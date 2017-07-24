Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года

«Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»: 240,5 МЛН ЕВРО

Пришли: з. Бенжамен Менди («Монако», 57,5 млн евро), з. Кайл Уокер («Тоттенхэм», 51 млн евро), п. Бернарду Силва («Монако», 50 млн евро), в. Эдерсон («Бенфика», 40 млн евро), з. Данило («Реал», 30 млн евро), п. Дуглас Луис (Васко да Гама», 12 млн евро)

Главная проблема прошлого сезона для Гвардиолы – оборона. Его команда могла на 75 минут запереть чемпионский «Челси» в штрафной площади, но затем пропустить нелепую контратаку. Та защита, что была в распоряжении испанца, не соответствовала самым базовым его требованиям. Это умение начинать атаку, играть в высокий прессинг, а значит – при потере мяча – обладать достаточной скоростью, чтобы догнать и накрыть форварда. В итоге этим летом «Манчестер Сити» подписал сразу трех новых защитников: на левый фланг – Менди из «Монако», на правый – Уокера из «Тоттенхэма», в центр – Данило из «Реала».

«МИЛАН»: 189,5 МЛН ЕВРО

«Пришли: з. Леонардо Бонуччи (защитник, «Ювентус», 42 млн евро), н. Андре Силва («Порту», 38 млн евро), п. Андре Конти («Аталанта», 25 млн евро), п. Хакан Чалханоглу («Байер», 22 млн евро), з. Матео Мусаккио («Вильярреал», 18 млн евро), з. Рикардо Родригез («Вольфсбург», 18 млн евро), п. Лукас Билья («Лацио», 17 млн евро), п. Франк Кесси («Аталанта», аренда за 8 млн евро), в. Антонио Доннарумма («Астерас Триполис», 1,5 млн евро), н. Фабио Борини («Сандерленд», аренда)

«Милан» всерьез настроен впервые за три года вернуться в Лигу чемпионов. И потратил на эту цель уже 189,5 млн евро – это второй показатель в Европе. Звучит здорово, но есть одно «но». Из всех приобретений только одной можно расценивать как гарантированный топ-трансфер. Это приход из «Ювентуса» Бонуччи - из-за разногласий с главным тренером Аллегри он был продан конкурентам. Остальные – в основном молодые игроки, чей потенциал неизвестно как поведет себя при столкновении с новыми реалиями. Андре Силва – хорош. Но много ли он забил за сборную Португалии на Кубке конфедераций? Один мяч. Или Конти с Кесси из «Аталанты» - смогут ли они также ярко играть за команду, в которой давление в десятки раз больше, чем то, с которым они когда-либо сталкивались?

«ЧЕЛСИ»: 140 МЛН ЕВРО

Пришли: н. Альваро Мората («Реал», 65 млн евро), п. Тьемуэ Бакайоко («Монако», 40 млн евро), з. Антонио Рюдигер («Рома», 35 млн евро), в Вильфредо Кабальеро («Манчестер Сити», свободный агент)

Диего Коста любит капризничать по поводу и без. Именно поэтому взят 24-летний Мората. Это безусловный успех. Во-первых, у него есть опыт Лиги чемпионов: два финала – с «Ювентусом» и «Реалом» соответственно. Во-вторых, он молод. В-третьих, он доказал свою состоятельность в совершенно разных чемпионатах – в Италии и Испании. Да, в «Реале» он играл не так много, но если выходил на поле, то регулярно забивал.

«МЮ»: 119,7 МЛН ЕВРО

Пришли: н. Ромелу Лукаку («Эвертон», 84,7 млн евро, з. Виктор Линделеф («Бенфика», 35 млн евро)

Команда Моуринью пока идет путем точечных покупок. Был нужен форвард после ухода Ибрагимовича и Руни? Держите Лукаку. Мощный, быстрый, 45 голов в АПЛ за два сезона в «Эвертоне» - вопросов, думается, быть не должно. Тем более, бельгиец уже начал забивать за новый клуб.

«БАВАРИЯ»: 100,5 МЛН ЕВРО

Пришли: п. Корентен Толиссо («Лион», 41 млн евро), н. Кингсли Коман («Ювентус», 21 млн евро), з. Никлас Зюле («Хоффенхайм», 20 млн евро), п. Хамес Родригес («Реал», аренда за 10 млн евро),н. Серж Гнабри («Вердер», 8 млн евро), п. Себастьян Руди («Хоффенхайм», свободный агент)

Трансферы «Баварии» пока не впечатляют. Взятый с лавки «Реала» Родригес? Бывало и лучше. Коман? Бешеный потенциал, но он не определяет игру команды. А учитывая то, что состав «Баварии» один из самых возрастных среди топ-команд, качественное омоложение клубу необходимо.

Кстати, в недавнем товарищеском матче «Бавария» проиграла «Милану» - 0:4. Вот как такой результат объяснил президент клуба Ули Хенесс: «Я не переживаю по поводу этой игры. В предсезонный период такое случается: когда одна команда только начинает подготовку, а другая находится в боевых кондициях. Уже в следующий четверг «Милану» предстоит сыграть матч квалификации Лиги Европы (против румынского клуба «Университатя» - прим. ред.). У нас же остается еще три недели до старта бундеслиги, поэтому я спокоен».

ТОП-10 КЛУБОВ ПО ТРАНСФЕРНЫМ ТРАТАМ ЗА ЛЕТО 2017 ГОДА

Клуб Затраты, млн евро Пришли, человек* Доходы, млн евро - Ушли, человек **Баланс, млн евро «Манчестер Сити» 240,5*** 21 41,4 14 -199,1 «Милан» 189,5 33 23,7 21 -165,8 «Челси» 140 28 77,5 13 -62,5 «МЮ» 119,7 6 8,5 4 -111,2 «Бавария» 100,5 14 24,3 9 -76,2 «Эвертон» 98 16 106,28 10 8,28 «Рома» 87,95 69 108,25 35 20,3 «Ювентус» 77,7 77 94,2 37 16,5 «Лилль» 65,5 26 12,1 18 -53,4 «Арсенал» 53 5 12,5 2 -40,8

*- с учетом игроков, отозванных из аренды

** - с учетом игроков, отправленных в аренду

*** - здесь и далее по данным transfermarkt.ru

