«Спартак» через суд лишился форварда, а «Зенит» – самая посещаемая команда тура
В рубрике
«Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском
футболе.
«Спартак»: Канунникова точно не будет
После
матча «Зенит» – «Рубин» форвард казанской команды Максим Канунников очень
невнятно ответил на вопрос о своем возможном переходе в «Спартак».
Канунников ответил на слухи о переходе в «Спартак», а Шатов и Лунев шутили
24 июля
стало известно, что Авиастроительный районный суд Казани запретил продавать
форварда в «Спартак».
Генеральный
акционер «Рубина» ПАО «Казаньоргсинтез» обратилось в суд с иском к клубу и
одному из игроков с требованием о признании недействительными условий трудового
договора, оговоренных в специальном приложении к нему.
В тексте
не сказано, о каком именно футболисте идет речь, но суть иска сводится к тому, что
«Казаньоргсинтез» может не получить компенсацию в размере 5 миллионов евро в
случае перехода одного из игроков в другую команду. Определением
Авиастроительного районного суда города Казани от 19 июля 2017 года указанный
иск принят к производству суда, первое судебное заседание назначено на 2
августа 2017 года. Судом удовлетворено заявление акционерного общества о
принятии обеспечительных мер, а именно: «Рубину» запрещено производить
увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки
трудовую книжку.
В это время
РФС
запретил «Рубину» регистрировать игроков. Палата по разрешению споров РФС
признала неправомерным невыплаты «Рубина» в пользу Ильзата Ахметова.
«Может, скоро все решится». Как звезда «Рубина» переживает ссылку в молодежку
На казанский клуб наложен запрет на регистрацию игроков, пока не будут погашены долги перед своим полузащитником. Похоже, теперь речь о возвращении Ильзата в основной состав из молодежки больше не стоит.
Карпин покинул «Матч ТВ»
Уход
Карпина с главного спортивного телеканала стал таким же внезапным, как и его
приход туда. Странной кажется и формулировка.
– Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ»
за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного
редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя
на новом поприще, но в последнее время я стал скучать
по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить
телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Еще
я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел
возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда
удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне
в будущем, – приводит слова Карпина сайт телеканала.
Попал под оптимизацию? Что на самом деле спрятано за уходом Карпина с «Матч ТВ»
«Зенит» – лучший в туре по посещаемости
24 июля
вечером в Туле закончился 2-й тур премьер-лиги. Болельщики «СКА-Хабаровска»,
чтобы посмотреть этот матч, были вынуждены встать в 2:30 утра. Почему для их
удобства нельзя было поставить матч раньше? Потому что будний день. А почему
матч команд, которые никогда не играли в Еврокубках, вынесен на будний день?
Это остается загадкой.
Тула
победила 1:0, а Хабаровск остался на последнем месте в таблице.
Матч
аутсайдеров собрал 12 700 (63%) зрителей, это четвертый результат в туре.
На первом месте встреча «Зенита» и «Рубина» – 38 284 (64%)
болельщика.
По
заполняемости арены в лидерах матч «Уфа» – «Спартак»: на матч чемпиона страны «Нефтяник»
был забит на 83 процента (12 571).
Антирекорд
тура в Каспийске: 6 207 зрителей на игре «Анжи» – «Амкар» (23%).
«Зенит» избавляется от игроков
Сине-бело-голубые
активно раздают игроков. В аренду в тульский «Арсенал» ушел Джорджевич,
расторгнут контракт с Жозе Маурисио. Иван Новосельцев в шаге от трансфера в «Локомотив»,
а Ибрагим Цаллагов от аренды в московское «Динамо».
Оказался
не нужен и Йоан Молло, но он уходить отказывается, поэтому будет играть за «Зенит-2»
в ФНЛ.
«Кайрат» Аршавина меняет курс развития
После
очередного вылета из Лиги Европы казахстанский клуб решил кардинально сменить вектор
развития команды.
В клубе
откажутся от покупки дорогостоящих иностранцев и сделают ставку на своих
воспитанников. По словам руководителей, они «устали вкладывать в таких
псевдо-футболистов деньги, без малейшей отдачи, и, при этом, вокруг команды
образовалась негативная обстановка, а болельщики недовольны результатами».
Полностью
с текстом можно ознакомиться тут.
Старт ЦСКА в Лиге чемпионов
Самый
главный матч дня сегодня пройдет в Греции, где АЕК принимает ЦСКА в рамках
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Главный
тренер афинцев Маноло Хименес заявил, что его команда собирается играть первым
номером, а ЦСКА попросил своих болельщиков не пользоваться столичным метро в
день игры.
Текстовая трансляция встречи начнется в 20:30.
Матч
Место и дата
25 июля 20:30, Олимпийский, Текстовая трансляция