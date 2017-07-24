Давид Феррер: Было страшно. этот парень просто сумасшедший…
Финалист «Ролан Гарроса»-2013, экс-третья ракетка мира Давид Феррер в воскресенье выиграл свой 27-й титул ATP – и первый с 2015 года. После победы в Бостаде 35-летний испанец дал интервью «Советскому спорту».
Давид Феррер покидает Бостад теперь уже трехкратным чемпионом Skistar Swedish Open. На берега Северного моря он наведывается с 2003 года и у него от турнира самые приятные воспоминания. На это раз радовала и солнечная погода и собственная игра, но будет и эпизод, который Давид постарается поскорее забыть. Полуфинал Феррер - Вердаско был прерван из-за экстраординарного события – на корт без проблем, как к себе в сад, вышел один из зрителей и прокричал нацистские лозунги.
- Это просто ненормально! - поделился своими эмоциями Давид. – Да и опасно: ведь ты не знаешь, что ожидать от такого парня.
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Ваша первая реакция?
- Было страшно. Этот парень просто сумасшедший. Нам повезло, что ничего другого похуже не случилось.
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В ваших матчах такое случалось?
- Был эпизод на финале чемпионата Франции между Рафой (Рафаэлем Надалем. – Прим. ред.) и мной. Тогда тоже на корт неожиданно выскочил посторонний и нам обоим было не по себе.
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На Уимблдоне это случается довольно
часто...
- Да, но если человек выбегает на корт с целью подурачиться, покривляться, как стрикеры, то тут нет проблем. Но если человек выкрикивает гитлеровские лозунги, то это опасно и ненормально.
«ОТ ПОБЕДЫ ФЕДЕРЕРА ТЕННИС ТОЛЬКО ВЫИГРАЛ»
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Вы приезжаете в Бостад с 2003 года...
- Да, здесь отличные условия и у меня дружеские близкие отношения с директором турнира, он всегда меня приглашает и поэтому я с удовольствием приезжаю сюда каждый год.
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Было ли время посмотреть финал Уимблдона?
- Конечно. Могу сказать, что для Роджера - это великий момент. В этом году они с Рафой всех удивили, победив везде, но теннис от этого только выиграл – любители тенниса их обожают и оба отличный пример молодым игрокам.
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Лучший
год в теннисе пришелся на ваше
тридцатилетие, в 2012 вы выиграли 7 турниров
и стали третьей ракеткой мира. Вы можете
себя представить на месте Федерера?
- Мне трудно, очень трудно вернуться в топ-10. Я знаю это. Но теннис продолжает приносить мне удовольствие и моя цель – улучшать игру и рейтинг, насколько возможно.
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Например
что?
- Мою стабильность и мою подачу. Конечно, мастерство осталось, но я знаю, что моя физическая форма никогда не вернется на уровень, на каком была года два тому назад. Это просто нормальное течение жизни. И я стараюсь подтянуть другие вещи. Чтобы компенсировать этот недостаток, например, играть более агрессивно уже со второго удара, а также улучшать игру слета.
«У ХАЧАНОВА И РУБЛЕВА – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»
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В
вашей родной Испании теперь тренируется
новая волна российских теннисистов –
Хачанов, Рублев...
- С ними вас ждет отличное будущее. Они очень упорно работают над своей игрой, в них есть реальное желание улучшить свой теннис. Они вообще и по жизни замечательные ребята и для дела это очень важно.
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Как
у них с испанским?
- Хачанов говорит немного лучше, чем Рублев. До совершенства еще далеко, но, по-моему, он все понимает.
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Может
составить рейтинг российских ироков,
бывших и нынешних, с точки зрения знания
испанского языка?
- Игорь Андреев на первом месте, потом довольно близко от Игоря поставил бы Марата Сафина с Динарой. Кузнецова номер четыре, а на пятом – Габашвили. Акцент, конечно, небольшой имеется, но они умные люди и овладеть языком для них не проблема.
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Это
будет единственная классификация, где
Андреев обошел Сафина...
- То как Андреев говорит по-испански просто невероятно. Может потому, что больше других времени проводит в Испании, в Валенсии. Он мой хороший друг и отличный теннисист, но его замучили травмы. Все-таки две операции на колене – это не шутка...
«ШАРАПОВА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА ВЕРШИНУ»
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Раз
уж мы заговорили про Испанию: двойной
женский испанский триумф на Уимблдоне
– Мугуруса победила под руководством
Коничты Мартинес – вам не кажется это
фантастикой?
- Я счастлив за Мугурусу и за весь испанский теннис. Да, Кончита тренировала Мугурусу, но только на время Уимблдона, она ее хорошо знает, как капитан сборной Испании в Кубке Федерации. Вообще у Гарбины другой тренер и очень хороший - Сем Симук.
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Что
делает Мугурусу такой успешной на
траве, у нее же нет того резаного удара,
что был у Кончиты?
- Кончита побеждала на траве 15 лет назад, это другие времена. Гарбина, кстати, уже была в финале два года назад. Она может играть на всех покрытиях, и ее любимые корты - это как раз быстрые. Ее теннис скорокстной и мощный. У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира.
-
Вам
не кажется, что по игре Мугуруса
напоминает Марию Шарапову?
- Да, все так и есть.
-
Как
думаете, у Марии есть шанс вернуться
на вершину?
- Думаю да, достаточно посмотреть на Роджера и Рафаэля.
-
Если
бы вы были директором «Ролан Гарроса»,
дали бы Шараповой уайлд-кард?
- Не знаю, я ведь не директор турнира. Не могу ничего сказать. Это сложный комплексный вопрос, надо знать, что там случилось, почему они ей не дали приглашение. У меня нет ответа…