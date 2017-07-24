«А Кержаков выходил на замену Карпину?» Реакция сети на уход Карпина с Матч ТВ
«Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором объявил о завершении работы Валерия Карпина на должности главного редактора футбольных трансляций.
Напомним, Карпин был назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ» в феврале 2017 года.
«Советский спорт» собрал мнения из социальной сети «твиттер».
Гениальная формулировка, конечно - «По причинам, которые нельзя объяснить широкой общественности».— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 24 июля 2017 г.
Каждый раз годится
24 июля 2017 г.
А Кержаков когда-нибудь в матче (футбольном) выходил на замену Карпину? ;)— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 24 июля 2017 г.
Карпин поработал на Матч Тв чуть лучше, чем с Армавиром, но хуже, чем с Мальоркой. И снова отставка. Надо идти выше. На канал «Карусель».— Держи передачу (@Boogaard_2) 24 июля 2017 г.
Плохо не то, что мы все ушли с Матча, а что все в разные стороны и негде собраться для какого-нибудь дела...)— Василий Уткин (@radioutkin) 24 июля 2017 г.
Матч ТВ банкрот, а тут Карпин с высокой зарплатой, в принципе ожидаемо. https://t.co/afSw9vwrK9— Spartak (@Spartak83) 24 июля 2017 г.
Карпин ушёл за титулами на телеканал Доверие— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 24 июля 2017 г.
Валерий Карпин взял паузу в телевизионной карьере ради тренерской деятельности— Antonio Stough (@AntonioStough) 24 июля 2017 г.
Карпин сменит фамилию на Карпинян и возглавит московский ФК Арарат.— #ВГИК (@vgikofficial) 24 июля 2017 г.
Кстати, если все-таки поверить в то, что сейчас Карпин ушел тренировать, то в Арарат.— Vitaliy Fomin (@footba11master) 24 июля 2017 г.
Ща прикольно будет, если Карпин возглавит Динамо— Sanders (@Shadow1882) 24 июля 2017 г.
«В аналитической передаче «Тотальный разбор» В. Карпин усомнился в грядущем чемпионстве Спартака, за что программа снята с эфирной сетки»ААА— дворовый (@clovvo) 24 июля 2017 г.