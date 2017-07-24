Магистр Семин, монах Прохоров, бизнесмен Сушинский, могильщик Альметов…

Обозреватель «Советского спорта» - о необычных профессиях, которыми занимались известные российские хоккеисты после завершения карьеры.

До начала нового чемпионата КХЛ осталось меньше месяца. А целый ряд известных игроков до сих пор остается без работы. Среди них – известный 33-летний форвард Александр Семин, два последних сезона выступавший за «Магнитку».

Однако вместо новостей от агента игрока из родного для Семина Красноярска пришло неожиданное сообщение – Александр поступил в магистратуру местного Института цветных металлов и материаловедения. Его будущая специальность – «Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов». Направление – металлургия. Форма обучения – очная.

Скажете, так не бывает? Ну зачем обеспеченному игроку в тридцать с лишним лет садиться за парту? К чему ему еще профессия в весьма сложной технической области.

Будущее покажет, насколько сильно желание Семина освоить новую профессию и стать металлургом уже за пределами хоккейной площадки.

Я же пока предлагаю вспомнить другие необычные профессии, которыми занимались хоккеисты после завершения карьеры. Ведь далеко не все из них становятся тренерами, менеджерами или спортивными чиновниками.

Михаил Сушинский

После окончания карьеры один из лидеров сборной России открыл автосалон в Санкт-Петербурге и сейчас является не только его владельцем, но и всерьез занимается бизнесом.

Свой автосалон Сушинский назвал «Авангард» - в честь хоккейного клуба, за который он провел свои лучшие сезоны. Мне трудно оценить – насколько сейчас успешно новое дело Максима. Отмечу лишь, что с таким названием надо было открывать автосалон в Омске. Вот там продажа авто из «Авангарда», да еще от самого Сушинского точно пошла бы на ура!

Виталий Прохоров

Сразу поправлю самого себя за заголовок, потому что монахом, строго говоря, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров никогда не был. Но два года он провел в монастыре, на Валааме. Это факт. И к этому своему решению относился очень серьезно.

Кстати, до своего добровольного ухода в монастырь Прохоров работал генеральным директором завода по производству строительных материалов. Но к бизнесу после Валаама уже не вернулся. Предпочел попробовать себя хоккейным тренером.

Борис и Евгений Майоровы

Наверное, многие спартаковские болельщики со стажем знают, что знаменитые бомбардиры красно-белых успевали совмещать спорт с учебой в ВУЗе. И оба окончили МАТИ (Московский авиационно-технологический институт).

Борису даже предлагали остаться в аспирантуре и работать на кафедре, но в итоге так и не срослось. А недавно двукратный олимпийский чемпион признался, что выбрал не тот институт. Надо было серьезно заниматься языками, к этому у него есть настоящее призвание…

Интересно, что оба брата после завершения карьеры стали еще и известными телекомментаторами. И вот тут большего успеха добился уже Евгений. В 1982 году он стал членом союза журналистов. Позже ему была присвоена премия ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор года».

Александр Альметов

Впрочем, далеко не у всех хоккейных звезд жизнь после спорта в СССР складывалась удачно. Многим найти себя за пределами льда не удавалось. Олимпийский чемпион-1964 Александр Альметов ушел из большого спорта в самом расцвете сил – в 27 лет. Но приспособиться к другой жизни так и не смог.

Работал и простым землекопом на кладбище, и разносчиком пива в бане, пробовал улететь на ПМЖ в США… Но так и не смог найти себя за пределами хоккея.

Кстати, могильщиком на Ваганьковское кладбище Альметова устраивал другой олимпийский чемпион (1956) – Генрих Сидоренков, который долгое время работал там гравером, а потом бригадиром землекопов, оставшись абсолютно без средств к существованию после завершения хоккейной карьеры.

