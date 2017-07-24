Золотой Рублев. Все – о первом титуле 19-летнего россиянина

Андрей Рублев в 19 лет выиграл первый титул ATP, став лучшим на турнире в Умаге, и поднялся в топ-50 мирового рейтинга. «Советский спорт» - об успехе молодого россиянина.

КТО ТАКОЙ РУБЛЕВ?

Если вы вдруг совсем не следите за нашим мужским теннисом – Андрей Рублев уже не первый год считается одним из самых многообещающих игроков. Не только в России – в мире. Впервые о нем всерьез заговорили в 2015-м, когда 17-летний Рублев (чемпион юниорского «Ролан Гарроса»-2014) стал попадать в основы турниров ATP (в основном, благодаря wild card) и дебютировал за сборную в Кубке Дэвиса. Не просто дебютировал – принес третье очко в решающей, пятой встрече! Тот матч против Испании во Владивостоке россияне начали неважно – Рублев и Карен Хачанов в пятницу в двух одиночках не взяли у Томми Робредо и Пабло Андухара ни сета (Рафаэль Надаль и Давид Феррер до Приморья тогда не долетели). Но в субботу Донской и Кравчук в пяти партиях вырвали победу у соперников, в воскресенье же сначала Донской дожал Робредо, а затем Рублев в ключевой встрече нанес поражение Андухару. Легко – в трех сетах.

«У парня есть характер!» - поняли тогда болельщики. Тренеры и специалисты знали об этом и раньше.

Позже в том же году Андрей прошел квалификацию на US Open и дебютировал в основе взрослых «Больших шлемов», дав настоящий бой 14-й ракетке мира из ЮАР – Кевину Андерсону. Проиграл, правда (Андерсон тогда добрался до четвертьфинала, выбив попутно Энди Маррея). Но старт профессиональной карьеры у Рублева получился достойным.

ГДЕ БЫЛ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ?

Резкого взлета у Андрея не случилось, но этого стоило ожидать – времена, когда в 20 лет игроки вроде Марата Сафина и Ллейтона Хьюитта выигрывали US Open и становились первыми ракетками планеты, давно остались в прошлом. Сейчас путь к вершине в условиях заметно выросшей конкуренции стал заметно сложнее. Сезон-2016 Рублев провел с переменным успехом, выступая то на челленджерах, то – изредка – на турнирах ATP. Но к концу прошлого года вошел в топ-200 и продолжил прогрессировать в начале нынешнего. Он прошел квалификации на всех трех «Больших шлемах», в Мельбурне и Лондоне добрался до второго круга, а накануне Уимблдона, благодаря четвертьфиналу в Галле (уступил Хачанову) впервые попал в топ-100. В Умаг Рублев приехал уже 74-й ракеткой мира. Что, правда, не помогло ему избежать отборочного раунда.

КАК ВЫИГРАЛ ТИТУЛ

Забавно – в основу турнира в Хорватии Андрей пробиться не смог! Уступил в финале квалификации венгру Аттиле Балажу (174-й в рейтинге). Но все же продолжит борьбу как лаки-лузер – после того, как Борна Чорич снялся с соревнований из-за травмы шеи. В первом круге Рублев обыграл аргентинца Карлоса Берлока (78-я ракетка мира), затем последовательно одолел словака Андрея Мартина (149), итальянца Фабио Фонини (27), хорвата Ивана Додига (412) и в финале - итальянца Паоло Лоренци (34). За весь основной турнир Андрей проиграл лишь сет – главному фавориту Умага Фонини. При этом его последние соперники были чуть ли не в два раза старше россиянина – Додигу уже исполнилось 32, Лоренци – и вовсе 35 лет.

А ТАКОЕ ВООБЩЕ БЫВАЕТ?

Чтобы человек проиграл в квалификации, но в итоге взял титул? Бывает. Но очень редко! С 1990 года таких случаев набралось всего пять (включая успех Рублева). Последний, до Андрея, датирован 2009-м – тогда Раджив Рам победил в Ньюпорте. В общем, ситуация – не из обыденных. Что лишь подчеркивает уникальность и талант Рублева.

И ДАЛЬШЕ ЧТО?

Не стоит ждать, что Андрей продолжит штамповать титулы, как Федерер в лучшие годы. Но этот успех точно придаст ему уверенности, столь необходимой молодым игрокам. На текущей неделе Рублев выступит на турнире в Штутгарте (категории ATP 500), потом отправится на американскую летнюю серию. Сейчас он – 49-я ракетка мира и 3-я ракетка страны, сразу вслед за почти столь же молодыми Кареном Хачановым (21 год, 32-й номер рейтинга ATP) и Даниилом Медведевым (21, 48). Кроме того, Рублев – третий в «молодежной гонке ATP», в которой участвуют теннисисты, которым на начало сезона не исполнился 21 год. Лучшие поедут на специальный турнир в Милан в ноябре. Лидирует здесь 20-летний Александр Зверев, триумфатор «Мастерса» в Риме и 11-я ракетка планеты. А следом идут Хачанов и Рублев (Медведев – пятый, после Борны Чорича). Сейчас, конечно, Зверев выглядит куда лучше ровесников – и по результатам, и по титулам, и по рейтингу. Но среди молодежи все меняется быстро…

Кто бы думал в начале года, что Рублев возьмет свой титул ATP уже сейчас? Кто теперь удивится, если в Милане он же вдруг окажется сильнее Зверева?











