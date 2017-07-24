Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Реал1 : 1 (1:2)Манчестер Юнайтед
Теннис  Пэр6:3, 6:2Турсунов
Водное поло  Италия8 : 9Россия
Футбол  Арсенал Тула1 : 0СКА-Хабаровск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Магистр Семин, монах Прохоров, бизнесмен Сушинский, могильщик Альметов…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Семин
Александр СеминФото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Обозреватель «Советского спорта» - о необычных профессиях, которыми занимались известные российские хоккеисты после завершения карьеры.

До начала нового чемпионата КХЛ осталось меньше месяца. А целый ряд известных игроков до сих пор остается без работы. Среди них – известный 33-летний форвард Александр Семин, два последних сезона выступавший за «Магнитку».

Однако вместо новостей от агента игрока из родного для Семина Красноярска пришло неожиданное сообщение – Александр поступил в магистратуру местного Института цветных металлов и материаловедения. Его будущая специальность – «Теория и технология литейного производства цветных металлов и сплавов». Направление – металлургия. Форма обучения – очная.

Скажете, так не бывает? Ну зачем обеспеченному игроку в тридцать с лишним лет садиться за парту? К чему ему еще профессия в весьма сложной технической области.

Будущее покажет, насколько сильно желание Семина освоить новую профессию и стать металлургом уже за пределами хоккейной площадки.

Я же пока предлагаю вспомнить другие необычные профессии, которыми занимались хоккеисты после завершения карьеры. Ведь далеко не все из них становятся тренерами, менеджерами или спортивными чиновниками.

Михаил Сушинский

После окончания карьеры один из лидеров сборной России открыл автосалон в Санкт-Петербурге и сейчас является не только его владельцем, но и всерьез занимается бизнесом.

Свой автосалон Сушинский назвал «Авангард» - в честь хоккейного клуба, за который он провел свои лучшие сезоны. Мне трудно оценить – насколько сейчас успешно новое дело Максима. Отмечу лишь, что с таким названием надо было открывать автосалон в Омске. Вот там продажа авто из «Авангарда», да еще от самого Сушинского точно пошла бы на ура!

Виталий Прохоров

Сразу поправлю самого себя за заголовок, потому что монахом, строго говоря, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров никогда не был. Но два года он провел в монастыре, на Валааме. Это факт. И к этому своему решению относился очень серьезно.

Кстати, до своего добровольного ухода в монастырь Прохоров работал генеральным директором завода по производству строительных материалов. Но к бизнесу после Валаама уже не вернулся. Предпочел попробовать себя хоккейным тренером.

Борис и Евгений Майоровы

Наверное, многие спартаковские болельщики со стажем знают, что знаменитые бомбардиры красно-белых успевали совмещать спорт с учебой в ВУЗе. И оба окончили МАТИ (Московский авиационно-технологический институт).

Борису даже предлагали остаться в аспирантуре и работать на кафедре, но в итоге так и не срослось. А недавно двукратный олимпийский чемпион признался, что выбрал не тот институт. Надо было серьезно заниматься языками, к этому у него есть настоящее призвание…

Интересно, что оба брата после завершения карьеры стали еще и известными телекомментаторами. И вот тут большего успеха добился уже Евгений. В 1982 году он стал членом союза журналистов. Позже ему была присвоена премия ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор года».

Александр Альметов

Впрочем, далеко не у всех хоккейных звезд жизнь после спорта в СССР складывалась удачно. Многим найти себя за пределами льда не удавалось. Олимпийский чемпион-1964 Александр Альметов ушел из большого спорта в самом расцвете сил – в 27 лет. Но приспособиться к другой жизни так и не смог.

Работал и простым землекопом на кладбище, и разносчиком пива в бане, пробовал улететь на ПМЖ в США… Но так и не смог найти себя за пределами хоккея.

