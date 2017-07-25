АЕК – лакомый кусок для российских клубов

Сегодня гостевым матчем против АЕКа в Лиге чемпионов-2017/18 стартует ЦСКА. «Советский спорт» вспоминает предыдущие противостояния этого греческого клуба против российских команд.

Кто бы что ни говорил, а армейцам с соперником в 3-м квалификационном раунде повезло. За последнее 20-летие АЕК успел провести против наших клубов 9 встреч в еврокубках. И ни разу не добился победы, занеся себе в актив лишь пару ничьих.

Именно с ничейного матча началось это соперничество. Состоялся он весной 1998 года в, между прочим, четвертьфинале Кубка Кубков. К слову, лучше в еврокубках АЕК выступил лишь однажды – в Кубке УЕФА-1976/77, когда добрался до полуфинала и проиграл только будущему обладателю трофея «Ювентусу».

А почти 20 лет назад его пути пересеклись с «Локомотивом». В Афинах была зафиксирована нулевая ничья, а в ответной игре железнодорожники оказались на грани вылета из турнира. Матч катился к концу, и на табло горел счет 1:1, устраивающий греческий клуб. Спас тогда «Локо» Игорь Чугайнов, на 90-й минуте забивший свой первый (из 6) гол в еврокубках.

Следующим нашим оппонентом АЕКа стал «Зенит» (любопытно, что кроме этих двух российских команд греки больше ни с кем не играли). В стартовом туре группового этапа Кубка УЕФА-2004/05, пропустив первым, он разгромил соперника на «Петровском» со счетом 5:1, а Александр Кержаков оформил хет-трик. Вот только больше питерцы не одержали в группе ни одной победы и заняли лишь 4-е место.

В следующем году эти же клубы сошлись в борьбе за попадание в групповую стадию. И на этот раз болельщикам «Зенита» пришлось изрядно поволноваться. Нулевая ничья в Санкт-Петербурге получила продолжение в Афинах, где никому из соперников долгое время не удавалось открыть счет. Выручил Андрей Аршавин, забивший единственный мяч на 89-й минуте.

А вот в дальнейшем АЕК россиянам был уже не соперник. Еще дважды он встречался с нашими командами на групповых этапах Лиги Европы. В розыгрыше-2010/11 «Зенит» прошелся по греческому клубу катком – 4:2 дома и 3:0 в гостях. Причем в первой игре уже на 13-й минуте вел 2:0.

Спустя год АЕКу досталось и от «Локомотива» - оба матча завершились с одинаковым счетом 3:1 в пользу железнодорожников. В Москве дублем отметился Дмитрий Сычев, а в Греции счет открыл нынешний капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Так что перед юбилейным, 10-м поединком российских клубов против АЕКа у ЦСКА есть отличные примеры для подражания. Кстати, сами армейцы с греческим соперником встречались лишь однажды. В 1/16 финала Лиги Европы-2010/11 они не без труда прошли ПАОК: в гостях выиграли 1:0, а на своем поле добились необходимого результата только на 80-й минуте, когда счет сравнял Сергей Игнашевич – 1:1.

Тем не менее, небольшой повод опасаться АЕК у ЦСКА есть. Ведь в советские времена все было совсем наоборот: афинский клуб дважды брал верх в Кубке УЕФА над московскими командами. В том самом розыгрыше-1976/77 до «Ювентуса» одним из его соперников было «Динамо», которое после обмена победами 2:0 дома пропустило решающий мяч в дополнительное время. А спустя 15 лет АЕК не пустил в 1/8 финала «Спартак». Тогда после нулевой ничьей в Москве он со счетом 2:1 взял верх в Афинах, на реализованный Александром Мостовым пенальти ответив двумя мячами.

