конечно, мы хотели бы также завоевать Кубок Германии и удачно выступить в Лиге чемпионов.

Главное, сейчас мы должны построить команду, которая в дальнейшем будет способна произвести фурор. Это большое искусство: выигрывать трофеи, и при этом совершать кадровую перестройку.

О признании Филиппа Лама игроком года в Германии: Поразительно, что он был удостоен этой награды только сейчас. Конечно, Филипп заслуживал этого и много раньше (Лам завершил карьеру игрока по окончании сезона-2016/17 - прим. ред.).

О развитии клуба с 2012 года: Наша организация абсолютно здорова в финансовом отношении. Имидж «Баварии» на мировой арене также в полном порядке. В любой момент мы способны прибавить экономически, если это будет необходимо.

О централизованной подготовке резерва: Мы открыли новый учебно-методический центр подготовки молодых футболистов. Это дает надежду на то, что основной состав «Баварии» пополнят свои воспитанники. В последние годы данный аспект был нашей слабостью.

Мы стали чемпионами Германии в категории U-17, баварцы в возрастной группе U-19 дошли до финала, где уступили в серии пенальти. Также хорошие результаты показали команды U-9 и U-15. Теперь у нас есть качественная инфраструктура и программа персонального развития юных талантов. Это должно обеспечить «Баварии» солидный задел на будущее, и этому можно только радоваться.

По материалам официального сайта клуба



Новый тренировочный центр «Баварии» в Мюнхене