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«А Кержаков выходил на замену Карпину?» Реакция сети на уход Карпина с Матч ТВ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Карпин
Валерий КарпинФото: Телеканал «МАТЧ ТВ»

«Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором объявил о завершении работы Валерия Карпина на должности главного редактора футбольных трансляций.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.

«Советский спорт» собрал мнения из социальной сети «твиттер».


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