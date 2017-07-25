Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кузнецов- : -Куэвас
Теннис  Кольшрайбер- : -Рублев
Водное поло  Венгрия- : -Россия
Теннис  Хачанов- : -Моллекер
Футбол  АЕК Афины- : -ЦСКА
Футбол  Россия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Капшай: Задача Союза ММА России - создать социум, который будет полезен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Геннадий Капшай: Задача Союза ММА России - создать социум, который будет полезен

В Алуште проходят учебно-тренировочные сборы сборной России по ММА. Главный тренер сборной Геннадий Капшай поделился впечатлениями о начале работы с новой командой, рассказал о текущих задачах тренерского состава, а также чем отличается профессиональный боец и любитель.

- Геннадий Павлович, в чем отличие текущих сборов?
- «Текущие сборы проходят на спортивной базе Министерства спорта ФГБУ «ТЦСПСКР «Крымский» в Алуште. Тут очень хорошие тренировочные условия, спортивные объекты в прекрасном состоянии, стадион для проведения беговых дисциплин, атлетический зал, зал борьбы на шесть ковров, специально отведено место в виде кемпа с рингами и мешками. Здесь созданы лучшие условия для работы и проживания, хорошее обслуживание и питание. Мы не первый раз проводим сборы в Крыму и хочу отметить, что с каждым годом уровень места проведения улучшается. 

Большая площадь базы дала возможность ребятам из других регионов присутствовать на сборах. Сейчас у нас на базе около 80 спортсменов из Москвы и области, Санкт-Петербурга,  хабаровские, красноярские, омские, ханты-мансийские, ростовские, краснодарские, также сюда приехали местные ребята из Симферополя, Севастополя, Ялты и Судака. Со спортсменами работают четыре тренера с огромным опытом и пониманием дела. 
В этот году у нас полностью обновился состав национальной команды. Кто-то ушел в профессионалы, кто-то прошел отбор на чемпионате России, куда отбираются очень серьезные бойцы . Например, в этом году в весе до 70 кг из трех участвующих чемпионов мира, никто не прошел в сборную. Конкуренция на чемпионате России растет, эта тенденция радует и говорит о динамике развития ММА, как вида спорта. 

- Сбор первый после чемпионата России, какая задача сейчас стоит перед тренерским составом? 
- В этом году у нас длинный двадцатидневный летний сбор, состоящий из пяти трехдневных микроциклов. Это - стартовый этап, формирующий команду. Меня порадовал уровень - это универсальные ребята, одинаково сильные и в «ударке» и в борьбе, с очень высокой технической подготовкой, не зря это «первые» и «вторые номера». Основная наша работа с ними сейчас - разбираем школу, элементы, загружаем ребят на борцовской, атлетической или беговой подготовке, подправляем. На текущий момент перед тренерским составом нет задачи выводить на пик формы, поднимать функционал и тд. Задача - подвести всех примерно к средней форме. После сборов они разъедутся по своим клубам готовиться к следующим стартам, до следующих сборов, которые мы будем проводить уже перед чемпионатом мира и Европы.

- Как проходит адаптация ребят к работе в команде? 
- Радует, что новички без проблем влились в коллектив. Для нас важен семейный климат внутри команды, у нас выстроенная традиция отношений между тренерами и бойцами. Ребята все мне очень нравятся, - это вежливые, воспитанные и достойные люди, отличные спортсмены. Им необходимо осознавать, что они лучшие из лучших, и именно им выпала честь представлять страну на международных соревнованиях, и очень надеюсь, мы повторим прошлогодний медальный рекорд в этом году на чемпионате Европы и мира.

Воспитательная работа - очень важное направление нашей деятельности. Раз в три дня мы проводим лекции, какие препараты или манипуляции приравниваются к допингу. Также много внимания уделяем гражданскому, социальному долгу. Задача Союза ММА России - создать социум, который будет полезен нашей стране. 

- Изменяются ли требования к специалистам в связи с тем, что Союз ММА России развивает теперь и детский спорт. 
- Тут же на базе мы провели мощный плановый тренерский семинар по обучению и аттестации по виду спорта «смешанное боевое единоборство». Поскольку мы теперь развиваем и детский спорт, соответственно, возросли требования нашего руководства и Министерства спорта к специалистам. Глобальная задача - не просто дать результат. Ребенок должен остаться здоровым и с благодарностью вспоминать своего наставника, как второго отца, даже если он не станет чемпионом. Тренер - это в первую очередь воспитатель, который играет важную роль в жизни спортсмена. Поэтому мы усложнили задачи перед абитуриентами, мы затрагиваем не только технический арсенал, но и вопросы воспитания, психологии, медицины, допинговые аспекты.