Кстати, могильщиком на Ваганьковское кладбище Альметова устраивал другой олимпийский чемпион (1956) – Генрих Сидоренков, который долгое время работал там гравером, а потом бригадиром землекопов, оставшись абсолютно без средств к существованию после завершения хоккейной карьеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» подписал контракт с ПетерссономФорвард Андре Петерссон подписал контракт с «Авангардом», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 26-летнего шведа с «ястребами» рассчитан на один год.Настоящих буйных мало! 5 игроков КХЛ, которые тянут на громкий статус «звезды»Настоящих буйных мало! 5 игроков КХЛ, которые тянут на громкий статус «звезды»Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том – почему в нашей лиге так мало истинных звезд.Мянтюля покинул «Югру» по семейным обстоятельствамФинский защитник Туукка Мянтюля расторг контракт с «Югрой» по соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.Ковальчук похвастался пойманной акулой (фото)Форвард питерского СКА Илья Ковальчук опубликовал фотографию пойманной им акулы.Михаил Анисин: Надеюсь, что верну доверие болельщиков своей игрой…Михаил Анисин: Надеюсь, что верну доверие болельщиков своей игрой…Михаил Анисин – самый неоднозначный и спорный контракт грядущего десятого сезона КХЛ.Владимир Воробьев: Я доволен атмосферой внутри командыВладимир Воробьев: Я доволен атмосферой внутри командыГлавный тренер московского «Динамо» после открытой тренировки ответил на вопросы журналистов.«Динамо» крепнет на глазах! Девять игроков, которые станут костяком команды«Динамо» крепнет на глазах! Девять игроков, которые станут костяком командыОбозреватель «Советского спорта» - о мощных «мускулах», которыеуспели нарастить в московском клубе за две недели после его реорганизации.Михаил Анисин: Проблем с режимом в Новокузнецке у меня не былоФорвард московского «Динамо» Михаил Анисин заявил, что у него не было проблем с режимом в Новокузнецке.Александр Еременко: «Динамо» мой родной клуб, и я хочу в нем остаться и закончить карьеруГолкипер московского «Динамо» Александр Еременко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в КХЛ.Владимир Воробьев: Если не думать про Кубок Гагарина, зачем тогда жить?Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев поделился задачами, которые ставятся перед командой на новый сезон.Дастин Бойд: «Динамо» - это большой хоккейный клуб, а Москва отличный городНападающий московского «Динамо» Дастин Бойд рассказал, что решение об уходе из «Барыса» далось ему тяжело.Лучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛЛучший вратарь ЧМ-2013 перешел в минское «Динамо». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.Владимир Воробьев: Анисин серьезно повзрослелГлавный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев заявил, что нападающий Михаил Анисин прибавил в мастерстве в предсезонный период.Зинэтула Билялетдинов: «Ак Барс» должен повышать свои результатыГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги тренировочного сбора в Финляндии.Михаил Юньков покинул «Авангард»Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Михаилом Юньковым.Евгений Корешков: Приняли правильное решение взять молодежь на сбор «Барыса»Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о подготовке команды к новому сезону.Василий Филипенко: «Югра» надеется на удачный сезонГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Максим Кицын: Владивосток показался похожим на КитайНападающий «Адмирала» Максим Кицын поделился впечатлениями от Владивостока.«Слован» подписал контракт с Михалом РжепикомБратиславский «Слован» заключил однолетний контракт с форвардом Михалом Ржепиком. Об этом информирует официальный сайт словацкой команды.Рэй Шеро: Будет хорошо, если Ковальчук приедет в НХЛ. Но в «Нью-Джерси» его не будетГенеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона.
Футбол
Виктор Гончаренко: Не думаю, что в матче с АЕКом у Васина возникнут какие-то проблемы
Футбол
Алан Дзагоев: Пока оптимальных кондиций не набрал
Фехтование
Рапиристки сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в командном первенстве
Футбол
«Малага» хочет купить Хави Гарсию
все новости