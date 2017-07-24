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«У американки не все в порядке с психикой…» Ефимова против Кинг – звездные войны

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лилли Кинг и Юлия Ефимова
Лилли Кинг и Юлия ЕфимоваФото: Gettyimages.ru

Главный сюжет года в плавании набирает обороты. Юлия Ефимова уже бьется с Лилли Кинг и Рутой Мейлутите на стометровке брассом.

ФОРА НА СТАРТЕ

Ну вот, дождались! Юлия Ефимова, размявшись на дистанции 200 м комплексом (выход в полуфинал ЧМ), приступила к основной работе.

Утром прошли предварительные заплывы на 100 м брассом. В пятой группе стартовала американка Лилли Кинг – и показала 1.05,20. Конечно, это не мировой рекорд (1.04,35). Но где-то рядом с ее лучшим временем, с которым Кинг выиграла Олимпиаду (1.04,93).

В шестой группе по четвертой дорожке плыла Ефимова, а на пятой оказалась ее извечная соперница Рута Мейлутите. Бросилось в глаза, как сильно Юля отстала от литовки после первого полтинника – почти на секунду. Связано это и с тем, что Мейлутите быстрее среагировала на сигнал судьи, и вообще у нее более мужской старт.

Но на втором полтиннике Ефимова развила фирменную скорость и выиграла заплыв (1.05,60). Так себе время, если вспомнить 1.04,82 в этом сезоне на этапе «Маре Нострум», где Юля выступала под нагрузкой. И это говорит не только о форе, которую Ефимова дает соперницам на старте, но и о сумасшедшем потенциале, который еще можно реализовать.

Итак, Юлия вышла в полуфинал со вторым временем, третьей стала Мейлутите (1.05,81). Понятно, что медали разыграет эта тройка. В их спор не вмешается больше никто.

СКАНДАЛЫ И НЕВРОТИКИ

Я обсудил нюансы с трижды олимпийским призером по брассу Дмитрием Волковым, который работает главным редактором журнала «Плавание».

«Кинг – сильная спортсменка. Выиграла Олимпиаду в Рио, хотя грубо там нарушила правила в технике брассом, - сказал Волков. – А после победы позволила себе некорректное поведение в отношении Ефимовой. Это может означать, что у Лилли не все в порядке с психикой. Обычно в такие скандалы вляпываются невротики. И это может Кинг помешать. Мейлутите уже наступала на эти грабли, когда в психологической дуэли Ефимова ее сломала, хотя Рута казалась непрошибаемой после золота Олимпиады в Лондоне. Но теперь она уже так быстро не плывет.

Если делать ставку на финал, то я бы выбрал Ефимову. Своими глазами видел, как она легко и непринужденно, под нагрузкой проплыла во Франции за 1.04,82. Установила рекорд страны, не подводясь к этому старту. Показала лучший результат сезона в мире. Если ничего дурного не случится, Юля может выдать 1.04,4, а то и побить мировой рекорд. На сегодняшний день у Ефимовой исключительный потенциал. Так быстро на планете Земля сейчас плавать не может никто».

ЗОЛОТОЙ ФОЛ КИНГ

Стоп, а что за нарушение правил у Кинг? И тут мы вспоминаем о финале Олимпиады в Рио.

«Кинг при повороте дотронулась бортика одной правой рукой, - говорит Волков. – Это нарушение правил. Изучая видео, возможно разглядеть, что левой рукой Лилли слегка прикасается к бортику. Но это нечеткое касание, техническая погрешность и маленькая хитрость, которая позволила выиграть ей доли секунды.

Удивляюсь, где были глаза и совесть рефери, которые не сделали замечание Кинг? Такой же вопрос могу задать людям из российского штаба. Лилли ведь отобрала у нас золото. Можно было подать своевременный запрос о нарушении правил в положенном порядке. Интересы Ефимовой тогда надо было защищать. Но американке в Рио все сошло с рук в прямом смысле слова».

Да, Волков прав насчет протеста. Посмотрите, как голландки в ватерполо пытались выжать воду из камня, протестуя против исхода 1/8 финала против России. Или вспомните четкую работу американцев на Олимпиаде-2004 в Афинах. Тогда их Аарон Пирсол был дисквалифицирован в финале 200 м на спине. Французский арбитр утверждал, что Пирсол нарушил правила при повороте, когда слишком рано перевернулся на живот. Это был уже кроль.

Но что случилось потом? Аарон вышел на награждение и получил золотую медаль. ФИНА под давлением со стороны США отменила решение француза. И знаете, почему? Дотошные американцы нашли ошибку в заполнении протокола на дисквалификацию! Это великолепная работа ультра-си. Как в воздухе сбили ракету своей ракетой.

Нет сомнений, что если бы Ефимова завоевала золото в Рио при таком касании, а второй стала бы Кинг, началась бы такая свистопляска вокруг ФИНА, что мало не показалось бы никому.

Вот какие интриги! Ну а сегодня вечером в 18.58 по московскому времени смотрим полуфинал на 100 м брассом. Юлия Ефимова выступает в первом заплыве по четвертой дорожке. Кинг и Мейлутите – во втором.

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