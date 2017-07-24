«Мы дадим бой Америке. Обещаю!» Триллер в женском водном поло

Наши девушки из сборной России вышли в полуфинал, где в среду сыграют с американками.

На последних секундах, при счете 9:8 в нашу пользу, вратарь Анна Карнаух умудрилась сделать фантастический сэйв. И этим, конечно, спасла игру. Итальянки закричали как раненые чайки, но они теперь покидают чемпионат мира.

Я спросил потом у Карнаух, есть ли у нее любимый вратарь в спорте? Может, Лев Яшин или Ринат Дасаев, Владислав Третьяк или Сергей Бобровский?

«Вообще-то я за многими голкиперами слежу. Но какого-то любимого нет», - задумавшись, ответила Аня.

Игра началась для России очень хорошо, и после первого периода девчонки повели 3:0. Но итальянки не просто догнали нашу команду, а вышли вперед. Был момент, когда россиянки даже уступали 5:7.

Чем это можно объяснить? Простой статистикой – Россия не побеждала Италию в 12 последних матчах подряд. С ума сойти!

На Олимпиаде в Рио итальянки завоевали серебро, а в полуфинале обыграли как раз россиянок (12:9). Но так не могло быть вечно.

«Для победы нам нужно было совершить чудо! – воскликнул тренер Андрей Белофастов. – Но у команды есть характер. Девочки выложились полностью. Да, были ошибки. Но помогло хорошее начало и то, что последний период мы отыграли великолепно. Это очень серьезная победа всей России».

- Вы будете вспоминать спасение, которое совершила Карнаух за две секунды до конца матча?

- Однозначно! Анна – одна из лучших вратарей на этом чемпионате мира. И должна была выручать. Без хорошего голкипера мы совсем не так сильны.

- Как вам играть под проливным дождем?

- А мы шутили утром в тренерском штабе, что если будет не солнце, а дождь и пасмурно, мы обязательно победим. Жара в 30 градусов – не для нас. А такая погода просто отличная!

- Чего ждать от матча против сборной США?

- Это олимпийские чемпионки. Нужно восстановиться, у нас один день. И если мы сумеем сыграть против американок как в Шанхае в суперфинале Мировой лиги, то все возможно. Будем бороться-стараться. Это сильнейшая команда в мире. Но именно в противостоянии с таким соперником растет сборная России. И мы дадим бой. Обещаю!

- Когда вы последний раз выигрывали у Штатов?

- С нами как с тренерами – никогда. За последний год встречались с ними четыре раза. Тогда, в Шанхае, проиграли на последней секунде. Это бессменный лидер в женском водном поло. В составе – девять олимпийских чемпионок!

Но ведь мы победили Голландию и Италию. Мы – одни из фаворитов чемпионата мира. Хотя поменяли пять человек в составе. Команда молодая, трое 1998-1999 годов рождения.

- Вы всей командой ходили в воскресенье болеть за парней. Не боялись, что девушки не успеют восстановиться?

- А это принципиальный вопрос. Мы решили, что будем ходить на мужскую команду. Это идет на пользу и нам, и им. Сами видите, какие прекрасные эмоции от победы России над Испанией. А у нас утром не было разминки, и мы смогли набраться сил.

Так что мы и на четвертьфинал против Венгрии пойдем! Если нам предоставят места. Тут будет аншлаг. Думаю, шанс у россиян возникнет. Команда на ходу, психологически крепкая. Венграм будет очень непросто!

СТАТИСТИКА

Водное поло

Женщины. 1/4 финала

Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2)

Голы у России: Иванова (3), Горбунова (2), Каримова (1), Борисова (1), Сержантова (1), Рыжкова (1).