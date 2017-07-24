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Спартаковцы, извините. Пять лучших игроков 2-го тура РФПЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Спартаковцы, извините. Пять лучших игроков 2-го тура РФПЛ
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» называет лучших игроков второго тура российской премьер-лиги.

5. Георгий ЧАНТУРИЯ, полузащитник

Команда: «Урал»

Чем запомнился: вышел на замену и забил гол, благодаря которому «Урал» обыграл «Динамо» - 1:0.

Появился на поле на 79-й минуте. За это время нанес один удар по воротам, принесший его команде победу. Причем удар был нанесен от боковой линии. Чантурия закрутил мяч в створ ворот над головами футболистов, чем сбил с толку Антона Шунина. Так очень любят делать голландцы. В частности, Арьен Роббен. 

В отведенное ему время Чаинтурия не халтурил - он совершил 25 ТТД. Внимания заслуживают передачи футболиста. Из 12 пасов Чантурии точными оказались все!

4. Виктор КЛАССОН, нападающий

Команда: «Краснодар»

Чем запомнился: поучаствовал в двух голевых атаках в игре с «Тосно», чем помог «Краснодару» уверенно победить - 2:0.

Виктор Классон приезжал в Россию как фланговый полузащитник. Однако в игре с «Тосно» Игорь Шалимов поставил его на позицию центрального нападающего. Больше было некого - Федор Смолов до сих травмирован, а Лаборде, сделавший дубль в матче с «Рубином» в первом туре (2:1), пропускал встречу по медицинским показаниям.

Классон не подвел. Он поучаствовал в двух голевых атаках. И если в первом случае мяч отскочил от него Перейре, то во втором швед вывел на удар Жоазинью в два касания вполне осознанно. Атака вышла очень красивой - лучшей в этом сезоне в российском футболе.

Классон запомнился в подыгрыше - на грани офсайда он почти не открывался, а вот в глубину поля отскакивал часто. По манере действий он напомнил Франческо Тотти. За игру ложный форвард сделал шесть опасных передач, три из которых оказались точными. Всего он совершил 37 пасов, до адресатов дошли 33 (89%). Отличные цифры для игрока атакующей зоны. Несмотря на тягу к передачам, Классон нашел три возможности пробить по воротам и дважды попал в створ.

3. Александр БЕЛЕНОВ, вратарь

Команда: «Уфа»

Чем запомнился: совершил 11 спасений в матче со «Спартаком», позволив «Уфе» сыграть вничью - 0:0.

В матче со «Спартаком» голкипер «Уфы» отразил 11 ударов. Подобным показателем в этом туре больше не может похвастаться никто. Несколько раз Беленов по-настоящему спасал свои ворота. По разу в каждом из таймов мог забить Зе Луиш, но голкипер проявлял реакцию на линии ворот. В первом тайме опасно прорывался к воротам Попов, но вратарь прочитал игру и своевременно бросился в ноги атакующему полузащитнику.

Беленов в матче со «Спартаком» запомнился не только спасениями и самоотверженной игрой, но и принятием решений. Если он отбивал мяч, то так, чтобы не было добивания. При подачах в штрафную голкипер не оказывался в полупозиции. В начале второго тайма был момент, когда подачу на Зе Луиша можно было попробовать перехватить. Но Беленов уверен в себе не был и остался на линии. Благодаря этому спас команду от гола.

В первом тайме Беленов сумел отметиться в самом опасном моменте у ворот «Спартака». Именно он быстрым вводом мяча начал атаку, которая завершилась выходом один на один с Ребровым Игбуна.

2. ДРИУССИ, нападающий

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Рубином», который принес «Зениту» победу - 2:1.

Дриусси впервые вышел в стартовом составе «Зенита» в официальной игре. В начале второго тайма он сравнял счет, а в концовке принес «Зениту» победу, опередив Федора Кудряшова после подачи с фланга. Поражает статистика - за матч Дриусси дважды пробил из штрафной площади и оба выстрела оказались голевыми! 

Забив победный гол, Дриусси оправдал ожидания Роберто Манчини. В последние 15 минут встречи итальянец отрядил Дриусси на место центрального нападающего. Большую же часть матча южноамериканец провел на позиции атакующего полузащитника в схеме 4-2-3-1. Играя в оттяжке, Дриусси дважды бил издали, один раз с его ударом лишь в прыжке справился Сергей Рыжиков.

В матче с «Рубином» Дриусси показал высокую точность передач - 32 паса из 35 (91%) оказались точными. Но это уже не новость. В игре первого тура со «СКА-Хабаровском» (2:0), в которой аргентинец вышел на замену, точными оказались 16 его передач из 17 (94%).

После такой результативной игры Дриусси на скамейке запасных рискует оказаться Артем Дзюба. В двух стартовых турах он выходил на поле с первых минут, но нанес лишь два удара по воротам, результативным из которых не стал ни один.

1. АРИ, нападающий

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: забил победный гол в ворота ЦСКА, благодаря которому «Локомотив» выиграл - 3:1 - и вышел на первом место.

Ари был ключевым игроком «Локо» в атаке. Он исполнял роль маяка - в первую очередь его искали партнеры передачей, как только отбирали мяч. Передачи на Ари делали абсолютно все «железнодорожники», вышедшие в стартовом составе. При этом никто не доставлял мяч нападающему меньше двух раз. Лидерами в этом плане стал Лысов - восемь доставок, чуть меньше у Миранчука и Кверквелии - по семь. Всего Ари принял от партнеров 46 передач. Очень много для нападающего команды, которая защищалась больше, чем атаковала.

Ари открывался или на передней линии или отскакивал в глубину поля. Если отскакивал глубину, тот тут же был готов рвануть вперед. Он не только забил победный гол, но и вывел на третий гол Тарасова. Если бы Тарасов забил первым касанием, а не после отскока, то бразильцу была бы записана голевая передача. По здравому смыслу, он сделал именно голевую передачу. 

В общей сложности Ари совершил 67 ТТД. Отличный показатель для форварда. К примеру, Дзюба в матче с «Рубином» выполнил меньший объем работы - 37 действий. При этом команда Артема играла первым номером. В активе Ари четыре удара по воротам. Из 27 его передач точными оказались 23 (85%).

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