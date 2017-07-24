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Алексей Игонин: Вы звоните в Питер по поводу «Спартака»? Нам он до лампочки

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Игонин
Алексей ИгонинФото: «Советский спорт»

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о питерского клубе, втором туре РФПЛ и «Спартаке».

«РЕБЯТАМ СКАЗАЛИ: МОГУТ СОБИРАТЬ ВЕЩИ. ВСЕ СРАЗУ ЗАБЕГАЛИ»

– «Зенит» выиграл два матча натужно, но, как бы то ни было, шесть очков в кармане.
– Да, можно сказать, что натужно победили. А что здесь такого? Зато все достаточно быстро может поменяться в лучшую сторону. Тренер пока не занимался выстраиваем игры. Проблемы защиты пытаются решить, как я понимаю, путем покупки новичка. В нападение, как я понимаю, тоже еще кто-то подъедет.

Но меня больше тревожит, что тренер хочет строить игру команды вокруг приглашенных футболистов. И получится, что не новички будут встраиваться в «Зенит», а как бы «Зениту» не пришлось встраиваться в игру этих футболистов. Возможно, это принесет результат, но хотелось бы достичь его другими методами.

– Пока «Зенит» побеждает на классе?
– Можно и так сказать. Но забил бы «Рубин» во втором тайме еще гол, и можно было бы говорить, что это мысль тренера. А что касается «Зенита», там подали с фланга, а человек оказался в нужном месте – то ли он такой талантливый, то ли настолько удачный.

– Кокорин отдал пас головой…
– Про Кокорина понятно, что он может, а сейчас еще, видимо, не только хочет, но и вынужден это сделать. Этого как раз ему не хватало. Сейчас его поставили в такие условия, когда он вынужден выкладываться на сто процентов. В этом и есть авторитет тренера.

– Получается, что все эти злобные наветы, что Кокорин и Дзюба не нужны Манчини, не имеют под собой почвы? Играют ведь оба.
– Манчини, видимо, дал им понять, что любой может собирать вещи и отправляться куда хочет. Но не только тренер это дал понять, а и руководство – мол, купим любого на любую позицию. После этого все забегали, засуетились.

«ЦСКА В СЛОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ»

– Неожиданный результат получился в матче ЦСКА – «Локомотив» (1:3).
– ЦСКА сейчас в сложном положении. У них были игра, когда они покупали легионеров и те здесь творили чудеса, а мы на них смотрели с открытым ртом. Второй вариант был, когда они набрали русских игроков, которые в будущем стали оплотом сборной. И это была команда, которая добивалась результата. Но сейчас нет заметных иностранцев и русские игроки пока не превратились в звезд нашего чемпионата. И, как я понимаю, средств для покупки новых звезд тоже нет.

– Про «Локо» что скажете?
– «Локомотив» во многом зависит от своего тренера, который может столько наговорить и с такой подачей, что люди выскакивают на поле, как разъяренные быки. Другое дело, что для победы над командой высокого класса этого может не хватить.

– Евгений Ловчев тоже высказал такую же мысль: Семин – один из главных козырей «Локомотива».
– Но если козырь один и все о нем знают, то это тоже не очень хорошо.

– «Динамо» все эмоции и силы выплеснуло на «Спартак»?
– Так часто бывает. Могу вспомнить, что в 1999 году мы выиграли Кубок России, а потом проиграли «Локомотиву» из Нижнего, который стоял на вылет. После важных удачных матчей бывает эмоциональное опустошение.

– И последняя тема нашей беседы: что со «Спартаком»? Еще пара таких матчей и может атмосфера в команде поменяться.
– Вы звоните в Питер и спрашиваете про «Спартак». Нам в Питере «Спартак» – до лампочки. Так и напишите. 

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