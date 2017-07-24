Восточный Гамбит: как СНГ-команда по CS:GO удивила весь киберспортивный мир

PGL Major Kraków обещал быть если не самым скучным в истории, точно — легко предсказуемым и блеклым. Бразильская пятерка SK Gaming грозно шагала по сезону, раскидывая конкурентов, и точно должна была брать Major. Как альтернатива, хоть и довольно скромная — Astralis, Faze Clan, North. СНГ-фанаты рассчитывали на попадание в топ-8 Natus Vincere и F3, если тем повезет. Уже после группового этапа стало ясно — все планы рухнули.



Пока Natus Vincere проигрывали Fnatic, вместе с фаворитами Faze Clan сенсационно вылетая с турнира, в лидеры неожиданно для многих выбились BIG и Gambit. 3:0 по картам в групповой стадии, конечно, не показатель — но как минимум крутой «буст» в плане морали перед плей-офф. Закончив игровую сессию без поражений, СНГ-команда с хорошим настроением отправилась отдыхать. Чуть позже станет ясно — защищать честь региона в плей-офф Gambit Esports будет в одиночку.



Через час после победы на турнире Zeus нашел пару минут для обращения к фанатам



Еще до жеребьевки четвертьфиналов капитан команды Даниил «Zeus» Тесленко подходит к игроку Fnatic Olofmeister и в шутку просит после победы на Major крикнуть: «Zeus, I love you!». Тот со смехом обещает и просит то же самое — тогда никто не знает, что именно Zeus из них двоих придется выполнить этот «челлендж». Никто не знает и о том, что слепой жребий сведет давних друзей уже в первом матче плей-офф.



Сетка пришлась по вкусу далеко не всем поклонникам СНГ-сцены: до этого момента Fnatic дважды выбивали Gambit в ¼ финала Major, а победителя пары ждали либо SK, либо Astralis. Даже если пройти «оранжевых», путь в финал почти наверняка будет закрыт. То ли дело в нижней части сетки — новички Major-турниров Immortals, нестабильные Virtus.pro, такие же неожиданные лидеры BIG… Но в соперниках опять непроходимые шведы.



К удивлению западного сообщества, Fnatic оказались повержены — счет 16:14, 16:12 может вводить в заблуждение, но Gambit неожиданно были намного сильнее скандинавов. Даниил Тесленко и Ко хорошо подготовились и вскрыли проблемные зоны шведской команды, обеспечив себе как минимум топ-4. Дальше, правда, пришлось еще сложнее — во втором четвертьфинале Astralis неожиданно обыграли SK Gaming и сразу стали фаворитами турнира.





Однако с СНГ-пятеркой снова возникли проблемы: внезапно трудный Overpass и перевод игры на третью карту датчанам на пользу не пошел. Действующие чемпионы Major неожиданно зажались, большую часть Train играли очень неуверенно и проигрывали 6:12, пока наконец не разгадали тактику Gambit. Шесть из семи последующих раундов едва ли не в соло выиграл dupreeh в одной и той же точке, сократив отставание до минимума.



И вновь чудо — встряска от капитана помогла Gambit. К удивлению всех пятерка заиграла совершенно по-другому и выиграла три раунда подряд. Дорога в финал оказалась открыта; волшебство, не иначе.

«Я тогда чуть-чуть заорал на команду и сказал: все угомонитесь, успокойтесь и слушайте меня. Мы сейчас выиграем, просто нужно делать то, что я говорю».

Вообще, Даниил «Zeus» Тесленко — фигура культовая. Познакомившись с Counter-Strike в компьютерном клубе своего отца, он быстро начал обходить ровесников по скиллу; неудивительно, что довольно скоро перспективный игрок оказался в Natus Vincere.





За семь лет в стане «рожденных побеждать» харьковчанин достиг всего, чего только мог — множество побед на турнирах, золотая эра команды и всемирная известность. Zeus был предан своему клубу и всегда отдавал максимум, однако в сложный период Na’Vi решили заменить ветерана на молодого игрока. Ошибка в решении «желто-черных» стала заметна почти сразу: вскоре Valve ослабили роль тренера, а справляться в одиночку молодому капитану seized не удавалось.



Тему Natus Vincere вспоминали и на этом турнире — победа желающего доказать свою профпригодность Даниила Тесленко на фоне фиаско Na’Vi в групповом этапе достаточно красноречива. После перехода в Gambit Esports Zeus привычно возглавил трио талантливых казахов и ветерана российского CS:GO — Dosia. И именно его действия на протяжении как всего сезона, так и этого турнира стали определяющими в игре команды.

Сейчас многие упоминают мотивационные тайм-ауты капитана, его потрясающий вклад в игру и закрепленную год назад запись «Не сдамся, пока не выиграю этот чертов мейджор» — но надо отметить, что один все еще не воин в поле. Невероятно выросший снайпер mou, вытащивший несколько безнадежных раундов Hobbit, лучший игрок турнира по версии HLTV — Adren и опытный Dosia: надо признать, что «в наследство» от другого яркого лидера Дмитрия «hooch» Богданова Zeus досталась фантастически талантливая команда. Которую, впрочем, еще стоило построить из очень хорошего, но все еще сыроватого материала. Которой еще предстояло сыграть главный матч.

В финале Gambit ждала уже поддержка всего венью. Не просто потому, что играют восточные соседи — тут вам и легендарный Михаил «Dosia» Столяров, у которого в Кракове нашлись личные фанаты, и обида на бразильцев за выигранный у хозяев полуфинал, и просто яркая игра «гамбитов». Когда же X-GOD вышел на сцену с польским флагом, выражая признание публике, сомнений не осталось ни у кого.





Спустя несколько минут зал затихает: на карте Cobblestone у пятерки Даниила Тесленко не получается ровным счетом ничего. Команда играет хуже, чем в полуфинале, быстро проигрывает раунд за раундом. В голосах русскоязычных комментаторов студии SLTV совершенно оправданно появляются нотки тоски — разгром 4:16 может похоронить мотивацию даже самой опытной команды.



Вторую игру Gambit начинают осторожно, сказывается напряжение. Чуть позже они поймут — на Train соперник не так силен. Где-то исход раунда решает хорошая коммуникация, где-то бесподобные соло-действия, которые можно ожидать от любого игрока пятерки. Затем включается вся команда — и не выключается до конца серии и турнира. Через несколько раундов становится ясно, что в финале будет три карты.



У бразильцев нет опытного Zeus — обидное поражение на второй карте сильно бьет по морали. Все не так: и те немногие бразильские болельщики, что остались в Кракове, никак не могут противостоять «Таурон Арене», и загоревшиеся в очередной раз на табло Pick'em Predictions показывают, что в победу бразильцев верят лишь 7%. Третью карту открывает серия глупых ошибок и три фрага в пяти первых раундах.



Десять минут после начала — бразильская команда «горит» 0:5, используя один тайм-аут за другим. Когда ключи к обороне СНГ-коллектива на Inferno все же удается найти, первая половина подходит к концу. Во второй части игры Immortals действуют увереннее и даже берут несколько раундов подряд, но после очередной паузы от Zeus шансов не остается. Чуда не произошло.





Дальше все было так, как и должно — неподдельный восторг игроков Gambit и разочарование соперников, сотни поздравлений в социальных сетях и, конечно же, кубок. Такой долгожданный и нужный для Zeus, для Gambit, для всего СНГ-сообщества, ранее лишенного возможности праздновать победу своей команды на Major. Мысли о том, не был ли триумф случайностью и что будет дальше, наверное, стоит отложить потом. И просто насладиться моментом — наша команда по CS:GO сейчас лучшая в мире.