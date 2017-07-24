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Екатерина Гамова: У сборной есть проблемы с психологией

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Гамова
Екатерина ГамоваФото: «Советский спорт»

Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказала о выступлениях женской сборной России U16 на чемпионате Европы.

- Как оцените качество игры нашей сборной в первых матчах чемпионат Европы?
- Безусловно, к команде вопросы есть. Касаются они, в первую очередь, психологии. После игры со сборной Белоруссии, которую мы проиграли, был какой-то страх, зажатость, но, к счастью, на встречу с Чехией команда вышла хорошо настроенной и одержала уверенную победу – 3:0.

- Мы неровно играем с командами, которые уступают нам в классе – отдали две партии сборной Турции…
- Я бы не стала сбрасывать Турцию со счетов. В последнее время они показывают достаточно хороший волейбол. Игроки у них преимущественно сформировавшиеся. У нас девушки высокие, худые и не всегда хорошо координированные, а у них почти все «игровики». В последние годы Турция показывает неплохие результаты на мировом уровне.

- С чем связано поражение от сборной Белоруссии?
- Я думаю, что если бы игроки с самого начала матча выполняли установку тренера, проблем было бы гораздо меньше. Возможно, сыграло свою роль отсутствие должного игрового опыта у этой команды – сборная сыгрывается по ходу турнира. Я думаю, что это поражение, все же, положительным образом сказалось на команде, что мы и увидели в игре с Чехией.

- Какие планы у команды на следующие матчи? Есть мысли подгадать турнирный расклад и выйти на более удобного соперника?
- Мы уже потеряли достаточно очков, поэтому гадать нам уже некуда, нужно выигрывать оставшиеся матчи с максимально комфортным счетом. Других планов быть не может.

- Кто наиболее опасный противник из тех команд, что остались?
- Мы сами. Если мы сможем совладать с собой, со своими страхами, неуверенностью, то все у нас получится. Безусловно, на турнире есть хорошие команды, которые могут доставить нам массу неприятностей. Завтра нас ждет игра с командой Бельгии, а заканчивать групповой раунд мы будем матчем с Румынией, которая обыграла Турцию (3:1). Это будут очень сложные встречи, но мы надеемся, что у нас все получится.

- Лидеры в нашей сборной уже проявились?
- В этом плане пока все равны. Безусловно, есть игроки, на которых возлагается больше надежд. Не хотелось бы в таком возрасте кого-то выделять, еще рано. Главное, чтобы они воспринимали слова тренера и выполняли его задания на площадке.

- Как куратор вы довольны тем, что происходит в команде?
- Конечно, проигрыш не входил в наши планы, из-за этого мы немного расстроились. Но ничего, это жизнь, это игра.

- Костяк сборной U16 состоит из воспитанниц вашей школы. Они оправдывают ваши ожидания и выданные авансы?
- Я никому не выдавала авансов. Я была один раз на отборе и думаю, что тренер, который их ведет в клубе в Казани, – Светлана Михайловна Сафронова знает их гораздо лучше, чем я. Она знает, кому из них доверить место на площадке или кого поменять в той или иной ситуации.


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