- Чем спортсмен-любитель отличается от профессионала?
- Что касается разделения ММА на любительский и профессиональный. Скажу одно, наш вид спорта становится самодостаточным. В России развивается наша школа ММА. После 18 лет, учитывая наши правила, которые очень близкие к профессиональным, подготовку, технический арсенал, любитель уже не отличается от профессионала. Бойцы, которые выступают в коммерческих турнирах, как правило, проводят несколько боев в год, зная заранее соперника. Такие ребята, придя к нам, а сейчас разрешено участие профессионалов в наших соревнованиях, не всегда доходят до пьедестала. А вот чтоб стать первым номером сборной начинать надо с нуля: «отобраться» в клубе, в городе, пройти регион, округ, попасть на чемпионат России, где нет «слабаков» и сейчас очень серьезный уровень подготовки. Это только представьте, какую боевую практику проходит тот, кого мы называем «любителем». По сути - это профессиональные бойцы, сильные ребята. Поэтому только по названию федерации и принадлежности к ней отличаются профессионалы от любителей. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возвращение All American или борец борцу рознь. Обзор турнира UFC On FoxВозвращение All American или борец борцу рознь. Обзор турнира UFC On FoxВ субботу вечером, на Лонг Айлонде, штат Нью-Йорк прошел турнир UFC on Fox.Фото дня: огромная гематома под глазом бойца UFC Патрика КамминсаСегодня состоялся турнир UFC On Fox 25. Патрик Каминс провел бой против Жана Вилланте.Рокхолд свой следующий бой в UFC проведет против БранчаЭкс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 116, который состоится в Питтсбурге 16 сентября.Россиянин Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября боем против американца Ледета28-летний российский тяжеловес ММА Дмитрий Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября в поединке против американца Джастина Ледета.Уайдман победил Гастелума и другие результаты турнира UFC on FOX 2523 июля состоялся турнир UFC on FOX 25, в главном поединке которого Крис Уайдман победил Келвина Гастелума.Агнаев победил Сильву, Василевский «задушил» Ноланда и другие результаты турнира ACB 6522 июля в Шеффилде (Великобритания) состоялся турнир российской промоутерской компании ACB. «Советский спорт» представляет результаты всех поединков ACB 65.M-1 Challenge 82. Шамилов сразится против Мурриетты5 августа в Хельсинки на турнире M-1 Challenge 82 чемпион России по MMA среди студентов Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки, 2-0) сразится с Мозесом Мурриеттой (США, 5-0).Романов сразится с Кунченко за пояс чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга – во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge.M-1 Challenge. Кунченко будет защищать титул в бою с Романовым27 октября на турнире M-1 Challenge в Санкт-Петербурге состоится бой за звание чемпиона в полусреднем весе, в котором обладатель пояса Алексей Кунченко сразится с Сергеем Романовым.Сергей Харитонов — Джеронимо дос Сантос. Прогноз «Советского спорта»22 июля в Ингушетии (Таргим) состоится турнир M-1 Challenge 81 «Битва в горах».Шесть россиян выступят на турнире UFC в РоттердамеРоссийский боец легкой весовой категории Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).Деметриус Джонсон сразится против Борга на турнире UFC 215Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон проведет десятую защиту своего пояса 9 сентября на турнире UFC 215.Вячеслав Василевский: Не терпится порадовать поклонников своим выступлениемУчастник турнира АСВ 65, средневес Вячеслав Василевский рассказал о заключительном этапе подготовки к предстоящему бою, своих тренировочных партнерах и «подколе» со стороны Дениса ГольцоваОтец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодноАбдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.Федор Емельяненко не планирует сниматься в фильме «Ложь Матильды»В СМИ появились слухи, что Федор будет принимать участие в съемочном процессе. Эта информация ложная. С Федором никто не вел переговоров, и тем более он не давал своего согласия на участие в съемках.Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в РоссииБоец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Гафуров проведет реванш с НгуеномРоссиянин Марат Гафуров проведет бой-реванш с австралийцем Мартином Нгуеном.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.M-1 Challenge 81. Клебер Сильва сразится против Кости Глухова22 июля открывать главный кард международного турнира M-1 Challenge 81 предстоит двум тяжеловесам-ударникам, за плечами которых 33 победы нокаутом на двоих. Клебер Раймундо Сильва (Бразилия, 13-7) выйдет в рейдж против Кости Глухова (Латвия, 31-16).
Футбол
«Лацио» может приобрести Азмуна за 18 миллионов евро
Футбол
Родриго Кайо: Я не перейду в «Зенит»
Футбол
Рафаэль Варан: Цель «Реала» – завоевать шесть титулов
Футбол
Букмекеры не видят явного фаворита в матче АЕК - ЦСКА
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства