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Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт« о главных событиях 2-го тура российской премьер-лиги.

ГЕРОЙ: НОВИЧОК «ЗЕНИТА»

В Санкт-Петербурге «Зенит» одержал сложную победу над «Рубином» Курбана Бердыева (2:1). Питерский клуб выглядел не лучше соперника, и даже пропустил первым, но после перерыва свое слово сказал новичок сине-бело-голубых - Себастьян Дриусси. Аргентинец сделал дубль и принес своей команде вторую победу в чемпионате. Особенно хочется отметить второй гол форвард. В добавленное время Дриусси здорово сыграл на опережение в чужой штрафной, опередил Федора Кудряшова и пробил точно в «девятку».

ПОРАЖЕНИЕ: «ОЛИМП» ПАЛ

813 дней не проигрывал «Ростов» дома в рамках премьер-лиги до вчерашнего дня. При Бердыеве «Олимп-2» был непреступной крепостью, но в воскресенье «Ахмат» расколдовал чары ростовского стадиона. Грозненцы выиграли 1:0 и после двух туров находятся среди лидеров чемпионата. А вот у Леонида Кучука старт в новом клубе не удался. На счету желто-синих всего одно очко, а впереди у»Ростова» две сложных выездных игры подряд (с «Амкаром» и «Анжи»).

НЕОЖИДАННОСТЬ ТУРА: «ЛОКО» ОБЫГРАЛ ЦСКА

«Локомотив» в гостях довольно-таки легко разобрался с ЦСКА (3:1). Перед матчем главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин не побоялся экспериментов и выпустил в стартовом составе молодых Дмитрия Баринова и Юрия Лысова. Кроме этого, на фланге защиты внезапно появился Джефферсон Фарфан. Гости выглядели лучше соперника практически весь матч, а вот у армейцев вновь «привез» Виктор Васин. Ошибки защитника становятся неотъемлемой частью игры команды Виктора Гончаренко.

НЕУДАЧНИК ТУРА: ЧТО С ЗЕ ЛУИШЕМ?

«Спартак» неожиданно притормозил на старте чемпионата. После двух туров на счету красно-белых всего два очка и место в середине таблицы. Паниковать болельщикам чемпиона пока что рано, а вот на игру нападающего Зе Луиша обратить внимание стоит. Уже вторую встречу подряд форвард не может реализовать свои многочисленные голевые моменты. В матче с «Уфой» игрок 7 (!) бил по воротам Александра Беленова из разных позиций, но так и не смог отличиться. «Засуха» Зе Луиша всерьез насторожила фанатов красно-белых, а разговоры о трансфере Федора Смолова возобновились вновь.

КРАСОТА ТУРА: «КРАСНОДАР» ПРОСНУЛСЯ

При Олеге Кононова «быки» постоянно радовали своих болельщиков красивыми голами после быстрых и позиционных атак. Послесмены главного тренера футбол «Краснодар» потерял «изюминку» и стал менее эстетически привлекательным. «Проснулись» южане в матче против «Тосно». Гол Жоаозиньо после шикарной комбинации можно пересматривать до тех пор, пока не разрядится ноутбук или смартфон.

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