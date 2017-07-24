Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Теннис  Пэр6:3, 6:2Турсунов
Водное поло  Италия8 : 9Россия
Футбол  Арсенал Тула- : -СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харольд Ледерман: Головкина догоняет его возраст

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Харольд Ледерман: Головкина догоняет его возраст
Фото: Gettyimages.ru

Известный боксерский аналитик и эксперт телеканала HBO Харольд Ледерман поделился своим мнением относительно фаворита в поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Напомним, бой Головкина и «Канело» пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, способной вместить до 20 тысяч зрителей. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.

- Это будет отличный бой. Я не знаю, кто победит, но сам поединок обещает быть потрясающим. Мой фаворит - Головкин, потому что он крупнее и более опытный. Ну и, конечно, его сила. Вполне возможно, мы увидим бой года.

- Три года назад все считали, что GGG уничтожит Канело Альвареса, а сейчас расклад 50 на 50. Это из-за последнего боя Геннадия?
- Свое собственное мнение я уже высказывал. В поединке с Дэнни Джейкобсом Геннадий выглядел на несколько лет старше. Думаю, что возраст начинает догонять его. Вы же видели, что Дэнни доставил ему определенные проблемы. Мы постоянно видим Геннадия Головкина на HBO, но сейчас он не впечатлил. Помните нокаут Давида Лемье, нокаут Габриэля Росадо. Порой это были не просто нокауты, а уничтожение.

И внезапно он оказывается в ринге с Дэнни Джейкобсом, и выглядит вот так. У него возникают проблемы. Наверное, возраст. С другой стороны Канело Альварес, боже то мой, выглядел не лучше с Хулио Сезаром Чавесом младшим. Там вообще не произошло ничего интересного. Все происходит так внезапно. Мы все любим Геннадия Головкина, но то, что он выиграет бой уверенно, уже не кажется столь очевидным, теперь предстоящий поединок стал близким. 16 сентября стало еще более интересным.

- Может ли этот бой стать началом трилогии?
- Да, определенно. Если бой продлится все 12 раундов, любое спорное решение повлечет за собой реванш. И это может вырасти в трилогию. Для этого нужно провести сенсационные бои.

- А разве Росадо не доставил проблем Головкину?
- Нет, Геннадий Головкин был убедительным предыдущих победах на HBO. Но в поединке с Дэнни Джейкобсом не представлял былой угрозы. Годы догоняют его.

- Может Дэнни Джейкобс – боксер мирового класса, раз уж он доставил столько проблем Головкину?
- Я так не думаю. Мое мнение, что сказался возраст Геннадия Головкина. Годы догоняют его. Он уже не тот грозный парень, что выбивал предыдущих соперников на HBO. Я думаю, что он постепенно сходит, а Канело чуть-чуть поднимается вверх.

- Он подловил его в нужное время?
- Да

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марко Антонио Баррера: Лучший боксер мира – Головкин. За ним идет «Канело»Бывший чемпион мира Марко Антонио Баррера сравнил средневесов Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.Мурат Гассиев: Что сделаю с 4 миллионами? Отдам все мамеМурат Гассиев: Что сделаю с 4 миллионами? Отдам все мамеЧемпион по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал ос о своем участии во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).Абель Санчес: Головкин – учитель для Гассиева и других молодых боксеровАмериканский тренер Абель Санчес рассказал о том, как ему удается параллельно работать с Геннадием Головкиным и Муратом Гассиевым.Марко Антонио Баррера: Канело Альварес победит Головкина решением судей (видео)Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился ожиданиями от предстоящего боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.Деметриус Джонсон обошел Макгрегора, Головкина и Уорда, получив награду ESPYАмериканский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в наилегчайшем весе получил награду ESPY, учрежденной спортивным телеканалом ESPN.Абель Санчес: Бой Головкин – Альварес планировали два года, но организация встречи Мэйвезер – Пакьяо заняла все пятьТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.Абель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииАбель Санчес: Гассиев и Усик – главные фавориты Всемирной боксерской суперсерииИзвестный американский тренер рассказывает о скандальном бое Шафиков - Истер, Всемирной боксерской суперсерии и Геннадии Головкине.Андре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалАндре Уорд: Бой с Ковалевым прошел именно так, как я планировалЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Андре Уорд стал гостем передачи First Take на телеканале ESPNСауль Альварес: Головкин не увидит 12 раунд. Будет нокаутМексиканский средневес Сауль «Канело» Альварес назвал исход своего поединка с казахом Геннадием Головкиным.Абель Санчес: Головкин победит Альвареса по очкам или нокаутирует его в конце бояТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с мексиканцем Саулем Альваресом.Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах КанелоЭкс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Константин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийКонстантин Пономарев: Бой с Пакьяо – предел моих мечтанийРоссийский боксер, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о планах стать чемпионом мира.«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»«К виску боксера нужно приставить пистолет, чтобы он вышел на Головкина»Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи рассказал о противостоянии средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)«Флойд слишком много говорит». Ответ Головкина на наезды Мэйвезера (видео)Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с Саулем АльваресомСауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьСауль Альварес: Даже после моей победы над Головкиным меня будут критиковатьМексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес рассказал о предстоящем поединке с чемпионом мира«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентября«Это будет историческая битва». Головкин и Альварес о 16 сентябряБоксеры среднего веса Геннадий Головкин и Сауль Альварес, а также промоутер Оскар де ла Хойя приняли участие в программе на телеканал ESPN.Геннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваГеннадий Головкин: Уорд буквально деклассировал КовалеваЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин дал интервью.Геннадий Головкин: Возможно, я завершу карьеру после боя с АльваресомЧемпион мира по трем версиям в среднем весе Геннадий Головкин может завершить спортивную карьеру после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.Комментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоКомментатор HBO: Если кто и упадет в бою Головкин – Альварес, им будет КанелоПо мнению Лэмпли фаворитом в противостоянии является боксер из Казахстана.Геннадий Головкин: Рефери преждевременно остановил бой Ковалев - Уорд, но я не увидел прогресса у СергеяЧемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадий Головкин поделился своим мнением о втором поединке Сергея Ковалева с Андре Уордом.
Футбол
Анзор Кавазашвили: «Спартак» сейчас «мертвая» команда
Футбол
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Футбол
Улица Внезапная может появиться рядом со стадионом «Динамо»
Футбол
РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости