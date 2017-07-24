Яркий игрок, тренер-эксцентрик и топовый эксперт. Карьерные вехи Валерия Карпина

Сегодня стало известно, что главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин покинул свой пост. «Советский спорт» вспоминает о самых громких этапах карьеры одного из лучших российских футболистов.

ФУТБОЛИСТ «СПАРТАКА»

Многие знают, что Валерий Карпин родился в эстонском городе Нарва, где и начал заниматься футболом с 8 лет. Там Валерий впервые засветился по-крупному: после перехода в одну из спортшкол Таллина он попал в местную «Звезду», оттуда – в «Спорт», а затем и вовсе – в ЦСКА.

Но везде Карпин в силу возраста и неопытности играл мало. Нигде толком не закрепившись, после службы в армии Валерий перешел из воронежского «Факела» в «Спартак» по приглашению селекционера Валентина Покровского. Вот там и начался по-настоящему звездный путь футболиста.

Особенно ярким вышел дебют в команде Олега Романцева. Карпин в дерби с ЦСКА сделал два ассиста, тем самым влюбив в свою игру красно-белых фанатов. Вообще, в «Спартаке» у Карпина и у «Спартака» с Карпиным в составе было много приятных моментов. Это не только три чемпионских титула, но и знаменитые голы «Барселоне» в Лиге чемпионов, «Ливерпулю» в Кубке кубков, «Миккели» в Кубке УЕФА и другие. За «Спартак» в течение пяти лет Карпин пробле больше 120-ти матчей и забил больше 30-ти мячей.

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ИСПАНИИ

В 1994 Карпин улетел в Испанию, где остался играть до конца карьеры. На солнечных Пиренеях прошли лучшие футбольные годы Валерия. Первым испанским клубом Карпина стал «Реал Сосьедад», где россиянин стал одним из лидеров. Важно отметить сразу, что за баскский клуб Валерий выступал дважды – с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 годы. Второе пришествие в Сан-Себастьян вообще получилось знаковым – команда остановилась в шаге от чемпионского титула. Ну и как тут забудешь гол «Барселоне»!

Также в карьере Карпина были не менее яркие сезоны в «Валенсии» и «Сельте».В стане «летучих мышей» у Карпина вышло неплохо, но в целом команда провалилась и заняла лишь 10-е место в примере. Хуже было только в первый сезон в «Сосьедаде» (11-я строчка). Поняв, что это не его уровень, Валерий перебрался в «Сельту».

В Виго Карпин играл вместе с Мостовым – еще одним представителем поколения российских игроков, не побоявшихся бросить все и уехать за рубеж. В Сельте Карпин и Мостовой стали культовыми футболистами. Да что уж там, легендами! Их помнят возрастные болельщики, а молодые – знают о них по рассказам от старших и нарезкам в YouTube.

Можно сказать, что самым стабильным клубом в испанской карьере Карпина стала именно «Сельта» - постоянное место в еврокубках, хорошие шансы на победу в кубке страны, успех в Интертото . Ну а красивые мячи, куда же без них? Вообще, Карпин был забивным хавбеком. И часто он огорчал соперника очень красиво. Опять-таки, голы в ворота «Валенсии» (1998/99), «Мальорки» (1998/99), «Ариса» (1999/00), «Лас-Пальмаса» (2001-02)… Ностальгия.

ЛИДЕР СБОРНОЙ

Собирательный этап, конечно, но все же. Отрицать, что Карпин был ярчайшим игроком сборной России и ее лидером, нельзя. Важность Валерия в матчах за национальную команду зашкаливала. Чего только стоит историческая победа над Францией (3:2) в 1999 году, гол в матче с Украиной в отборе к Евро-2000 (все тогда верили в чудо), мяч в ворота Туниса на ЧМ-2002. Кто-то, правда, вспомнит про «письмо четырнадцати» или стычку с Лизаразю, Зиданом и последующую драку с Вийера, но теперь, спустя годы, это лишь история. Без сомнения яркая, как выступления Карпина за сборную России.

«ФАЛЬКАО К НАМ НЕ ПОЕДЕТ»

Яркая и одновременно правдивая фраза после одного из матчей «Спартака», сказанная Карпиным фанатам в приватном разговоре у клубного автобуса моментально разлетелась на мемы. Шутки-шутками, а ведь на следующий год красно-белые завоевали серебряные медали РФПЛ, а Карпин стал автором других знаковых фраз: «Ну и?», «А дальше-то что?» и «Игра была равна, играли два…».

Если помните, у Карпина было еще одно серебро на тренерском мостике «Спартака». А также, если помните, были и новые мемы типа «Валера, верим!» стычка с Игорем Денисовым после матча с «Зенитом» и многое другое.

Тренерские способности Карпина можно оценивать по-разному. Каждый раз на должность главного тренера Валерия приходил не по своей вине. То Лаудруп не справился с поставленными задачами, то Эмери с треском провалился. А Карпин, будучи гендиректором «Спартака», просто приходил своему клубу на помощь. И каждый раз добивался результата. Никто тогда не понимал, что по факту лучшим после Карреры, сделавший «Спартак» чемпионом впервые за 16 лет, никого и не было за все эти годы.

Кроме того, Карпин дважды пробовал свои силы в низших дивизионах Испании и России. Что с «Майоркой», что с армавирским «Торпедо» у Валерия не получилось. Но мы вновь стали обладателями мощного мема: именно Карпин открыл миру Марко Асенсио – будущего игрока мадридского «Реала», уже забившего гол в финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:4).

ВСЕ НА МАТЧ!

С июля 2016 года Валерий– эксперт телеканала «Матч ТВ». Это знаковое событие для нашего спортивного телевидения, ведь после эфиров с Карпиным мы поняли, как безнадежного на его фоне просели приевшиеся экс-игроки сборной Булыкин, Мостовой, Алдонин и Канчельскис. Показалось, что Карпину одинаково хорошо на тренерском поприще и в экране телевизора.

С февраля этого года до сегодняшнего момента Валерий вел авторскую программу «Тотальный розбор», а также являлся главным редактором футбольных трансляций. В новом амплуа он руководил штатом комментаторов телеканалов системы «Матч». Помимо этого, Валерий был генеральный менеджером футбольной команды из реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?».

ВСЕ С МАТЧА?

На официальном сайте «Матч ТВ» появился релиз, из которого можно узнать, что Карпин покинул свою должность в пользу тренерской деятельности: «Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем» - сказал Карпин для сайта «Матч ТВ».

Если честно, логика подобного заявления не совсем понятна. Почему же тогда Валерий не решился на этот шаг раньше, когда, по слухам, с ним связывался тульский «Арсенал»? Почему в прессу, даже по наши журналистским каналам не просочилось никакой информации? Почему новость об уходе Карпина с «Матч ТВ» повергла в шок всех, кто так или иначе связан с медийной сферой? Слишком много вопросов для запланированного ухода с занимаемой должности.

По информации Sports.ru, Валерий якобы принял решение покинуть «Матч ТВ» после того, как его программу «Тотальный разбор» отказались выпускать в эфир в этот понедельник. Источники «Советского спорта» данную информацию подтвердить или опровергнуть не могут, но мы следим за развитием событий.