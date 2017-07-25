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Творчество Шалимова, прагматизм Семина. Три лучших тактических хода тура

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Творчество Шалимова, прагматизм Семина. Три лучших тактических хода тура

Обозреватель «Советского спорта» называет лучшие тактические идеи 2-го тура премьер-лиги.

3. Реакция Роберто Манчини

Матч: «Зенит» - «Рубин» - 2:1.

Для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы чемпионат России начался тяжело. В матче первого тура со «СКА-Хабаровском» его команда выиграла (2:0), но он результативными действиями не отметился. Да и воротам почти не угрожал - всего один удар. В домашнем матче с «Рубином» история повторилась - за тайм с копейками Дзюба нанес всего один удар. Итальянец Роберто Манчини, который только вникает в наши реалии, посчитал, что терпеть это невозможно, и заменил Дзюбу на 65-й минуте.

Одного кандидата на смену Дзюбе у Манчини не было. Но повод ли это держать форварда, который за 155 минут не сподобился на результативное действие? Манчини решил, что нет. Сначала после ухода Дзюбы с поля на позиции центрфорварда поиграл Кокорин. Без успеха. Тогда на острие переместился Дриусси. И забил победный гол, опередив при навесе с фланга Федора Кудряшова. Умение сыграть на опережение в такие моменты бывает важнее габаритов.

За игру Дриусси нанес два удара из пределов штрафной площади. Голевыми стали оба. При этом на позиции центрфорварда Дриусси играл всего 15 минут. Манчини может задуматься об его использование на острие и в дальнейшем.

В игре с «Рубином» Дриусси не только сделал дубль, но показал высокую точность передач - 32 из 35 дошли до адресатов (91%). Кажется, попадание этого парня в стартовый состав в ближайших матчах сомнению не подлежит. Вопрос в позиции.

2. Атакующая композиция Игоря Шалимова

Матч: «Краснодар» - «Тосно» - 2:0.

Перед матчем с «Тосно» наставник «Краснодара» Игорь Шалимов столкнулся с кадровой проблемой в атаке. Из-за травмы он не мог рассчитывать на Федора Смолова, по медицинским показаниям матч пропускал Рикардо Лаборде, сделавший в дубль в игре первого тура с «Рубином» (2:1).

Выход из ситуации тренер нашел. В роли центрфорварда на поле появился фланговый полузащитник Виктор Классон. Возникли сомнения, сможет ли он открываться за спину защитникам, как это умеет делать Смолов и как сумел Лаборде. Но проверить этого не удалось - Классон играл по-другому, отскакивая в глубину и подыгрывая партнерам. За игру Класссон сделал сразу пять опасных передач, тогда как пробил только трижды. В подобном ключе у Лучано Спаллетти в «Роме» играл Франческо Тотти.

В передней линии у «Краснодара» открывались футболисты, номинально располагавшиеся ниже Классона. В первую очередь это резвый Жоаозиньо, вышедший на позиции атакующего полузащитника/второго форварда. Вероятно, именно в связи с ролью Классона в стартовом составе появился бразилец, а не уругваец Перейра. И Жоаозиньо со своей задачей справился - он стал самым бьющим игроком матча, нанеся пять ударов. Вторым стал левый атакующий полузащитник Вандерсон - четыре удара. Это еще один юркий футболист, способный ворваться в свободное пространство.

Типичная атака «Краснодара» в матче с «Тосно». Скриншот: «Матч Наш Футбол».

«Краснодар» забил два похожих гола, в каждом из которых поучаствовал Классон. Дважды он отскакивал в глубину, а партнеры забегали в штрафную - вышедший на замену Перейра и Жоаозиньо. Гол бразильца получился шикарным - краснодарцы сделали в атаке 13 передач, пять из которых в одно касание, в комбинации приняли участие семь футболистов. Голевой пас сделал швед.

33 передачи Классона из 37 (89%) оказались точными. Фантастический показатель для атакующего футболиста.

1. Схема Юрия Семина

Матч: ЦСКА - «Локомотив» - 1:3.

С ЦСКА «Локомотив» оборонялся не по схеме 5-3-2, как обычно, а по модулю 5-4-1. Ни один жеребец не должен был проскочить через центр поля «железнодорожников». Для этого игравшие при обороне ближе к фланговым зонам Миранчук и Фернандеш располагались так, чтобы вынудить соперника двигать мяч на фланг, а не в центр поля. Чтобы уж совсем развеять желание ЦСКА лезть в центр, близко к средней линии у красно-зеленых играл Ари. Если их сопротивление красно-синие преодолевали, то в центре поля натыкались на пару Тарасов - Денисов, которая атакующим игрокам может присниться в кошмарных снах.

«Локо» не пускает ЦСКА в центр. Скриншот: «Матч ТВ».

ЦСКА в центре поля увяз. Интересна статистика дальних ударов. «Армейцы» сподобились на 11 ударов из-за пределов штрафной, но восемь из них были нанесены в последние 15 минут таймов - когда концентрация уже не на высоте. Даже если «армейцы» били, то «железнодорожники» дышали им в спину или готовы были лечь под мяч - четыре удара были заблокированы. Лишь с ударом Витинью подопечные Семина не справились. Но здесь есть два нюанса. Во-первых, бразилец, устав от сопротивления, быстро принял решение. Во-вторых, пробил он чуть ли не с Луны - до ворот было далековато. Гилерме засмотрелся на звезды.

Головин, Натхо, Дзагоев, Вернблум - каждый из этих футболистов может вывести партнеров на удар. Но в дерби на четверых они сделали одну ключевую передачу и одну опасную. Попав в капкан Юрия Семина, выбраться из него они не смогли.

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