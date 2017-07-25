«Спартак» через суд лишился форварда, а «Зенит» – самая посещаемая команда тура

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак»: Канунникова точно не будет

После матча «Зенит» – «Рубин» форвард казанской команды Максим Канунников очень невнятно ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Спартак».

Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутили

24 июля стало известно, что Авиастроительный районный суд Казани запретил продавать форварда в «Спартак».

Генеральный акционер «Рубина» ПАО «Казаньоргсинтез» обратилось в суд с иском к клубу и одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему.

В тексте не сказано, о каком именно футболисте идет речь, но суть иска сводится к тому, что «Казаньоргсинтез» может не получить компенсацию в размере 5 миллионов евро в случае перехода одного из игроков в другую команду. Определением Авиастроительного районного суда города Казани от 19 июля 2017 года указанный иск принят к производству суда, первое судебное заседание назначено на 2 августа 2017 года. Судом удовлетворено заявление акционерного общества о принятии обеспечительных мер, а именно: «Рубину» запрещено производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

В это время

РФС запретил «Рубину» регистрировать игроков. Палата по разрешению споров РФС признала неправомерным невыплаты «Рубина» в пользу Ильзата Ахметова.

«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку

На казанский клуб наложен запрет на регистрацию игроков, пока не будут погашены долги перед своим полузащитником. Похоже, теперь речь о возвращении Ильзата в основной состав из молодежки больше не стоит.

Карпин покинул «Матч ТВ»

Уход Карпина с главного спортивного телеканала стал таким же внезапным, как и его приход туда. Странной кажется и формулировка.

– Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем, – приводит слова Карпина сайт телеканала.

Попал под оптимизацию? Что на самом деле спрятано за уходом Карпина с «Матч ТВ»

«Зенит» – лучший в туре по посещаемости

24 июля вечером в Туле закончился 2-й тур премьер-лиги. Болельщики «СКА-Хабаровска», чтобы посмотреть этот матч, были вынуждены встать в 2:30 утра. Почему для их удобства нельзя было поставить матч раньше? Потому что будний день. А почему матч команд, которые никогда не играли в Еврокубках, вынесен на будний день? Это остается загадкой.

Тула победила 1:0, а Хабаровск остался на последнем месте в таблице.

Матч аутсайдеров собрал 12 700 (63%) зрителей, это четвертый результат в туре. На первом месте встреча «Зенита» и «Рубина» – 38 284 (64%) болельщика.

По заполняемости арены в лидерах матч «Уфа» – «Спартак»: на матч чемпиона страны «Нефтяник» был забит на 83 процента (12 571).

Антирекорд тура в Каспийске: 6 207 зрителей на игре «Анжи» – «Амкар» (23%).

«Зенит» избавляется от игроков

Сине-бело-голубые активно раздают игроков. В аренду в тульский «Арсенал» ушел Джорджевич, расторгнут контракт с Жозе Маурисио. Иван Новосельцев в шаге от трансфера в «Локомотив», а Ибрагим Цаллагов от аренды в московское «Динамо».

Оказался не нужен и Йоан Молло, но он уходить отказывается, поэтому будет играть за «Зенит-2» в ФНЛ.

«Кайрат» Аршавина меняет курс развития

После очередного вылета из Лиги Европы казахстанский клуб решил кардинально сменить вектор развития команды.

В клубе откажутся от покупки дорогостоящих иностранцев и сделают ставку на своих воспитанников. По словам руководителей, они «устали вкладывать в таких псевдо-футболистов деньги, без малейшей отдачи, и, при этом, вокруг команды образовалась негативная обстановка, а болельщики недовольны результатами».

Полностью с текстом можно ознакомиться тут.

Старт ЦСКА в Лиге чемпионов

Самый главный матч дня сегодня пройдет в Греции, где АЕК принимает ЦСКА в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Главный тренер афинцев Маноло Хименес заявил, что его команда собирается играть первым номером, а ЦСКА попросил своих болельщиков не пользоваться столичным метро в день игры.

Текстовая трансляция встречи начнется в 20:30.