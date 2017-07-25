Геннадий Капшай: Задача Союза ММА России - создать социум, который будет полезен

В Алуште проходят учебно-тренировочные сборы сборной России по ММА. Главный тренер сборной Геннадий Капшай поделился впечатлениями о начале работы с новой командой, рассказал о текущих задачах тренерского состава, а также чем отличается профессиональный боец и любитель.

- Геннадий Павлович, в чем отличие текущих сборов?

- «Текущие сборы проходят на спортивной базе Министерства спорта ФГБУ «ТЦСПСКР «Крымский» в Алуште. Тут очень хорошие тренировочные условия, спортивные объекты в прекрасном состоянии, стадион для проведения беговых дисциплин, атлетический зал, зал борьбы на шесть ковров, специально отведено место в виде кемпа с рингами и мешками. Здесь созданы лучшие условия для работы и проживания, хорошее обслуживание и питание. Мы не первый раз проводим сборы в Крыму и хочу отметить, что с каждым годом уровень места проведения улучшается.

Большая площадь базы дала возможность ребятам из других регионов присутствовать на сборах. Сейчас у нас на базе около 80 спортсменов из Москвы и области, Санкт-Петербурга, хабаровские, красноярские, омские, ханты-мансийские, ростовские, краснодарские, также сюда приехали местные ребята из Симферополя, Севастополя, Ялты и Судака. Со спортсменами работают четыре тренера с огромным опытом и пониманием дела.

В этот году у нас полностью обновился состав национальной команды. Кто-то ушел в профессионалы, кто-то прошел отбор на чемпионате России, куда отбираются очень серьезные бойцы . Например, в этом году в весе до 70 кг из трех участвующих чемпионов мира, никто не прошел в сборную. Конкуренция на чемпионате России растет, эта тенденция радует и говорит о динамике развития ММА, как вида спорта.



- Сбор первый после чемпионата России, какая задача сейчас стоит перед тренерским составом?

- В этом году у нас длинный двадцатидневный летний сбор, состоящий из пяти трехдневных микроциклов. Это - стартовый этап, формирующий команду. Меня порадовал уровень - это универсальные ребята, одинаково сильные и в «ударке» и в борьбе, с очень высокой технической подготовкой, не зря это «первые» и «вторые номера». Основная наша работа с ними сейчас - разбираем школу, элементы, загружаем ребят на борцовской, атлетической или беговой подготовке, подправляем. На текущий момент перед тренерским составом нет задачи выводить на пик формы, поднимать функционал и тд. Задача - подвести всех примерно к средней форме. После сборов они разъедутся по своим клубам готовиться к следующим стартам, до следующих сборов, которые мы будем проводить уже перед чемпионатом мира и Европы.

- Как проходит адаптация ребят к работе в команде?

- Радует, что новички без проблем влились в коллектив. Для нас важен семейный климат внутри команды, у нас выстроенная традиция отношений между тренерами и бойцами. Ребята все мне очень нравятся, - это вежливые, воспитанные и достойные люди, отличные спортсмены. Им необходимо осознавать, что они лучшие из лучших, и именно им выпала честь представлять страну на международных соревнованиях, и очень надеюсь, мы повторим прошлогодний медальный рекорд в этом году на чемпионате Европы и мира.

Воспитательная работа - очень важное направление нашей деятельности. Раз в три дня мы проводим лекции, какие препараты или манипуляции приравниваются к допингу. Также много внимания уделяем гражданскому, социальному долгу. Задача Союза ММА России - создать социум, который будет полезен нашей стране.



- Изменяются ли требования к специалистам в связи с тем, что Союз ММА России развивает теперь и детский спорт.

- Тут же на базе мы провели мощный плановый тренерский семинар по обучению и аттестации по виду спорта «смешанное боевое единоборство». Поскольку мы теперь развиваем и детский спорт, соответственно, возросли требования нашего руководства и Министерства спорта к специалистам. Глобальная задача - не просто дать результат. Ребенок должен остаться здоровым и с благодарностью вспоминать своего наставника, как второго отца, даже если он не станет чемпионом. Тренер - это в первую очередь воспитатель, который играет важную роль в жизни спортсмена. Поэтому мы усложнили задачи перед абитуриентами, мы затрагиваем не только технический арсенал, но и вопросы воспитания, психологии, медицины, допинговые аспекты.

- Чем спортсмен-любитель отличается от профессионала?

- Что касается разделения ММА на любительский и профессиональный. Скажу одно, наш вид спорта становится самодостаточным. В России развивается наша школа ММА. После 18 лет, учитывая наши правила, которые очень близкие к профессиональным, подготовку, технический арсенал, любитель уже не отличается от профессионала. Бойцы, которые выступают в коммерческих турнирах, как правило, проводят несколько боев в год, зная заранее соперника. Такие ребята, придя к нам, а сейчас разрешено участие профессионалов в наших соревнованиях, не всегда доходят до пьедестала. А вот чтоб стать первым номером сборной начинать надо с нуля: «отобраться» в клубе, в городе, пройти регион, округ, попасть на чемпионат России, где нет «слабаков» и сейчас очень серьезный уровень подготовки. Это только представьте, какую боевую практику проходит тот, кого мы называем «любителем». По сути - это профессиональные бойцы, сильные ребята. Поэтому только по названию федерации и принадлежности к ней отличаются профессионалы от любителей.