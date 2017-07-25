Худший чемпионский старт «Спартака» в истории и побоище ЦСКА в Греции

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе и не только.

Греческие смаковники

Главное событие сегодняшнего дня, конечно, старт российских клубов в европейских кубковых турнирах. Почетная обязанность возложена на ЦСКА, который в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов на выезде сыграет с греческим АЕКом.

В отличие от российских болельщиков, букмекеры явного фаворита в этой встрече не видят, отдавая командам примерно равные шансы на победу. На этом фоне «армейцы» провели предматчевую тренировку на Олимпийском стадионе в Афинах.

Кадры вечерней тренировки армейцев на Олимпийском стадионе в Афинах. ⬅️👆🏼 #АЕКЦСКА #UCL #мыЦСКА #лигачемпионов Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Июл 24 2017 в 1:58 PDT

Если ход матча и его нерв и могут вызывать сомнения, то напряжение на трибунах и за пределами стадиона гарантировано. Атмосфера в Афинах сегодня будет настолько взрывоопасна, что греческие власти даже советовали болельщикам красно-синих отказаться от использования метрополитена. В греческой столице опасаются настоящего побоища – все знают, что такое российские и греческие фанаты.

⚠️ Вниманию армейских болельщиков в Афинах https://t.co/oQ3Q92N03a — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 24, 2017

Худший «Спартак»-чемпион в истории

Пробуксовка «Спартака», действующего чемпиона, на старте первенства – вещь очевидная. Но мы решили копнуть чуть глубже – понять, как выглядят эти две ничью в двух первых турах на фоне истории.

Оказалось, что десятикратный чемпион страны еще ни разу в чемпионатах России не стартовал так плохо. До этого худшим показателем были три очка в двух первых матчах. Теперь «Спартак» побил собственный антирекорд.

Красно-белые также повторили антирекорд всего чемпионата. За 25 лет, пока проводится российское первенство, лишь раз действующий чемпион стартовал так неудачно. Речь идет о ЦСКА образца 2004 года – две ничьи в двух первых турах. Что ж, продолжим следить за этим графиком и дальше.

Черные списки Матч ТВ

С телеканала Матч ТВ ушел Валерий Карпин, но канал и без того продолжают сотрясать скандалы. Сначала разговоры о банкротстве, потом – потеря своего фронтмена, а теперь еще и информация о черных списках, которые якобы есть на единственном российском спортивном канале.

Трансферы

Все это никак не влияет на обычный ход вещей в футболе – клубы продолжают покупать и продавать игроков. В нашем случае, правда, раздавать и пытаться купить.

Раздачей, как вы поняли, занимается «Зенит». Сине-бело-голубые сообщили о расторжении контракта с бразильским футболистом Маурисио – не пригодился опорник Роберто Манчини – вот его и отпустили, не сумев найти клиентов. В этом случае «Зенит» может сказать «за что купил – за то и продаю», ведь в свое время Маурисио пришел в команду на правах свободного агента.

В «Спартаке» продолжают ждать громкого трансфера – перехода из «Челси» серба Марио Пашалича. Есть даже информация, что «Спартак» успеет купить, заявить и встроить в схему игры новичка к матчу с «Зенитом» 6 августа. Об этом говорит Геннадий Орлов. В прошедшем сезоне Пашалич на правах аренды пришелся ко двору в «Милане». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Золотой Рублев

Не только футболом! Как не упомянуть здесь и о наших теннисных достижениях – 19-летний россиянин Андрей Рублев выиграл свой первый титул АТР. Все большие достижения начинаются с малого. Мы верим, что после успеха в Умаге россиянин не остановится и переплюнет даже Давида Феррера, который вчера сделал то же самое, что и Рублев, только в 27-й раз в карьере. Но Давид от нас далеко, а не рассказать об Андрее мы вам не могли.