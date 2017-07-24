Кокорин, Кузяев. И Бердыев. Почему в 2018-м у нас может появиться другая сборная

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев перекидывает мостик в будущее из увиденного в матче «Зенит» – «Рубин».

Ну что, господа, какие актуальные мысли посетили вас после двух сыгранных туров? Меня первой навестила вот какая: сборная России-2018, может статься, не будет иметь ничего общего с командой, выступившей на Кубке конфедераций. В которой, напомню на всякий случай, преобладали игроки «Спартака» и «Ростова».

Мысль сия возникла по ходу матча, прошедшего пока что, что называется, вторым экраном: «Зенит» – «Рубин». Бронзовый призер против середняка, согласно статусам весны 2017-го. Но весной 2018-го статусы наверняка изменятся. И не удивлюсь, если в минувшую субботу в Питере повстречались будущие чемпион и вице-чемпион.

Впрочем, в заданной теме нас больше занимает кадровый вопрос. И вот по нему-то встреча Питера с Казанью наметок на будущее предоставила с избытком даже.

Что нового, применительно к отечественным кадрам, мы увидели в «Зените»? Кокорин не настолько безнадежен, как все о нем дружно думали. Он начинает по-охотничьи пикировать на ворота в голевом порыве. Делает это уже два матча. Попадает в ритм, задаваемый Манчини (в отличие от Дзюбы, но о том здесь и разговора не будет). Я думаю, дело в том, что Кокорин – игрок, да и человек, наверное, необычайно зависимый от стадного чувства. Все стоят – и я постою. Все побежали – и я побегу.

Шатов получил твердое место в основе и начинает походить на себя прежнего. Плюс органично встроился в игру, кто бы ожидал, Кузяев. Органично и даже с долей матерой невозмутимости. И если эти трое так споро взяли с места в карьер, почему бы не предположить, что дела у них пойдут гладко вплоть до весны?

Это – первая ветвь навестившего меня соображения. А вторая – еще интереснее. И радикальнее.

Не стоит акцентировать внимание на втором кряду поражении «Рубина». Прогресс уже ощутим. С «Краснодаром» Казань скорее не контролировала игру, чем ее контролировала. С «Зенитом» – скорее наоборот. Просто Питер с Манчини очень рачительно относится к создаваемым перспективным моментам – а Казань у Бердыева пока не научилась.

Так вот. В стартовом составе «Рубина» вышли девять российских игроков. И этот состав, на всякий случай, первый тайм у «Зенита» выиграл.

А теперь сделаем экскурс в недавнее прошлое сборной России. Сколько игроков из бердыевского «Ростова» взял на Кубок конфедераций Станислав Черчесов? Четверых – Кудряшова, Полоза, Ерохина и Бухарова. И очень сожалел об отсутствии из-за травмы Граната. То есть, Станислав Саламович призвал под национальные знамена всю российскую диаспору из основы «Ростова», кроме вратаря.

А в составе «Рубина», повторю, появились девять наших. И еще отсутствовал Бурлак. Улавливаете логику? Что, кроме некоего нештатного форс-мажора, может помешать Курбану Бекиевичу постепенно – в условиях комфортного игрового графика – один матч в неделю – поднять уровень целой группы российских игроков до искомого? И тогда претендентов в сборную-2018 из «Рубина» станет даже больше давешних четыре-пяти ростовских. А Тарас Бурлак, к примеру, должным образом Бердыевым отполированный, может вырасти вдруг в того самого, о ком мы в центре обороны так долго мечтаем.

А если таковых окажется много – то к лету-2018 естественным образом прорастет во всей своей логической актуальности вопрос: почему работать с таким составом поручено Станиславу Саламовичу, а не самому Курбану Бекиевичу?