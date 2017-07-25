Константин Генич: Уход Карпина стал шоком

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Советскому спорту» - об уходе с телеканала главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерия Карпина. Напомним, недавно на сайте телеканала вышел пресс-релиз, в котором сообщалось, что Валерий Карпин покинул занимаемую должность ради тренерской деятельности.

- Неожиданная новость?

- Для меня – шоковая, - говорит Генич. - С другой стороны, проработав какое-то время с Карпиным, уже ничему не удивляешься. Все знают, что он человек – независимый, со своим подходом, мнением. В принципе, никому рассказывать о том, как Карпин позиционируется в обществе, не надо. Он один из самых популярных и востребованных людей в российском футболе. И с ним всегда есть о чем поговорить.

- Как вам работалось с ним?

- Комфортно. На первых порах, когда он только входил в курс дела, ему приходилось сложновато. Но Карпин – человек обучаемый. Если он за полгода выучил испанский язык, до этого не зная ни одного слова, то разобраться, как работать с комментаторами, думаю, для него не было проблемой. Тем более, как управлять коллективом, он прекрасно знал – все-таки работал гендиректором и главным тренером. Лично у меня никаких проблем с Карпиным не было. И рад, что первые игры на «Матч ТВ» он прокомментировал со мной в паре – имею в виду матч «Сельта» - «Краснодар».

- Дисциплина при Карпине стала жестче?

- И до Валерия Георгиевича у нас были регулярные летучки, которые проводил Таш Саркисян. Обсуждали актуальные вопросы, события тура, что хорошо, что плохо. Набрасывали мысли, как разнообразить работу комментатора. Когда пришел Карпин, конечно, он привнес определенные вещи. Если говорить о дисциплине, то было сразу озвучено, что пользоваться телефонами на летучке запрещено. Опоздания карались, пусть минимальным, но штрафом. Но это больше внутренняя кухня, которая мало, кому интересна.

В целом, на первых пора летучки при Карпине были очень насыщенными. Помимо различных производственных моментов они помогали, скажем так, расширять кругозор. Объяснялись какие-то вещи по тактике, показывались видеонарезки с действиями той или иной команды, чтобы комментаторы больше понимали футбол. Было интересно. Летучки стали ожидаемым событием.

- Что теперь будет с программой «Тотальный разбор», которую вел Карпин? И есть ли ему адекватная замена?

- Не забывайте, что недавно экспертом «Матч ТВ» стал Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории российского футбола. Он достаточно авторитетен и опытен, чтобы с его мнением считались. Плюс хорошо говорит и выглядит. Надеюсь, программа не прекратит своего существования. У нее есть свой зритель. Хотя, возможно, программа стала интереснее во многом благодаря Карпину.

- Будет ли в новом сезоне трансляции испанской Примеры на «Матч ТВ»?

- Без понятия. Такие вещи решают не комментаторы. Будь моя воля, сделал бы все, чтобы вернуть Примеру на канал. Результаты испанских клубов говорят сами за себя. Да и две главные звезды мирового футбола играют именно в Испании. Поэтому с удовольствием воспринял бы новость о том, что Примера возвращается на «Матч ТВ». Но пока об этом ничего не известно. Приобретения прав – очень сложный процесс, в нем задействовано большое количество людей. Я так понимаю, сейчас ситуация с покупкой прав та же, что и в прошлом году.

- В связи с последними событиями есть мнения, что «Матч ТВ» - банкрот. Все ли хорошо?

- По крайней мере, до сегодняшнего дня все было нормально. По-старому. Какие-то разговоры, слухи ходят относительно состояния канала, но не больше. Я ведь не начальник, а просто подчиненный. Человек, работающий по контракту. Поэтому о финансовых вопросах лучше спрашивать у других людей.

- Нет ли задержек по зарплате?

- Пока, слава Богу, все нормально.

- Вы считаетесь топ-комментатором. Тоже работаете по договору?

- Да, как и многие на канале.