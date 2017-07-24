Бегать лучше, бегать быстрее, бегать с удовольствием помогут книги. «Советский спорт» отобрал пять лучших книг о беге, которые нужно прочесть. Вы выйдете на дистанцию, готовые оставить всех соперников позади – даже если до прочтения совсем не увлекались пробежками.

Гордон Пири. «Бегай быстро и без травм»

Что это: пожалуй, главный бестселлер в беговом сообществе. Автор – рекордсмен книги Гиннеса и обладатель пяти мировых рекордов по бегу, человек, который помогал создавать первые модели беговых кроссовок Адольфу Дасслеру.



По легенде, Гордон Пири написал свое пособие для бегунов всего за одни сутки. В книге, которая стала итогом его 45-летнего опыта в беге, он сформулировал основные правила, «гигиену бегуна»: знайте их, соблюдайте их - и вы сможете бегать без травм всю свою жизнь и до глубокой старости бить свои личные рекорды.

Цитата: «10 правил Гордона Пири:

1. Бег с правильной техникой (даже босиком) не может привести к травмам. Покрытие не играет роли;

2. Бег – это последовательность прыжков с приземлением на переднюю часть стопы ноги согнутой в колене. При приземлении стопа должна быть непосредственно под центром тяжести тела;

3. Всё, что вы надеваете на своё тело, ухудшает технику бега;

4. Скорость, с которой вы тренируетесь, будет скоростью вашего бега;

5. Ходьба вредит бегу;

6. Частота шагов при правильной технике бега – от 3 до 5 в секунду;

7. Сила рук должна быть пропорциональна силе ног;

8. При беге не наклоняйтесь вперед;

9. Скорость разрушает выносливость, выносливость разрушает скорость;

10. Для каждого бегуна подходит только одна программа тренировок. Любая программа будет бесполезной, если тренировку не подвергать постоянному контролю».

Джек Дэниелс. «От 800 метров до марафона»





Что это: пошаговая и доступная инструкция для тех, кто хочет бегать на длинные и средние дистанции, от обладателя серебряной и бронзовой медалей Олимпиад 1956 и 1960 годов. В книге – все о физиологии бега, многочисленные таблицы и схемы, которые помогают организовать тренировки правильно, графики тренировок для тех, кто готовится к соревнованиям и для совсем начинающих бегунов.

Цитата: «Многие тренеры считают, что скорость дана человеку от природы, а выносливость вырабатывается за счет тяжелой работы. Я уверен, что каждый человек рождается с определенным даром скорости и определенным даром выносливости, и обе эти характеристики могут быть улучшены за счет тренировки».

Харуки Мураками. «О чем я говорю, когда говорю о беге»





Что это: книга о беге от классика современной литературы. Это – не очередной самоучитель по бегу, это текст-размышление от человека, который сделал бег частью своих ежедневных привычек. Мураками бегает больше 25 лет: ежедневно он пробегает около 10 километров, не раз становился участником марафонов.

Его книга – о преодолении себя: о том, что иногда нужно претерпевать трудности, чтобы стать лучше или добиться успеха. Мураками пишет о беге, но его философия объемлет собой нечто намного большее чем просто бег: его книга про саму жизнь.

Цитата: «Самое главное – это не скорость и не расстояние. Самое главное – постоянство: бегать ежедневно, без перерывов и выходных».

Артур Лидьярд, Гарри Гилмор. «Бег с Лидьярдом»





Что это: Артур Лидьярд – человек, который во-многом ответственен за то, что бегом занялись миллионы людей по всему миру. Новозеландский атлет, который тренировал олимпийцев, в 1961 году он собрал энтузиастов бега на первую совместную пробежку. Набралось двадцать человек. Когда в конце 90-х, уже на закате жизни Лидьярд решил повторить свой опыт, на его призыв откликнулись тысячи людей во всех странах мира, которые провели забеги в один день.

Книга Лидьярда – о том, как ввести бег трусцой в свою жизнь, как увеличивать выносливость, как готовиться к первым в жизни длинным дистанциям и, главное - как получать от бега удовольствие.

Цитата: «Когда мне было 27 лет, мой друг уговорил меня выступить в беге на 6 миль (приблизительно 10 км) и доказал мне, насколько я слабо физически подготовлен. Пульс резко подскочил, я тяжело дышал, мне не хватало воздуха. В горле першило, ощущалось жжение в груди. Ноги были словно ватные.

Пройдя через «агонию» восстановления, я мог бы забыть об этом печальном опыте, но задумался и сам себе задал вопрос: «Если в 27 лет подобное испытание выносливости вызывает у меня такие реакции, то на что я буду похож в 47?».

Так у меня и зародилась идея бега трусцой. Я начал ежедневные пробежки и пришел к выводу о том, что продолжительный бег, если не спешить и хорошо к нему готовиться, улучшает общее состояние здоровья, поскольку дает заметные нагрузки сердечно-сосудистой и дыхательной системам.

Беговые методики, которые я описываю здесь, за пять лет превратили меня в чемпиона Новой Зеландии по марафону. Они также позволили мне 34 года спустя без особой подготовки в 61 год пробежать марафон за 2:58.58».

Джо Фрил. «Библия триатлета»





Что это: по программам автора этой книги занимаются триатлонисты, бегуны, пловцы и велогонщики. В книге – принципы тренировок и питания, схемы по наращиванию интенсивности, тренировочные планы, советы по восстановлению и профилактике травм. Словом, все, что может быть интересно человеку, который готов выйти на свой первый триатлон.

Цитата: «Некоторые спортсмены настолько концентрируются на улучшении своих показателей, что забывают, ради чего поначалу начали заниматься спортом. Именно удовольствие является причиной наших занятий триатлоном. Улыбайтесь чаще. Хмурьтесь реже».