Давид Феррер: Было страшно. этот парень просто сумасшедший…

Финалист «Ролан Гарроса»-2013, экс-третья ракетка мира Давид Феррер в воскресенье выиграл свой 27-й титул ATP – и первый с 2015 года. После победы в Бостаде 35-летний испанец дал интервью «Советскому спорту».

Давид Феррер покидает Бостад теперь уже трехкратным чемпионом Skistar Swedish Open. На берега Северного моря он наведывается с 2003 года и у него от турнира самые приятные воспоминания. На это раз радовала и солнечная погода и собственная игра, но будет и эпизод, который Давид постарается поскорее забыть. Полуфинал Феррер - Вердаско был прерван из-за экстраординарного события – на корт без проблем, как к себе в сад, вышел один из зрителей и прокричал нацистские лозунги.

- Это просто ненормально! - поделился своими эмоциями Давид. – Да и опасно: ведь ты не знаешь, что ожидать от такого парня.

- Ваша первая реакция?

- Было страшно. Этот парень просто сумасшедший. Нам повезло, что ничего другого похуже не случилось.

- В ваших матчах такое случалось?

- Был эпизод на финале чемпионата Франции между Рафой (Рафаэлем Надалем. – Прим. ред.) и мной. Тогда тоже на корт неожиданно выскочил посторонний и нам обоим было не по себе.

- На Уимблдоне это случается довольно часто...

- Да, но если человек выбегает на корт с целью подурачиться, покривляться, как стрикеры, то тут нет проблем. Но если человек выкрикивает гитлеровские лозунги, то это опасно и ненормально.

«ОТ ПОБЕДЫ ФЕДЕРЕРА ТЕННИС ТОЛЬКО ВЫИГРАЛ»

- Вы приезжаете в Бостад с 2003 года...

- Да, здесь отличные условия и у меня дружеские близкие отношения с директором турнира, он всегда меня приглашает и поэтому я с удовольствием приезжаю сюда каждый год.

- Было ли время посмотреть финал Уимблдона?

- Конечно. Могу сказать, что для Роджера - это великий момент. В этом году они с Рафой всех удивили, победив везде, но теннис от этого только выиграл – любители тенниса их обожают и оба отличный пример молодым игрокам.

- Лучший год в теннисе пришелся на ваше тридцатилетие, в 2012 вы выиграли 7 турниров и стали третьей ракеткой мира. Вы можете себя представить на месте Федерера?

- Мне трудно, очень трудно вернуться в топ-10. Я знаю это. Но теннис продолжает приносить мне удовольствие и моя цель – улучшать игру и рейтинг, насколько возможно.

- Например что?

- Мою стабильность и мою подачу. Конечно, мастерство осталось, но я знаю, что моя физическая форма никогда не вернется на уровень, на каком была года два тому назад. Это просто нормальное течение жизни. И я стараюсь подтянуть другие вещи. Чтобы компенсировать этот недостаток, например, играть более агрессивно уже со второго удара, а также улучшать игру слета.

«У ХАЧАНОВА И РУБЛЕВА – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»

- В вашей родной Испании теперь тренируется новая волна российских теннисистов – Хачанов, Рублев...

- С ними вас ждет отличное будущее. Они очень упорно работают над своей игрой, в них есть реальное желание улучшить свой теннис. Они вообще и по жизни замечательные ребята и для дела это очень важно.

- Как у них с испанским?

- Хачанов говорит немного лучше, чем Рублев. До совершенства еще далеко, но, по-моему, он все понимает.

- Может составить рейтинг российских ироков, бывших и нынешних, с точки зрения знания испанского языка?

- Игорь Андреев на первом месте, потом довольно близко от Игоря поставил бы Марата Сафина с Динарой. Кузнецова номер четыре, а на пятом – Габашвили. Акцент, конечно, небольшой имеется, но они умные люди и овладеть языком для них не проблема.

- Это будет единственная классификация, где Андреев обошел Сафина...

- То как Андреев говорит по-испански просто невероятно. Может потому, что больше других времени проводит в Испании, в Валенсии. Он мой хороший друг и отличный теннисист, но его замучили травмы. Все-таки две операции на колене – это не шутка...

«ШАРАПОВА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ НА ВЕРШИНУ»

- Раз уж мы заговорили про Испанию: двойной женский испанский триумф на Уимблдоне – Мугуруса победила под руководством Коничты Мартинес – вам не кажется это фантастикой?

- Я счастлив за Мугурусу и за весь испанский теннис. Да, Кончита тренировала Мугурусу, но только на время Уимблдона, она ее хорошо знает, как капитан сборной Испании в Кубке Федерации. Вообще у Гарбины другой тренер и очень хороший - Сем Симук.

- Что делает Мугурусу такой успешной на траве, у нее же нет того резаного удара, что был у Кончиты?

- Кончита побеждала на траве 15 лет назад, это другие времена. Гарбина, кстати, уже была в финале два года назад. Она может играть на всех покрытиях, и ее любимые корты - это как раз быстрые. Ее теннис скорокстной и мощный. У нее есть все, чтобы стать первой ракеткой мира.

- Вам не кажется, что по игре Мугуруса напоминает Марию Шарапову?

- Да, все так и есть.

- Как думаете, у Марии есть шанс вернуться на вершину?

- Думаю да, достаточно посмотреть на Роджера и Рафаэля.

- Если бы вы были директором «Ролан Гарроса», дали бы Шараповой уайлд-кард?

- Не знаю, я ведь не директор турнира. Не могу ничего сказать. Это сложный комплексный вопрос, надо знать, что там случилось, почему они ей не дали приглашение. У меня нет ответа…