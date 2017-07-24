Харольд Ледерман: Головкина догоняет его возраст

Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман поделился своим мнением относительно фаворита в поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Напомним, бой Головкина и «Канело» пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

- Это будет отличный бой. Я не знаю, кто победит, но сам поединок обещает быть потрясающим. Мой фаворит - Головкин, потому что он крупнее и более опытный. Ну и, конечно, его сила. Вполне возможно, мы увидим бой года.

- Три года назад все считали, что GGG уничтожит Канело Альвареса, а сейчас расклад 50 на 50. Это из-за последнего боя Геннадия?

- Свое собственное мнение я уже высказывал. В поединке с Дэнни Джейкобсом Геннадий выглядел на несколько лет старше. Думаю, что возраст начинает догонять его. Вы же видели, что Дэнни доставил ему определенные проблемы. Мы постоянно видим Геннадия Головкина на HBO, но сейчас он не впечатлил. Помните нокаут Давида Лемье, нокаут Габриэля Росадо. Порой это были не просто нокауты, а уничтожение.

И внезапно он оказывается в ринге с Дэнни Джейкобсом, и выглядит вот так. У него возникают проблемы. Наверное, возраст. С другой стороны Канело Альварес, боже то мой, выглядел не лучше с Хулио Сезаром Чавесом младшим. Там вообще не произошло ничего интересного. Все происходит так внезапно. Мы все любим Геннадия Головкина, но то, что он выиграет бой уверенно, уже не кажется столь очевидным, теперь предстоящий поединок стал близким. 16 сентября стало еще более интересным.

- Может ли этот бой стать началом трилогии?

- Да, определенно. Если бой продлится все 12 раундов, любое спорное решение повлечет за собой реванш. И это может вырасти в трилогию. Для этого нужно провести сенсационные бои.

- А разве Росадо не доставил проблем Головкину?

- Нет, Геннадий Головкин был убедительным предыдущих победах на HBO. Но в поединке с Дэнни Джейкобсом не представлял былой угрозы. Годы догоняют его.

- Может Дэнни Джейкобс – боксер мирового класса, раз уж он доставил столько проблем Головкину?

- Я так не думаю. Мое мнение, что сказался возраст Геннадия Головкина. Годы догоняют его. Он уже не тот грозный парень, что выбивал предыдущих соперников на HBO. Я думаю, что он постепенно сходит, а Канело чуть-чуть поднимается вверх.

- Он подловил его в нужное время?

- Да