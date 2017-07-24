Как уплыть от белой акулы? Эксперимент был повторен в Будапеште (видео)

Кирилл Пригода завоевал бронзовую медаль на 100 м брассом – это первая медаль пловцов сборной России на этом чемпионате мира.

Утром в новостях прошелестело, что Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле. Эту гонку долго раскручивали, и было интересно посмотреть, как 23-кратный олимпийский чемпион будет убегать от большой рыбы.





Но в реальности оказалось, что Фелпс плыл сам по себе, причем с моноластой на ногах. Акула тоже стартовала сама, а потом две фигуры свели вместе с помощью компьютерной графики.

Вечером россиянин Кирилл Пригода проиграл меньше двух секунд другой белой акуле – британцу Адаму Пити, обладателю мирового рекорда на стометровке брассом. Но этого хватило для бронзовой медали чемпионата мира.

Как вы помните, Пригода из семьи пловцов. Папа Геннадий Пригода был четырехкратным призером Олимпиад (1988, 1992). Мама Елена Волкова побеждала на чемпионате мира-1991 в Перте на 200 м брассом.

- У меня уже был финал чемпионата мира – два года назад в Казани, - рассказал Пригода. – Он позволил мне понять многое. Переосмыслить некоторые вещи – не только как работать на тренировках, но и как подводиться к старту, контролировать эмоции.

- Удобно ли вам было плыть по восьмой дорожке?

- Она чудесная! Моя мама стала чемпионкой мира на этой дорожке. Я уверен, именно это и принесло мне медаль.

- Вы ехали сюда за наградой?

- За тем, чтобы улучшить свой результат. В Казани я установил 59,60. Задачу-минимум выполнил уже в предварительном заплыве, и был очень рад. Сразу же отпустило, и результат стал еще лучше.

- Вам принципиально было вернуть себе рекорд России, который установил Антон Чупков?

- Абсолютно точно. Он – мой друг и соперник. Я радовался, когда он бил мой рекорд. Это в своем роде стимул, чтобы доказать: не Антон – лучший брассист на 100 м, а я.

- Реально ли, что вы однажды догоните белую акулу Пити?

- Пити плавает брассом, он сам от акулы не уплывет этим стилем. А вообще Адам – тоже человек. Рано или поздно найдется тот, кто его обгонит. Вопрос только – когда это будет.

СТАТИСТИКА

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Мужчины

100 м брасс. 1. Пити (Великобритания) – 57,47 (рекорд ЧМ). 2. Кордес (США) – 58,79. 3. Пригода (РОССИЯ) – 59,05.

50 м баттерфляй. 1. Прауд (Великобритания) – 22,75. 2. Сантос (Бразилия) – 22,79. 3. Говоров (Украина) – 22,84.

Женщины

100 м баттерфляй. 1. Сьестрем (Швеция) – 55,53 (рекорд ЧМ). 2. Маккеон (Австралия) – 56,18. 3. Уоррелл (США) – 56,37… 7. Чимрова (РОССИЯ) – 57,24.

200 м комплекс. 1. Хошсу (Венгрия) – 2.07,00. 2. Охаши (Япония) – 2.07,91. 3. Кокс (США) – 2.09,71.