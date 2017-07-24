Долгополов: У меня команда меньше, чем у Шараповой, но мы ошибок не допускаем

Финалист бостадского турнира АТП Александр Долгополов – о Марии Шараповой, Роджере Федерере и Карене Хачанове.

Александр Долгополов, сын бывшего игрока сборной СССР киевлянина Александра Долгополова-старшего. Отец научил сына яркой и разнообразной игре, которая уже принесла 28-летнему теннисисту три титула и тринадцатое место мирового рейтинга. На Бостадском грунте его мог остановить только бывшая третья ракетка мира испанец Давид Феррер.

- Для меня быть в финале – уже здорово, - признался Саша. - я просто наслаждаюсь игрой. Рад, что после травмы постепенно возвращаюсь на прежний уровень. Надеюсь что набранные в Бостаде сеты и матчи дадут уверенность на вторую половину сезона.

- Как оцениваешь уровень своей игры на турнире?

- В некоторых матчах выходил на 90%, особенно удался полуфинал. С подачей пока проблемы, не могу с первой подать – не могу выпрыгнуть достаточно высоко, чтобы бить ее, как привык бить. Пока не набираю на подаче много очков.

- Все помнят твой недоигранный матч на Уимблдоне против Роджера...

- Выходил с намерением сыграть весь матч, несмотря на то, что за две с половиной недели до Уимблдона на турнире в Хертогенбоше подвернул ногу и получил разрыв связок в голеностопе. Одна была порвана практически полностью, другая - частично. Потом в Тенерифе лечился.

- Поближе специалистов не нашлось?

- Владелец клиники сказал: «моя задача – чтобы ты вышел на корт играть Уимблдон». В Киеве мне сказали: «Полтора месяца отдыха». Конечно, я выберу Тенерифе. Физиотерапия у нас, к сожалению, отстает от европейских и американских методик. У нас – отдых, у них – нагрузка.

- Что значит нагрузка?

- Они пытаются ее еще больше воспалить травмированное место, чтобы стимулировать процесс заживления. Мы много занимались, мне вручную давили ногу, в первые дни было очень больно, но потом нога начала быстро улучшатся, я делал упражнения, чтобы закачать вокруг связок мышцы, чтобы такой травмы больше не произошло и на 11й день после травмы я уже был на корте. И с каждым днем прибавлял.

- Ты сразу на такие муки согласился?

- У меня не было вариантов. Позвонил одному российскому теннисисту, который там уже лечил похожую травму, он подтвердил, что его поставили на ноги очень быстро, но предупредил, что будет больно, что они используют не те обычные процедуры, к которым я привык, но нога будет быстро улучшаться.

- Наверное, не очень хорошая ситуация, когда с незалеченной травмой надо выходить на корт?

- Для меня это обычное состояние - я по жизни травмируюсь очень много. Вроде и работаю много, и упражнения профилактические делаю, но все равно с детства проблемы то с коленями, то с хрящами... Одна проблема вылезла, залечил, потом вторая проблема вылезла, третья и так далее. Сейчас после каждого матча делаю полный курс восстановления: массаж льдом, манипуляции с ногой и мой физио обязательно расслабляет мышцы вокруг травмированного голеностопа. Если после матча забита спина, то работает над спиной.

- Это возможно последствия твоего стиля – очень резкого и взрывного?

- Может быть. Например. хорошо сыграл в феврале на чемпионате Аргентины, где обыграл в финале Нишикори, потом полетел в Рио, и там пришлось сняться с четвертьфинала – надрыв паховой мышцы. Нишикори тоже, кстати, часто снимается с матчей, Монфис много травмируется...

- Три сета против Карена в четвертьфинале Бостада – самый непредсказуемый матч турнира...

- В третьем сете он повел 3-0, причем два брейка взял легко. Потом нам дали новые мячи и его подача. Меня уже нога начала беспокоить... Короче, выиграть уже не рассчитывал. Потом удалось раз принять, затем он рискнул на своей второй подаче и подал «двойную» и первый брейк был отыгран. При 5-4 у Хачанова был матчбол на его подаче, потом 6-5 и снова матчбол.

- Как все-таки удалось отыграться?

- Когда проигрываешь 0-3 и два брейка, то расслабляешься, поскольку от тебя уже не так много зависит. В тот момент я стал менее требователен к себе и как бы отпустил ситуацию. Очень важно, конечно, чтобы и соперник тебе немного «помог»: если бы Карен подавал хотя бы 80% от того как подавал, плохо бы мне пришлось. Тут все должно совпасть.

- Хачанов по статистике того матча выиграл большее количество очков...

- Так тоже бывает. На одном из матчей я сам установил своеобразный анти-рекорд: выиграл около 60% очков и все равно проиграл матч. С шести матчболов. Клижану. Ничего сверхестественного не произошло, суперподарков не делал, просто не выигрывал самый главный мяч. Или первый круг против Мюллера в Сиднее. У меня матчбол, он отыгрывает, а затем выигрывает весь турнир, первый, кстати, в карьере. Мюллеру между прочим 34 года.

- Фантастика...

- В этом и есть суть игры. Упорные победы на тайбрейках – это в том числе и везение: кто-то рискнет, кто-то побоится, кто-то рискнет и не попадет. Очень непонятная грань.

- Как оцениваешь шансы Хачанова на Туре?

- У него конечно большой потенциал. Ему всего 21 год, а он уже тридцатый в мире. Он состоявшийся игрок и по игре у него мало слабых мест. Мощно бьет, как справа, так и слева, подает здорово, принимает хорошо, двигается нормально. С возрастом он будет лишь сильнее и в топ-10 для него реально.

- Что думаешь по поводу злоключений Марии Шараповой?

- Меня мало это заботит. Но если ее поймали на допинге...

- Ты считаешь мельдоний допингом?

- Раз стоит в запрещенном листе, значит допинг. Она сказала, что не знала, но даже у меня команда в три раза меньше, всего два человека, но мы всегда все проверяем и следим за изменениями.

- Многие против того, чтобы ей давали специальные приглашения на турниры...

- Учитывая, как она сыграла первые матчи, для нее особые приглашения на турниры - не большая проблема. Дают ей их или нет, она на своем уровне может и без них выигрывать и подниматься. Как сделал, например, Дель Потро.

