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«Теперь мечтаем о первом месте в рейтинге»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Елена Веснина и Екатерина Макарова - всегда желанные гости в нашей редакции
Елена Веснина и Екатерина Макарова - всегда желанные гости в нашей редакцииФото: «Советский спорт»

Вчера гостями редакции «Советского спорта» стали чемпионки Уимблдона в парном разряде – Елена Веснина и Екатерина Макарова рассказали об успехе в Лондоне, планах на оставшуюся часть сезона и многом другом.

- Как прошла неделя после победы в финале в Лондоне? Со всеми успели отпраздновать титул? – начинаем беседу с красавицами-чемпионками.
- На самом деле, нет, - разводит руками Макарова. – С большинством друзей до сих пор не виделись. Лена сразу улетела отдыхать на несколько дней, сейчас мы уже готовимся к американским летним турнирам. Решили, что соберемся и хорошо все отпразднуем в конце сезона.

- Мы делали так в прошлом году – отметили и победу на Итоговом чемпионате, и на Олимпийских играх. Было весело! Думаю, в этот раз получится не хуже, - смеется Веснина.

- Куда летали отдыхать? В родной Сочи?
- Нет, на Лазурный берег. Он, кстати, на Сочи очень похож – особенно природой! – признается Елена. – Многих игроков там встретила. Особенно часто, почему-то, с Каролиной Плишковой пересекалась. Вроде, столько ресторанчиков на набережной, столько разных заведений, а мы с ней несколько дней подряд утром и вечером виделись. Даже посмеялись – встречаемся чаще, чем на турнирах. Потом Каролина улетела на свадьбу Агнешки Радванской в Краков, а я вернулась в Москву.

- Екатерина, а вы не отдыхали?
- Отдыхала, конечно. Просто никуда не ездила – занималась любимыми домашними делами. Но про ракетки, мячики и корты тоже постаралась на какое-то время забыть.

- Такие паузы необходимы, - добавляет Веснина. – Организм не обманешь – тело устает, и нужно давать ему отдых. Это только кажется, что после нескольких тяжелых турниров тебе достаточно день отоспаться и можно снова начинать тренировки. На самом деле, без пауз – никуда. Пока есть возможность – а сейчас она была – ей надо пользоваться, чтобы переключить внимание с тенниса на что-то еще и потом начинать работать с новыми силами.

- У вас теперь почти все главные титулы есть – золото Олимпийских игр, победы на «Ролан Гарросе», US Open и Уимблдоне. Осталось первое место в рейтинге и чемпионат Австралии?
- Да. Вот, к ним и будем стремиться! – рассказывает Елена. – До Мельбурна еще далеко, а возглавить рейтинг мы теоретически можем уже в этом сезоне. Пару раз за карьеру мы с Катей были к этому очень близки – буквально в одной победе, в двух удачных розыгрышах! Не получилось тогда – надеюсь, получится теперь.

- Возможность собрать карьерный золотой «Большой шлем» не оказывает дополнительного давления перед тем же Australian Open?
- Давления – точно нет. А вот желание взять титул в Мельбурне теперь повысилось! – признается Макарова. – Конечно, будем держать это в уме. Но прямо сейчас у нас другие задачи. Я скоро улетаю в Вашингтон, Лена начнет выступление в Америке чуть позже – с «Премьера» в Канаде. В планах у нас – парные турниры в Цинцинатти, Торонто и на US Open. Об Азии пока предметно не думали – там еще визы надо сделать.

- Но в прошлом году мы в Азии почти не играли – брали паузу вплоть до Итогового турнира. Так что очков осенью нам защищать не так много. И если удачно выступим теперь – шансы на первую строчку рейтинга повысятся! – добавляет Веснина.

! Полная версия интервью с Макаровой и Весниной – в одном из ближайших номеров «Советского спорта».

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