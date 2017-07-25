«Спартак» повторяет худший старт в истории, а Семин ставит рекорд

«Советский спорт» отмечает самые интересные статистические события, которые произошли во втором туре РФПЛ.

«Анжи» - «Амкар» - 1:0

Махачкалинцы смогли прервать 7-матчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге (3 ничьи и 4 поражения). В предыдущий раз они победили в 24-м туре прошлого сезона – «Терек» в гостях со счетом 1:0. А автор единственного мяча Сергей Брызгалов отличился лишь во второй раз в РФПЛ и вновь принес своему клубу победу. 26 мая 2013 года он открыл счет в домашнем матче «Спартака» против «Алании» (2:0).



«Амкар» же, проиграв в Грозном и в Каспийске со счетом 0:1, лишь в третий раз за 14 сезонов в Премьер-лиге стартовал с двух поражений. В 2006 году он уступил «Москве» (0:1 в гостях) и «Зениту» (1:3 дома), а в чемпионате-2014/15 – «Тереку» (0:4 в гостях) и «Уфе» (0:1 дома).

ЦСКА – «Локомотив» - 1:3

В прошлом сезоне армейцы позволили сопернику отличиться трижды лишь один раз – в гостях «Спартаку», которому уступили с тем же счетом 1:3. А вообще ЦСКА нынче в среднем пропускает в 4 (!) раза больше, чем в чемпионате-2016/17: сейчас – по 2,0 мяча (4 в 2 матчах), тогда – по 0,5 (15 в 30). «Локомотив» же не забивал красно-синим трижды более 11 лет – с тех пор, как 16 апреля 2006 года обыграл их со счетом 3:2.

Автор победного мяча Ари справил сразу два юбилея: он забил 50-й гол в чемпионатах России (22 – за «Краснодар», 21 – за «Спартак», 7 – за «Локомотив») и 70-й за российские клубы (еще 12 раз он отличился в Лиге Европы, по 4 – в Лиге чемпионов и в Кубке России). Таким образом, бразилец стал лишь седьмым иностранцем из дальнего зарубежья, забившим в Премьер-лиге 50 мячей – после Вагнера Лав (85), Данни (69), Сейду Думбья (66), Веллитона (57), Халка (56) и Кевина Кураньи (50).

Ну, и, конечно, великое достижение Юрия Семина. Как уже сообщил «Советский спорт», он стал первым тренером, одержавшим с одним клубом («Локомотивом») в чемпионатах России 250 побед. Всего же железнодорожники выиграли 377 матчей.

«Зенит» - «Рубин» - 2:1

«Зенит» оказался первым клубом, одержавшим в чемпионате-2017/18 волевую победу. А также первым, кто забил победный гол в компенсированное время. Выиграли питерцы благодаря аргентинцу Себастьяну Дриусси, оформившему дубль. К слову, в пятый раз подряд матч между этими соперниками завершился в пользу «Зенита».

«Краснодар» - «Тосно» - 2:0

Второй год кряду «Краснодар» стартовал в чемпионате с двух побед. Решающий мяч на свой счет записал уругваец Маурисио Перейра, в 20-й раз отличившийся в РФПЛ. «Тосно» же, как и «Оренбург» год назад, стартовал в Премьер-лиге с двух безголевых поражений. Напомним, что оренбуржцы не смогли задержаться в элите: в переходных матчах они по пенальти уступили «СКА-Хабаровск».

«Уфа» - «Спартак» - 0:0

Лишь во второй раз в истории чемпионатов России действующий чемпион не смог добиться победы в двух первых турах. Точно так же, как «Спартак», стартовал в 2004 году ЦСКА, в сезоне-2003 впервые завоевавший золото. Тогда армейцы тоже дважды сыграли вничью – дома с «Торпедо-Металлургом» (0:0) и в гостях с «Динамо» (1:1). В итоге в том чемпионате красно-синие финишировали вторыми, отстав лишь на одно очко от «Локомотива».

Что же касается «Спартака», то впервые за 7 встреч с «Уфой» забить не смогли оба соперника. А в предыдущий раз красно-белые завершили вничью два подряд матча одного чемпионата в 2014 году. Тогда осенью они сыграли 1:1 с «Локомотивом» (дома) и 3:3 с «Кубанью» (в Краснодаре).

«Динамо» - «Урал» - 0:1

Уникальный результат. Дело в том, что динамовцы никогда не проигрывали ни «Уралу», ни «Уралмашу» в домашних матчах чемпионатов России. Их было 8, и только в 1993 году екатеринбуржцы добились ничьей (1:1). Что же касается «Динамо», то оно не выигрывает в РФПЛ уже 11 матчей подряд (2 ничьи и 9 поражений) – с тех пор, как 19 марта 2016 года со счетом 1:0 победило в Уфе.

«Ростов» - «Ахмат» - 0:1

Вот и завершилась самая затяжная в истории Премьер-лиги домашняя беспроигрышная серия. «Ростов» никому не проигрывал дома 31 матч подряд (22 победы и 9 ничьих) – с мая 2015 года. Любопытно, что тогда он уступил тем же грозненцам с тем же счетом 0:1. Правда, в те времена команда носила название «Терек». Плюс это поражение стало для ростовчан 300-м в высшем российском дивизионе. Их опережают только «Крылья Советов» (306 проигрышей).

Что же до «Ахмата», то ему потребовалось всего два матча, чтобы установить клубный рекорд. За 10 сезонов в РФПЛ «Тереку» никогда не удавалось набрать в двух стартовых турах 6 очков. «Ахмат» же с одинаковым счетом 1:0 взял верх над «Амкаром» (дома) и «Ростовом».



