«А Кержаков выходил на замену Карпину?» Реакция сети на уход Карпина с Матч ТВ

«Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором объявил о завершении работы Валерия Карпина на должности главного редактора футбольных трансляций.

Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.

«Советский спорт» собрал мнения из социальной сети «твиттер».

Гениальная формулировка, конечно - «По причинам, которые нельзя объяснить широкой общественности».

Каждый раз годится — ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 24 июля 2017 г.

А Кержаков когда-нибудь в матче (футбольном) выходил на замену Карпину? ;) — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 24 июля 2017 г.

Карпин поработал на Матч Тв чуть лучше, чем с Армавиром, но хуже, чем с Мальоркой. И снова отставка. Надо идти выше. На канал «Карусель». — Держи передачу (@Boogaard_2) 24 июля 2017 г.

Плохо не то, что мы все ушли с Матча, а что все в разные стороны и негде собраться для какого-нибудь дела...) — Василий Уткин (@radioutkin) 24 июля 2017 г.

Матч ТВ банкрот, а тут Карпин с высокой зарплатой, в принципе ожидаемо. https://t.co/afSw9vwrK9 — Spartak (@Spartak83) 24 июля 2017 г.

Карпин ушёл за титулами на телеканал Доверие — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 24 июля 2017 г.

Валерий Карпин взял паузу в телевизионной карьере ради тренерской деятельности — Antonio Stough (@AntonioStough) 24 июля 2017 г.

Карпин сменит фамилию на Карпинян и возглавит московский ФК Арарат. — #ВГИК (@vgikofficial) 24 июля 2017 г.

Кстати, если все-таки поверить в то, что сейчас Карпин ушел тренировать, то в Арарат. — Vitaliy Fomin (@footba11master) 24 июля 2017 г.

Ща прикольно будет, если Карпин возглавит Динамо — Sanders (@Shadow1882) 24 июля 2017 г.

«В аналитической передаче «Тотальный разбор» В. Карпин усомнился в грядущем чемпионстве Спартака, за что программа снята с эфирной сетки»ААА — дворовый (@clovvo) 24 июля 2017 г.



