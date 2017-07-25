Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

АЕК – лакомый кусок для российских клубов

Павел Осипов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
АЕК – лакомый кусок для российских клубов

Сегодня гостевым матчем против АЕКа в Лиге чемпионов-2017/18 стартует ЦСКА. «Советский спорт» вспоминает предыдущие противостояния этого греческого клуба против российских команд.

Кто бы что ни говорил, а армейцам с соперником в 3-м квалификационном раунде повезло. За последнее 20-летие АЕК успел провести против наших клубов 9 встреч в еврокубках. И ни разу не добился победы, занеся себе в актив лишь пару ничьих.

Именно с ничейного матча началось это соперничество. Состоялся он весной 1998 года в, между прочим, четвертьфинале Кубка Кубков. К слову, лучше в еврокубках АЕК выступил лишь однажды – в Кубке УЕФА-1976/77, когда добрался до полуфинала и проиграл только будущему обладателю трофея «Ювентусу».

А почти 20 лет назад его пути пересеклись с «Локомотивом». В Афинах была зафиксирована нулевая ничья, а в ответной игре железнодорожники оказались на грани вылета из турнира. Матч катился к концу, и на табло горел счет 1:1, устраивающий греческий клуб. Спас тогда «Локо» Игорь Чугайнов, на 90-й минуте забивший свой первый (из 6) гол в еврокубках.

Следующим нашим оппонентом АЕКа стал «Зенит» (любопытно, что кроме этих двух российских команд греки больше ни с кем не играли). В стартовом туре группового этапа Кубка УЕФА-2004/05, пропустив первым, он разгромил соперника на «Петровском» со счетом 5:1, а Александр Кержаков оформил хет-трик. Вот только больше питерцы не одержали в группе ни одной победы и заняли лишь 4-е место.

В следующем году эти же клубы сошлись в борьбе за попадание в групповую стадию. И на этот раз болельщикам «Зенита» пришлось изрядно поволноваться. Нулевая ничья в Санкт-Петербурге получила продолжение в Афинах, где никому из соперников долгое время не удавалось открыть счет. Выручил Андрей Аршавин, забивший единственный мяч на 89-й минуте.

А вот в дальнейшем АЕК россиянам был уже не соперник. Еще дважды он встречался с нашими командами на групповых этапах Лиги Европы. В розыгрыше-2010/11 «Зенит» прошелся по греческому клубу катком – 4:2 дома и 3:0 в гостях. Причем в первой игре уже на 13-й минуте вел 2:0.

Спустя год АЕКу досталось и от «Локомотива» - оба матча завершились с одинаковым счетом 3:1 в пользу железнодорожников. В Москве дублем отметился Дмитрий Сычев, а в Греции счет открыл нынешний капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Так что перед юбилейным, 10-м поединком российских клубов против АЕКа у ЦСКА есть отличные примеры для подражания. Кстати, сами армейцы с греческим соперником встречались лишь однажды. В 1/16 финала Лиги Европы-2010/11 они не без труда прошли ПАОК: в гостях выиграли 1:0, а на своем поле добились необходимого результата только на 80-й минуте, когда счет сравнял Сергей Игнашевич – 1:1.

Тем не менее, небольшой повод опасаться АЕК у ЦСКА есть. Ведь в советские времена все было совсем наоборот: афинский клуб дважды брал верх в Кубке УЕФА над московскими командами. В том самом розыгрыше-1976/77 до «Ювентуса» одним из его соперников было «Динамо», которое после обмена победами 2:0 дома пропустило решающий мяч в дополнительное время. А спустя 15 лет АЕК не пустил в 1/8 финала «Спартак». Тогда после нулевой ничьей в Москве он со счетом 2:1 взял верх в Афинах, на реализованный Александром Мостовым пенальти ответив двумя мячами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АЕК – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 20:30 мскМатч квалификации Лиги чемпионов АЕК - ЦСКА на сайте «Советского спорта».ЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛЦСКА подпишет кенийского форварда? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.ЦСКА призвал болельщиков не пользоваться метро перед матчем в АфинахЦСКА в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом АЕК из Афин попросил болельщиков воздержаться от использования местного метрополитена.Зе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тураЗе Луиш неудачник, Дриусси герой. Подводим итоги тура«Советский спорт» о главных событиях 2-го тура российской премьер-лиги.Виктор Гончаренко: Не думаю, что в матче с АЕКом у Васина возникнут какие-то проблемыГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЕКа рассказал проблемах в обороне, которые возникли у армейцев на старте сезона.Алан Дзагоев: Пока оптимальных кондиций не набралПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей форме в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.Маноло Хименес: Хотим играть главную роль в матче против ЦСКАГлавный тренер греческого АЕКа Маноло Хименес поделился ожиданиями от предстоящего первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА.Валерий Масалитин: В игре с «Локомотивом», и в поединке с «Анжи» защита ЦСКА играла безобразноБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отметил проблемы ЦСКА в обороне.Алексей Игонин: Вы звоните в Питер по поводу «Спартака»? Нам он до лампочкиАлексей Игонин: Вы звоните в Питер по поводу «Спартака»? Нам он до лампочкиЭкс-капитан «Зенита» Алексей Игонин – о питерского клубе, втором туре РФПЛ и «Спартаке».«Если у вас есть яйца, вы не можете проиграть». Почему ЦСКА не уступит АЕКу«Если у вас есть яйца, вы не можете проиграть». Почему ЦСКА не уступит АЕКуВо вторник ЦСКА возьмет старт в Лиге чемпионов – в Греции команда Виктора Гончаренко сразится с АЕКом.Анатолий Бышовец: Никаких чудес от ЦСКА в Лиге чемпионов я не ждуЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением об игре ЦСКА на старте сезона. После двух туров у армейцев 3 очка.КДК РФС рассмотрит поведение Семина, Гончаренко, а также болельщиков «Зенита» и «Спартака»Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета.Ари: Я хотел сохранить мяч, но Головин очень сильно ударил мне по ногамФорвард «Локомотива» Ари рассказал о травме колена, которую он получил в матче второго тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Арене ЦСКА».Игнашевич и Дзагоев полетели с ЦСКА в ГрециюВ понедельник утром ЦСКА вылетел в Грецию на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕКом.«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Юрий Семин: Против ЦСКА играли в три защитника, потому что у нас в составе их всего три и естьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о тактике своей команды в матче второго тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что «Локо» победил со счетом 3:1.ЦСКА интересуется форвардом «Гуйчжоу Чжичэн»Форвард «Гуйчжоу Чжичэн» Майкл Олунга может перейти в ЦСКА. Об этом информирует Nairobi News.Немецкий арбитр Фриц будет работать на матче АЕК – ЦСКАНазначены арбитры на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом АЕК и ЦСКА.Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)Очередной конфуз «Зенит Арены» и гол-шедевр «Краснодара» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Михаил Шац: ЦСКА не будет серьезным конкурентом в борьбе за золотоИзвестный шоумен Михаил Шац высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.
Футбол
«Кайрат» объявил о смене курса развития клуба и намерении отказаться от «бизнесменов в футболе»
Футбол
ЦСКА призвал болельщиков не пользоваться метро перед матчем в Афинах
Футбол
Константин Генич: «Матч ТВ» - банкрот? До сегодняшнего дня все было нормально. По-старому
Футбол
Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дороге
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости