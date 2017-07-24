«Ты ее боишься, Лилли?!» Ефимова бьет Кинг – 0,01 секунды до мирового рекорда!

Полуфинал на 100 м брассом получился грандиозным. Россиянка Юлия Ефимова потрясла всех, едва не обновив мировой рекорд!

Мы уже рассказывали, как Юлия Ефимова выступила в утреннем заплыве. В полуфинал она вышла со вторым временем (1.05,60), уступив только Лилли Кинг (1.05,20).

Ну ладно, это предвариловка. Главное – попасть в топ-16. Но вот полуфинал – это время удивлять. Тот момент, когда соперницу можно сломать психологически.

Кстати, в твиттере разлетелась цитата Дмитрия Волкова, когда он сказал «Советскому спорту», что у Кинг не все в порядке с нервами, если она устраивает скандалы и не хочет жать руку Ефимовой (так было на Олимпиаде в Рио). И если быть такой невротичкой, то хорошую карьеру не построишь.

И вот пришло время проверить нервы Кинг.

Полуфинал на 100 м брассом, Ефимова в первом заплыве. Что она сделала лучше, если сравнивать с утром? Лучше был старт с тумбочки на 0,04 секунды. И аж на 1,2 секунды Юля проплыла сильнее первый полтинник. К тому же ее раззадоривала американка Кэти Мейли, выступавшая в роли зайца.

На втором полтиннике Ефимова разогналась так, что даже Мейли оставила за спиной.

Финиш получился фантастическим – 1.04,36. Так быстро Юля не плавала никогда.

И это всего 0,01 секунды до мирового рекорда, который принадлежит Руте Мейлутите!

Ефимова смотрела на табло и улыбалась. Она знала, что в хорошей форме. Но чтобы так все получилось идеально!

И еще показала пальцем кому-то. Или себе, или пригрозила Кинг. Этот жест тоже разлетелся по миру, и его обсуждают многие в твиттере.

Во втором полуфинале выиграла Лилли Кинг (1.04,53), тоже показав свое лучшее время. Причем первый полтинник она проплыла на 0,77 лучше Ефимовой. Но потом ее не хватило. Мейлутите – третья (1.05,06).

- Ваш мировой рекорд чуть не побили! – воскликнула пресса, когда увидела Руту.

- Так это же хорошо, что люди плывут все быстрее. Это здорово для спорта. Уважаю это. Все рекорды когда-нибудь упадут, и это подталкивает меня к тому, чтобы быть еще быстрее.

- Ну а что тут плохого? Я же никогда так быстро не плавала! – хохотала Кинг в микст-зоне. – У меня все в порядке с мотивацией. Что я должна сделать в финале, чтобы победить Ефимову? Плыть еще быстрее!

…Наигранным ли был этот смех? Не думаю. Но все-таки Кинг показалась слегка ошарашенной. И наверное, это очень страшно – плыть второй полтинник, когда тебя догоняет Ефимова.

Ах какой-то потрясающий будет финал! Вторник, 20:17. Не пропустите!