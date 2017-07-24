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Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жаркое трансферное лето «Вест Хэма»
Фото: Gettyimages.ru

22 июля лондонский «Вест Хэм» объявил о рекордном трансфере за все историю клуба; из «Сток Сити» за 24 миллиона фунтов перешел нападающий Марко Арнаутович. Но еще до перехода австрийца «молотки» стали главными поставщиками трансферных новостей.

Самым первым трансфером этого межсезонья стал переход из «Манчестер Сити» аргентинского защитника Пабло Сабалеты. Многолетний лидер «горожан» перешел в стан «молотобойцев» на правах свободного агента после окончания контракта с «Сити». Тридцатидвухлетний игрок, которому руководство «Манчестер Сити» предоставило ежегодный абонемент на домашние игры команды,  подписал двухлетний контракт с «Вест Хэмом».

Следующим трансфером должен был стать  Келечи Ихеаначо. «Манчестер Сити» выдвинул основное условие – право обратного выкупа игрока за 35 миллионов фунтов.  Клубы уже практически договорились между собой, как в дело вмешался «Лестер». Представители игрока выдвинули дополнительные условия личного контракта, что привело в бешенство главного тренера «Вест Хэма» Славена Билича, который потребовал прекратить переговоры.

Удивительный факт, но и третий игрок связывает между собой «молотобойцев» и «горожан» в это летнее трансферное окно. Голкипер сборной Англии Джо Харт, который не вписывается в схемы Пепа Гвардиолы, был отдан в аренду лондонскому клубу с опцией выкупа за 10 миллионов фунтов. При этом «Сити» будет выплачивать голкиперу часть зарплаты. На первой же тренировке Пабло Сабалета забил шикарный гол в ворота Джо и поприветствовал его словами: «Добро пожаловать в «Вест Хэм», мой друг!». Переход Харта и слова совладельца клуба Дэвида Салливана о нем, как о самом лучшем голкипере, с которым он работал, не на шутку разозлили еще одного голкипера команды Адрина Костильо, который написал в своем твиттере: «Спасибо за искренность! Но у вас в клубе два «замечательных профессионала», которые уважают этот клуб и бьются за его честь».

После провала переговоров по Ихеаначо «молотобойцы» переключили свое внимание на Хавьера Эрнандеса, более известного как Чичарито. Контракт нападающего ливеркузенского «Байера», выступавшего в Англии за «Манчестер Юнайтед», предусматривал право его выкупа клубом из Англии за 13 миллионов фунтов, чем лондонцы и не преминули воспользоваться.  По сообщениям из клуба, контракт игрока предусматривает пункт о «самой высокой зарплате», а сама зарплата составит 140 тысяч фунтов в неделю. Дело за малым, пройти медосмотр, после чего контракт с мексиканским форвардом будет подписан. Прилет Чичарито ожидается во вторник днем.

По решению Славена Билича «Вест Хэм» сделал трансферные предложения «Арсеналу» по Джеку Уилшеру и «Лацио» по Бальде Кейта.  В первом случае речь идет о 15,5 миллионах фунтов. Если это не «утка», то «канонирам» надо принимать предложение «молотобойцев» и отправлять Джека на «Лондон Стэдиум» в подарочной упаковке и как можно скорее. А вот во втором случае лондонцы столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны миланского «Интера» и вопрос с трансфером пока открыт. Как сказал президент «Лацио»: «Бальде сам должен принять решение о своем будущем».  

И наконец, последний на сегодняшний момент трансфер «Вест Хэма», 22 июля клуб  объявил о рекордном трансфере в истории, за 24 миллиона фунтов из «Сток Сити» перешел нападающий Марко Арнаутович. Эпопея с переходом Марка началась в конце июня, когда «Сток» отверг первоначальное предложение в размере 15 миллионов фунтов. После чего «молотобойцы» предложили 20 миллионов фунтов, но снова получили отказ от «гончаров». Но представители игрока сообщили руководству команды, что Арнаутович хотел бы перейти в «Вест Хэм». В итоге стороны сошлись на 24 миллионах фунтов. Марко написал в своем инстаграме: «Лондон, я иду», чем вызвал гнев болельщиков «Стока», обвинивших игрока в том, что он погнался за деньгами. Забавный момент: ровно год назад состоялся предыдущий рекордный трансфер в истории «Вест Хэма», когда из «Суонси» за 20,5 миллионов фунтов был куплен Андрею Айю. Ганский полузащитник сразу после перехода получил травму и пропустил около 3 месяцев и заиграл в полную силу лишь после своего возвращения с Кубка Африки.

Прошлогодняя трансферная компания клуба была признана самой провальной в истории «Вест Хэма». Симоне Дзадза, Хонатане Каллери, Гекхане Торе, Альваро Арбеола, Жозе Фонте, Роберт Снодграсс, Андре Айю – это далеко не полный список прошлогодних трансферов команды Славена Билича. За прошлый сезон на трансферы было потрачено более 70 миллион фунтов, а продано игроков на 35 миллионов.  Итог: 11 место в  чемпионате и вылет в квалификации Лиги Европы от румынской «Астры».  Практически все новички команды никак не проявили себя. Как сложится в этот раз? Дождемся сезона. А пока клуб, входящий в двадцатку самых богатых клубов мира, снова потряс трансферный рынок.

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