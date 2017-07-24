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«Если у вас есть яйца, вы не можете проиграть». Почему ЦСКА не уступит АЕКу

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Если у вас есть яйца, вы не можете проиграть». Почему ЦСКА не уступит АЕКу
Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Во вторник ЦСКА возьмет старт в Лиге чемпионов – в Греции команда Виктора Гончаренко сразится с АЕКом. Обозреватель «Советского спорта» считает, что пятничное поражение от «Локо» должно помочь армейцам на евроарене.

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОЩЕЧИНА

В игре с «Локомотивом» в пятницу ЦСКА не просто уступил (1:3), но и совершил такое количество ошибок, сколько, пожалуй, не сделал за всю весну. У футболистов были как индивидуальные промахи, так и командные. Для «армейцев» это очень обидно. Но в преддверии старта в Лиге чемпионов есть основания полагать, что это замечательный расклад.

Когда Алекс Фергюсон закончил тренерскую карьеру, то признался: поражения бывают полезнее, чем победы. Фергюсон видел в неудачах не упущения и повод для тоски (благо проигрывал он редко), а в первую очередь возможность стать сильнее, исправив ошибки. Однажды экс-наставник «Манчестер Юнайтед» признался, что проигранные матчи смотрел чаще, чем выигранные, – чтобы впредь ошибок не допускать. Шотландец тщательно готовился к следующей игре и с нетерпением ждал ее. Вот что им двигало: «Мне хотелось доказать, что я не являюсь неудачником, переполняло желание реабилитироваться».

Что ЦСКА Гончаренко может правильно реагировать на неудачи, он показал весной. Красно-синие долго не проигрывали, после чего уступили «Спартаку» – 1:2. Неудача в принципиальном матче многих может выбить из седла, но с командой Гончаренко этого не случилось. Проиграв в дерби, ЦСКА выиграл четыре матча подряд с общим счетом 11:0, что позволило команде финишировать на втором месте и завоевать допуск в Лигу чемпионов, опередив путавшийся под ногами «Зенит».

Матч с «Локомотивом» стал для ЦСКА при Гончаренко лишь вторым официальным из 15, когда красно-синие уступили. Памятую о предыдущей реакции на неудачу, веришь, что этот коллектив способен сделать выводы.

АТТРАКЦИОН ДЕТСКИХ ЛЯПОВ

От «Локомотива» ЦСКА пропустил трижды. Но интересна природа голов – один был забит после углового, две другие результативные комбинации начал вратарь Гилерме вводом мяча в игру. Это не те ошибки, над которыми нужно работать неделями или месяцами. Требуется лишь разобрать соперника и уделить внимание мелочам.

В игре с «Локо» ЦСКА оказывался в тупике после банального ввода мяча Гилерме на Тарасова. В одном голевом случае (гол Ари) с 192-сантиметровым полузащитником никто не играл, в другом (гол Тарасова) Вернблум не успел вступить в борьбу. А еще был момент, не закончившийся голом, когда с Тарасовым боролся Натхо, чей рост 176 сантиметров! Чтобы победить, «Локо» не пришлось изобретать в атаке вообще ничего. Удивительная щедрость ЦСКА. Так обычно пропускают команды в игре ветеранов, когда нужно свести матч к ничейному исходу.

Коллективные ошибки у ЦСКА были. В частности, разрывы в линиях – при обороне атакующая группа оказывалась отрезанной от тройки центральных защитников и опорника. Иногда атакующие футболисты не успевали опуститься, в некоторых моментах защитники не поджимали зону. Этот момент тоже перед АЕКом можно исправить. Например, прессинговать меньшими силами, чем в дерби с «Локо». Или и вовсе сыграть от обороны. Весной ЦСКА часто защищался у своих ворот. Самый показательный матч – с «Зенитом» (0:0).

Исключить ошибки, допущенные в матче с «Локо», разобрать АЕК и придумать правильную тактику – главная задача для тренерского штаба Виктора Гончаренко. Он уже не раз показывал, что делать это умеет. В том числе и в Лиге чемпионов с БАТЭ. Борисовчане играли вничью с «Ювентусом», обыгрывали «Баварию».

О мотивации Виктору Михайловичу можно не беспокоиться – поражение в дерби футболисты не забыли. При желании им можно об этом деликатно напомнить. Когда «Милану» в 1994 году предстояло сыграть в финале Лиги чемпионов с «Барселоной», которая крушила в те времена всех, Фабио Капелло не стал ничего выдумывать, а сказал своим футболистам следующее: «Если у вас есть яйца, вы не можете им проиграть». «Милан» победил с запасом – 4:0. ЦСКА встречается с менее серьезным соперником, но после случившегося в матче с «Локо» Виктор Гончаренко может обратиться к своим футболистам с такой же речью.

Голосование: Сможет ли ЦСКА пройти греческий АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов?

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